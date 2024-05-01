碳青霉烯类包括
ertapenem
亚胺培南
美罗培南
替比培南
碳青霉烯类是胃肠外给药的 beta-内酰胺类抗生素，具有极广的抗菌谱。还对以下细菌具有抗菌活性
革兰阴性杆菌。
大多数肠杆菌(包括产生AmpC β -内酰胺酶和广谱β -内酰胺酶的肠杆菌[ESBL]，尽管奇异变形杆菌往往具有更高的亚胺培南最低抑制浓度[MIC])
大部分粪肠球菌和许多铜绿假单胞菌菌株，包括对广谱青霉素类和头孢菌素类耐药的菌株，对亚胺培南和美罗培南敏感，但对厄他培南耐药。然而，美罗培南对粪肠杆菌的活性不如亚胺培南。碳青霉烯类与氨基糖甙类有协同抗 P. aeruginosa铜绿假单胞菌活性但难辨梭状芽孢杆菌，难辨梭状芽孢杆菌和耐甲氧西林葡萄球菌是耐药的。
亚胺培南和美罗培南能渗入炎症脑膜到达脑脊液。美罗培南可用于治疗革兰阴性杆菌脑膜炎；但是亚胺培南因为可能诱发癫痫不用于治疗脑膜炎。大多数癫痫发生在接受不适当的高剂量药物治疗的中枢神经系统病变和肾功能不全患者中。
碳青霉烯耐药
由于碳青霉烯类的广泛使用，已经导致一些碳青霉烯类耐药菌产生。这种发展令人担忧，因为碳青霉烯类通常是治疗耐多药的革兰氏阴性菌的最后手段，特别是那些产生AmpC和广谱beta-内酰胺酶的细菌，这些细菌会破坏除碳青霉烯以外的大多数beta-内酰胺。
碳青霉烯类耐药最常见的机制是
产碳青霉烯酶
但是，碳青霉烯耐药也可能是由孔蛋白通道的丢失或改变，外排泵的表达或青霉素结合蛋白（PBP）的修饰介导的。
许多质粒编码碳青霉烯酶，促进了耐药基因在相同或不同细菌种间的传播。如果在患者中鉴定出产碳青霉烯酶的病原体，应采取感染控制预防措施并加强环境清洁，以防止进一步传播。
新型β-内酰胺酶抑制剂阿维巴坦、雷巴坦和瓦博巴坦可以抑制大多数碳青霉烯酶，但对金属β-内酰酶（一种在活性位点使用活性锌破坏碳青霉素的碳青霉酶）无效。阿维巴坦与头孢他啶、瓦博巴坦与美罗培南或雷巴坦与亚胺培南的联合制剂可提高对产生丝氨酸碳青霉烯酶的病原体的活性。丝氨酸碳青霉烯酶的例子包括 克雷伯氏肺炎菌 碳青霉烯酶 (KPC) 和 OXA β-内酰胺酶。
妊娠期和哺乳期使用卡巴培南类药物
一些动物研究表明，卡巴培南类药物，特别是亚胺培南，可能与胎儿毒性有关，但这些影响因动物模型和所使用的卡巴培南类药物而异。
对于孕妇患者的安全性数据有限，不能排除胎儿风险。仅当无法使用更安全的抗生素时，才应对孕妇使用卡巴培南类抗生素。
卡巴培南类药物在母乳中排泄的浓度相对较低，但数据有限，不能完全排除婴儿的风险。如果在母乳喂养期间使用卡巴培南类药物，可能会改变婴儿的肠道菌群，因此应监测婴儿的胃肠道毒性。