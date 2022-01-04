门静脉血栓形成会引起门脉高压以及随之发生的静脉曲张性消化道出血，静脉曲张通常位于下段食管或胃。诊断依赖于超声检查。治疗主要包括控制静脉曲张出血（通常采取内镜套扎或/和静脉使用奥曲肽），beta-阻滞剂防止再次出血，有时也使用外科分流术，对于急性血栓可行溶栓治疗。
（参见肝脏血管疾病的概述）
门静脉血栓形成的病因
门静脉血栓形成的症状和体征
门静脉血栓形成的诊断
门静脉血栓形成的治疗
部分急性病例，溶栓治疗
长期抗凝
处理门脉高压及其并发症
对于急性病例，抗凝治疗有时有效，但仅用于近期栓塞，特别是高凝状态。抗凝治疗不能溶解已经形成的血栓，但对高凝状态的长期预防有一定价值，尽管存在 曲张静脉出血的风险。 对新生儿及儿童患者，治疗主要针对病因（例如脐炎、阑尾炎）。除此之外，主要治疗 门脉高压 及其并发症；治疗措施包括静脉用奥曲肽（一种人工合成的生长抑素类似物）和内镜下套扎用于控制曲张静脉出血，非选择性beta阻滞剂用于预防再出血。 这些 治疗降低了外科分流术（例如肠系膜腔静脉分流术、脾肾静脉分流术）的使用率，这些分流术本身存在很多的问题例如血管闭塞，手术死亡率约为5%~50%。经颈静脉肝内门体分流术 (TIPS) 在治疗 门静脉血栓形成 （见 [1]）。
治疗参考文献
1.Valentin N, Korrapati P, Constantino J, et al: The role of transjugular intrahepatic portosystemic shunt in the management of portal vein thrombosis: A systematic review and meta-analysis.Eur J Gastroenterol Hepatol 30(10):1187-1193, 2018.doi: 10.1097/MEG.0000000000001219
关键点
门静脉血栓形成的原因和危险因素包括脐带感染（新生儿），阑尾炎（儿童），和高凝状态（成人）。
如果没有肝硬化或者如果有轻度非特异性肝脏异常加上风险因素的患者出现门脉高压表现，应该怀疑门静脉血栓形成。
确诊使用诊断多普勒超声检查，或者，如果不能明确诊断，则行MRI或增强CT。
治疗门静脉血栓形成的原因和门脉高压并发症。