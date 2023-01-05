CD40配体表达和基因检测

诊断高IgM综合征的依据是临床标准，包括复发性窦肺感染、慢性腹泻和淋巴组织增生。血清免疫球蛋白水平检测，正常或升高的IgM水平，以及降低或缺如的其他免疫球蛋白水平，支持该诊断。应当采用流式细胞仪检测T细胞表面CD40配体的表达。

如果可能，确诊有赖于基因检测。如果家族史中有CD40配体缺陷，应该给考虑怀孕的妇女提供产前基因检测。其他亲属的基因检测不需常规进行。

其他实验检测包括记忆B细胞（CD27）减少和亚类转换记忆B细胞（IgD-CD27）缺乏。

已知患者的家庭成员如果有与该病相一致的临床表现，就应该接受检测。