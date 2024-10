1.Valentin N, Korrapati P, Constantino J, et al: The role of transjugular intrahepatic portosystemic shunt in the management of portal vein thrombosis: A systematic review and meta-analysis.Eur J Gastroenterol Hepatol 30(10):1187-1193, 2018.doi: 10.1097/MEG.0000000000001219