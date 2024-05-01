用呋喃妥因进行的动物繁殖研究尚未显示对胎儿有风险。目前尚未对孕妇进行充分且对照良好的研究，但通常认为呋喃妥因在怀孕的所有三个阶段都是安全的。但是，因呋喃妥因干扰新生儿红细胞系未成熟酶系统，造成细胞损伤，可能导致溶血性贫血，故禁用于怀孕和分娩期间。

呋喃妥因进入母乳，应尽可能在母乳喂养的第一个月内避免使用，以减少溶血性贫血的风险，特别是对于高胆红素血症的婴儿。