提供者msd logo
skip to main content
skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

门静脉血栓形成

作者：Whitney Jackson, MD, University of Colorado School of Medicine
已审核/已修订 1月 2022 | 修改的 9月 2022
看法 进行患者培训

门静脉血栓形成会引起门脉高压以及随之发生的静脉曲张性消化道出血，静脉曲张通常位于下段食管或胃。诊断依赖于超声检查。治疗主要包括控制静脉曲张出血（通常采取内镜套扎或/和静脉使用奥曲肽），beta-阻滞剂防止再次出血，有时也使用外科分流术，对于急性血栓可行溶栓治疗。

（参见肝脏血管疾病的概述

门静脉血栓形成的病因

常见病因依据年龄段而有所不同（见表常见门静脉血栓形成的病因 ）。

表格
表格

常见门静脉血栓形成的病因*

年龄组

病因

注释

新生儿

脐根部感染或脐炎（经由脐静脉蔓延至门静脉）。

先天性门静脉异常（少见）

先天性门静脉异常，通常伴随有其他先天性缺陷

较大儿童

门静脉炎

急性 阑尾炎时，感染可侵入门静脉系统；血管感染/炎症诱发血栓形成

成人

手术（例如脾切除术）

高凝状态（例如骨髓增生性疾病、蛋白C或蛋白S缺乏、妊娠）

恶性肿瘤（例如 肝细胞癌胰腺癌肾癌 或肾上腺癌）

肝硬化

外伤

可能的门脉高压引起的淤血

*在大多数病例，病因是多因素性的，约1/3患者病因不明。

门静脉血栓形成的症状和体征

急性门静脉血栓通常是无症状的，除非同时伴发其他状况，如胰腺炎（病因），或其它并发症如肠系膜静脉栓塞。大多数 情况下， 门脉高压出现一段时间后可出现临床特征-脾肿大（尤其是儿童）和静脉曲张出血。窦前性门脉高压出现腹水并不常见（约10%）当也存在肝硬化时，或者当大容量液体复苏后血清白蛋白（以及由此产生的肿瘤压力）下降时，可能会加速形成腹水

门静脉血栓形成的诊断

以下患者考虑门静脉血栓形成：

  • 无肝硬化基础的门脉高压表现

  • 具有危险因素（例如新生儿脐部感染、儿童期阑尾炎或高凝状态）的轻度肝功能异常患者

多普勒超声具有诊断价值，可显示门静脉血流减少或中断，有时可直接检测到血栓。对于诊断困难的病例可能需要进行MRI或增强CT。血管造影可用于指导外科分流术。

门静脉血栓形成的治疗

  • 部分急性病例，溶栓治疗

  • 长期抗凝

  • 处理门脉高压及其并发症

对于急性病例，抗凝治疗有时有效，但仅用于近期栓塞，特别是高凝状态。抗凝治疗不能溶解已经形成的血栓，但对高凝状态的长期预防有一定价值，尽管存在 曲张静脉出血的风险。 对新生儿及儿童患者，治疗主要针对病因（例如脐炎、阑尾炎）。除此之外，主要治疗 门脉高压 及其并发症；治疗措施包括静脉用奥曲肽（一种人工合成的生长抑素类似物）和内镜下套扎用于控制曲张静脉出血，非选择性beta阻滞剂用于预防再出血。 这些 治疗降低了外科分流术（例如肠系膜腔静脉分流术、脾肾静脉分流术）的使用率，这些分流术本身存在很多的问题例如血管闭塞，手术死亡率约为5%~50%。经颈静脉肝内门体分流术 (TIPS) 在治疗 门静脉血栓形成 （见 [1]）。

治疗参考文献

  1. 1.Valentin N, Korrapati P, Constantino J, et al: The role of transjugular intrahepatic portosystemic shunt in the management of portal vein thrombosis: A systematic review and meta-analysis.Eur J Gastroenterol Hepatol 30(10):1187-1193, 2018.doi: 10.1097/MEG.0000000000001219

关键点

  • 门静脉血栓形成的原因和危险因素包括脐带感染（新生儿），阑尾炎（儿童），和高凝状态（成人）。

  • 如果没有肝硬化或者如果有轻度非特异性肝脏异常加上风险因素的患者出现门脉高压表现，应该怀疑门静脉血栓形成。

  • 确诊使用诊断多普勒超声检查，或者，如果不能明确诊断，则行MRI或增强CT。

  • 治疗门静脉血栓形成的原因和门脉高压并发症。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。