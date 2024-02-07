抗体被分成以下五种类型：

IgM

IgG

IgA

IgD

IgE

类别是根据重链的类型来定义的：

亩（μ) 为 IgM

伽马（γ) 为 IgG

Α （α) 针对 IgA

埃普西隆（ε) 针对 IgE

達美航空 (δ) 为 IgD

轻链也有两种类型：

河童（κ）

λ (λ）

5种抗体的轻链均为κ链或λ链。

IgM是机体接触新的抗原后最先形成的抗体。它由5个Y形分子（10个重链和10个轻链）通过一个J链连接在一起。IgM主要在血管内循环；它能结合并凝集抗原，激活补体，因此具有调理吞噬的作用。同种血细胞凝集素主要是IgM。单体IgM可作为B细胞膜上的抗原受体。 高IgM综合征 患者有涉及抗体类别转换的基因的基因缺陷，（如编码CD40、CD154[又称CD40L]、AID[激活诱导胞苷脱氨酶]，UNG[尿嘧啶- DNA-糖基化酶]或NEMO [核转录因子-κB]的基因），因此，IgA、IgG和IgE水平较低或缺乏，循环中IgM水平通常较高。

IgG是血清中最常见的抗体类型，存在于血管内、外。 IgG包埋抗原并激活补体，增强中性粒细胞和巨噬细胞的吞噬作用。当机体再次接触某种抗原（发生次级免疫应答）时，主演产生IgG。IgG同时也是商品化的gamma球蛋白中的主要Ig亚型。IgG可以抵御细菌、病毒和毒素。它是唯一能够穿过胎盘的免疫球蛋白同种型；因此，这类抗体对于保护新生儿非常重要。然而，如果母亲体内存在致病性 IgG 抗体（例如抗 Rh0[D] 抗体、抗 SSA 抗体 [抗干燥综合征 A 相关抗原] 和刺激性抗促甲状腺激素受体自身抗体），则可能导致胎儿患上严重疾病。

IgG有4种亚类：IgG1、IgG2、IgG3和IgG4。 它们按血清浓度的降序编号。IgG亚类之间的区别主要体现在其激活补体的能力方面; IgG1和IgG3效率最高，IgG2效率较低，IgG4效率最低。IgG1和IgG3可有效介导抗体依赖细胞毒作用，IgG4和IgG2则次之。IgG4 生成细胞增加 IgG4 相关疾病。

IgA 主要存在于黏膜表面、血清及分泌物中（唾液、泪液、呼吸道、泌尿生殖道分泌物及初乳中），其主要功能时提供对细菌及病毒早期防御。2个IgA分子通过J链连接形成二聚体即分泌型IgA。分泌型IgA由呼吸道和胃肠道上皮下的浆细胞合成。选择性IgA缺乏症是相对比较常见的，但由于其功能上与他类抗体存在协同作用，往往临床意义不大。

IgD 与IgM共表达于幼稚B细胞表面。这两类抗体在B细胞表面是否具有不同的功能，如果是，差异有多大，目前尚不清楚。血清 IgD 水平非常低，循环 IgD 的任何独特功能在很大程度上仍不清楚，尽管有证据表明其对 Th2 反应具有免疫调节作用（1）（见表 T 细胞的功能）。

IgE以低水平存在于血清及呼吸道、胃肠道的黏液性分泌物中。IgE以很强的亲和力与肥大细胞 和 嗜碱性粒细胞上高水平存在的受体结合，并在较小程度上与包括 树突细胞在内的其他几种造血细胞结合。如果抗原与结合在肥大细胞或嗜碱性粒细胞表面的2个IgE分子形成桥联，就会导致细胞脱颗粒，释放能引起炎症反应的化学介质。 在特应性疾病（如过敏性或外源性哮喘、枯草热和特应性皮炎）及寄生虫感染时，IgE浓度增高。