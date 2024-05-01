看法 进行患者培训
呋喃妥英是杀菌型抗菌素，确切机制尚不清楚。
呋喃妥英仅用作口服。
药代动力学呋喃妥因
使用单剂呋喃妥因后，血清药物浓度非常低，但尿中可达到治疗浓度。
呋喃妥因适应症
它对常见尿路病原菌有抗菌活性，如：
Escherichia coli大肠埃希菌
Staphylococcus saprophyticus
其他种类的肠球菌，包括耐万古霉素菌株，以及克雷伯氏菌和肠细菌属物种通常不太敏感，但呋喃妥因仍可能有效治疗由这些病原体引起的单纯性膀胱炎。大多数Proteus, Providencia, Morganella, Serratia, Acinetobacter, 和 Pseudomonas属对其耐药。与其他抗生素间无交叉耐药。
呋喃妥因仅用作：
治疗或预防非复杂性下尿路感染（ 膀胱炎）。
用于复发性尿路感染的女性，可以减少发作次数。
呋喃妥因 由于血清和组织水平较低，对治疗疑似肾盂肾炎或全身感染无效。
呋喃妥因的禁忌症
呋喃妥因使用的禁忌证包括
既往有过敏反应
年龄<1月
足月妊娠（妊娠38至42周），分娩过程中或临产时。
肾功能不全
FDA 批准的标签指出 呋喃妥因 肌酐清除率 < 60 mL/分钟的患者禁用。然而，缺乏数据支持这一建议，研究表明，短期使用 呋喃妥因 对于肌酐清除率≥30 mL/分钟的患者，该药通常耐受性良好且有效。然而，肾功能不全患者的不良事件发生率更高。
在怀孕和哺乳期间使用呋喃妥因
用呋喃妥因进行的动物繁殖研究尚未显示对胎儿有风险。目前尚未对孕妇进行充分且对照良好的研究，但通常认为呋喃妥因在怀孕的所有三个阶段都是安全的。但是，因呋喃妥因干扰新生儿红细胞系未成熟酶系统，造成细胞损伤，可能导致溶血性贫血，故禁用于怀孕和分娩期间。
呋喃妥因进入母乳，应尽可能在母乳喂养的第一个月内避免使用，以减少溶血性贫血的风险，特别是对于高胆红素血症的婴儿。