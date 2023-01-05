高IgM综合征是以血清IgM水平正常或升高，而其他免疫球蛋白水平降低或缺如为特征的免疫球蛋白（Ig）缺陷，导致患者易受细菌感染。
（参阅免疫缺陷病概述 和 免疫缺陷病患者的治疗）
高IgM综合征是一种原发性免疫缺陷病，涉及体液和细胞免疫联合缺陷。它可能是
X-连锁（大多数情况下）
常染色体隐性遗传
临床表现取决于突变的基因及其位点。
X连锁高IgM综合征
大多数患者是X连锁的，是X染色体上编码在活化的辅助性T细胞表面表达蛋白（CD154，或CD40配体）的基因突变所致。在细胞因子存在的情况下，正常CD40配体与B细胞相互作用，这些信号使IgM转换产生IgA、IgG或IgE。X连锁高IgM综合征，T细胞缺乏功能性CD40配体，不能产生B细胞转换信号。因此，B细胞仅产生IgM；IgM水平可能是正常的或升高的。
X连锁型的患者可能有严重的中性粒细胞减少，常在婴儿期发生吉罗氏肺孢子虫肺炎。因为缺乏CD40配体信号，不能激活B细胞，所以淋巴组织非常小。或者临床表现与X-连锁无丙种球蛋白血症类似，包括出生后到2岁的反复窦肺化脓性感染。对Cryptosporidium的易感性可能增加。许多患者在青春期前死亡，存活者多发生肝硬化或B细胞淋巴瘤。
常染色体隐性遗传的高IgM综合征
CD40突变的常染色体隐性遗传高IgM综合征，临床表现类似于X-连锁患者。
至少4种常染色体隐性遗传涉及B细胞缺陷。在这4种中有2种（激活诱导的胞苷脱氨酶[AID]或尿嘧啶DNA糖基化酶[UNG]缺乏），血清IgM水平远高于X-连锁的IgM综合征;且存在淋巴增生（包括淋巴结肿大，脾肿大和扁桃体肥大），并可能存在自身免疫性疾病。不存在白细胞减少症。
高IgM综合征的诊断
CD40配体表达和基因检测
诊断高IgM综合征的依据是临床标准，包括复发性窦肺感染、慢性腹泻和淋巴组织增生。血清免疫球蛋白水平检测，正常或升高的IgM水平，以及降低或缺如的其他免疫球蛋白水平，支持该诊断。应当采用流式细胞仪检测T细胞表面CD40配体的表达。
如果可能，确诊有赖于基因检测。如果家族史中有CD40配体缺陷，应该给考虑怀孕的妇女提供产前基因检测。其他亲属的基因检测不需常规进行。
其他实验检测包括记忆B细胞（CD27）减少和亚类转换记忆B细胞（IgD-CD27）缺乏。
已知患者的家庭成员如果有与该病相一致的临床表现，就应该接受检测。
高IgM综合征的治疗
预防性应用免疫球蛋白（IgG）替代治疗，有时使用甲氧苄啶/磺胺甲恶唑
如果可能，进行造血干细胞移植
高IgM综合症的治疗通常包括 免疫球蛋白 替代疗法。
X连锁遗传或CD40突变的患者，需预防性给予甲氧苄啶/磺胺甲恶唑以预防P. jirovecii 感染，和环境预防措施，以减少Cryptosporidium 感染风险（见老年医学精要: 预防)。 但由于预后较差，因此这类患者应当优先考虑人类白细胞抗原（HLA）相同的同胞供体，首选可治愈的造血干细胞移植。