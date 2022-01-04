部分急性病例，溶栓治疗

长期抗凝

处理门脉高压及其并发症

对于急性病例，抗凝治疗有时有效，但仅用于近期栓塞，特别是高凝状态。抗凝治疗不能溶解已经形成的血栓，但对高凝状态的长期预防有一定价值，尽管存在 曲张静脉出血的风险。 对新生儿及儿童患者，治疗主要针对病因（例如脐炎、阑尾炎）。除此之外，主要治疗 门脉高压 及其并发症；治疗措施包括静脉用奥曲肽（一种人工合成的生长抑素类似物）和内镜下套扎用于控制曲张静脉出血，非选择性beta阻滞剂用于预防再出血。 这些 治疗降低了外科分流术（例如肠系膜腔静脉分流术、脾肾静脉分流术）的使用率，这些分流术本身存在很多的问题例如血管闭塞，手术死亡率约为5%~50%。经颈静脉肝内门体分流术 (TIPS) 在治疗 门静脉血栓形成 （见 [1]）。