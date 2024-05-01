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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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呋喃妥英

作者：Brian J. Werth, PharmD, University of Washington School of Pharmacy
已审核/已修订 5月 2024
看法 进行患者培训

呋喃妥英是杀菌型抗菌素，确切机制尚不清楚。

呋喃妥英仅用作口服。

药代动力学呋喃妥因

使用单剂呋喃妥因后，血清药物浓度非常低，但尿中可达到治疗浓度。

呋喃妥因适应症

它对常见尿路病原菌有抗菌活性，如：

其他种类的肠球菌，包括耐万古霉素菌株，以及克雷伯氏菌肠细菌属物种通常不太敏感，但呋喃妥因仍可能有效治疗由这些病原体引起的单纯性膀胱炎。大多数Proteus, Providencia, Morganella, Serratia, Acinetobacter, 和 Pseudomonas属对其耐药。与其他抗生素间无交叉耐药。

呋喃妥因仅用作：

  • 治疗或预防非复杂性下尿路感染（ 膀胱炎）。

用于复发性尿路感染的女性，可以减少发作次数。

呋喃妥因 由于血清和组织水平较低，对治疗疑似肾盂肾炎或全身感染无效。

呋喃妥因的禁忌症

呋喃妥因使用的禁忌证包括

FDA 批准的标签指出 呋喃妥因 肌酐清除率 < 60 mL/分钟的患者禁用。然而，缺乏数据支持这一建议，研究表明，短期使用 呋喃妥因 对于肌酐清除率≥30 mL/分钟的患者，该药通常耐受性良好且有效。然而，肾功能不全患者的不良事件发生率更高。

在怀孕和哺乳期间使用呋喃妥因

用呋喃妥因进行的动物繁殖研究尚未显示对胎儿有风险。目前尚未对孕妇进行充分且对照良好的研究，但通常认为呋喃妥因在怀孕的所有三个阶段都是安全的。但是，因呋喃妥因干扰新生儿红细胞系未成熟酶系统，造成细胞损伤，可能导致溶血性贫血，故禁用于怀孕和分娩期间。

呋喃妥因进入母乳，应尽可能在母乳喂养的第一个月内避免使用，以减少溶血性贫血的风险，特别是对于高胆红素血症的婴儿。

呋喃妥因的不良反应

呋喃妥因的不良反应包括：

  • 肠胃不适

  • 肺部毒性

  • 外周神经病变

  • 溶血性贫血

  • 肝脏毒性

通常不良反应是恶心、呕吐，如为大结晶型呋喃妥英，则较少发生。可以发生发热、皮疹、急性过敏性肺炎（伴随发热、嗜酸性粒细胞增多）、慢性进行性肺间质纤维化。如果继续使用抗生素，尤其是在肾功能衰竭的患者中，可能会出现感觉异常，并可能随后出现严重的上行运动和感觉性多发性神经病。

已报道出现粒细胞减少症和肝毒性（急性胆汁郁积或慢性活动性肝炎），在G6PD缺乏患者和<1月婴儿中会出现溶血性贫血

当药物使用>6月，出现慢性肺和肝脏不良反应。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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