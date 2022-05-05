利奈唑是一种可逆的非选择性MAOI；MAO抑制导致神经递质5-羟色胺水平升高。因此，利耐唑胺有导致血清素综合征的可能（高血清素状态特征是精神状态的改变、神经系统异常及自主不稳定），当被用于具有以下任一情况的患者中时：

内分泌活性类癌

使用具有血清素活性的药物

这些药物包括：选择性5-羟色胺再摄取抑制剂类，单胺氧化酶抑制剂类（如苯乙肼、异唑肼），三环抗抑郁剂类，5-羟色胺1B、1D受体激动剂（曲坦类药物），哌替啶，丁基丙酸苯或丁螺环酮服用这类药物同时，迫切需要利耐唑胺治疗的患者，在权衡利弊的情况下可以使用，并且必须做到以下两点：

立即停止促血清素药物

停药2周（停氟西汀5周）或最后一剂利奈唑胺24小时后，仔细监测血清素综合征的表现

尚未研究过类癌综合症患者使用利耐唑胺，只有在密切监测患者血清素综合征的症状和体征的情况下才可以使用。