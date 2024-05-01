由于碳青霉烯类的广泛使用，已经导致一些碳青霉烯类耐药菌产生。这种发展令人担忧，因为碳青霉烯类通常是治疗耐多药的革兰氏阴性菌的最后手段，特别是那些产生AmpC和广谱beta-内酰胺酶的细菌，这些细菌会破坏除碳青霉烯以外的大多数beta-内酰胺。

碳青霉烯类耐药最常见的机制是

产碳青霉烯酶

但是，碳青霉烯耐药也可能是由孔蛋白通道的丢失或改变，外排泵的表达或青霉素结合蛋白（PBP）的修饰介导的。

许多质粒编码碳青霉烯酶，促进了耐药基因在相同或不同细菌种间的传播。如果在患者中鉴定出产碳青霉烯酶的病原体，应采取感染控制预防措施并加强环境清洁，以防止进一步传播。

新型β-内酰胺酶抑制剂阿维巴坦、雷巴坦和瓦博巴坦可以抑制大多数碳青霉烯酶，但对金属β-内酰酶（一种在活性位点使用活性锌破坏碳青霉素的碳青霉酶）无效。阿维巴坦与头孢他啶、瓦博巴坦与美罗培南或雷巴坦与亚胺培南的联合制剂可提高对产生丝氨酸碳青霉烯酶的病原体的活性。丝氨酸碳青霉烯酶的例子包括 克雷伯氏肺炎菌 碳青霉烯酶 (KPC) 和 OXA β-内酰胺酶。