布鲁菌病是一种由 Brucella 属革兰阴性菌引起的感染。症状首先表现为急性发热，极少或没有局部体征。疾病可进展至慢性期，出现反复发热、乏力、出汗和全身酸痛及疼痛。诊断通过病原菌培养，一般为血培养。最佳治疗通常需要联合使用两种抗生素：多西环素或复方新诺明加庆大霉素、链霉素或利福平。

引起人布鲁菌病的致病病原体有B. abortus （来自牛）、B. melitensis（来自绵羊和山羊）、 B. suis（来自猪）。B. canis犬布鲁菌（来自狗）可引起散发感染。通常, B. melitensis 和 B. suis 比其他 Brucella SP的致病能力强。

最常见的感染源为农场动物或未经加工的乳制品。鹿、野牛、马、麋鹿、驯鹿、野兔、鸡和沙漠鼠也可被布鲁菌感染；同样，人类可从这些动物获得感染。

布鲁氏菌病可通过

直接接触受感染动物的分泌物和排泄物，

摄入含有活布鲁菌的未煮熟的肉、生牛奶或奶制品，

以及吸入有感染性的雾化颗粒获得感染。

罕见人与人之间传播。

主要在农村流行，本病是肉类加工者、兽医、猎户、农民、家畜生产者以及微生物实验室技术人员的职业病。布鲁氏菌病在美国、欧洲和加拿大很少见，但在中东、地中海地区、墨西哥和中美洲以及前往这些地区的旅行者中都有病例发生。

因为极少微生物（也许只有10～100种）可以经由气溶胶暴露引起感染, Brucella 属细菌是潜在的 生物恐怖病原菌。

即使没有治疗，无并发症的急性布鲁菌病通常也会在2～3周后康复。部分转变成亚急性、迁延性或慢性。

并发症 布鲁菌病的并发症罕见，但可有亚急性细菌性 心内膜炎、神经型布氏杆菌病（包括急性和慢性 脑膜炎、脑炎和神经炎）、睾丸炎、胆囊炎、肝脓肿和骨髓炎（通常累及骶尾骨和脊椎）。

布氏杆菌病的症状和体征 布鲁菌病的潜伏期5天至数月，平均2周。 起病可突然，表现为畏寒、发热、剧烈头痛、关节和后背痛、不适，偶有腹泻。 或起病隐匿，表现为轻度前驱不适、肌痛、头痛和项背痛，接着出现夜间发热。 随疾病进展，体温可升至40或41°C，而在次日早晨下降至正常或接近正常，并伴有大汗。 典型者，这种间歇性发热可持续1～5周，然后经过2～14日的缓解，症状明显减轻或消失。部分患者只有短暂性发热，但其他患者可有反复波浪形发热（波浪热）和缓解迁延数月或数年之久，表现为不明原因发热。 在最初发热期过后，可出现纳差、体重下降、腹痛、关节痛、头痛、背痛、乏力、易怒、失眠，抑郁和情绪不稳定。通常会产生便秘。脾大和淋巴结轻度或中度肿大；近50近50%的病人可有肝肿大。 布鲁氏菌病死亡率<5％，通常死于心内膜炎或严重的CNS并发症。

布鲁氏菌病的诊断 血液，骨髓和脑脊液培养

急性和恢复期血清学检测（不可靠） B. canis) 和聚合酶链反应 (PCR) 测定 诊断可以通过血培养，但培养时间要>7天，可能需要使用特殊的培养基再次培养3至4周，因此当怀疑布鲁杆菌感染时，应通知实验室。 骨髓和CSF样本也可以培养。 应当检测急性期与相隔3周恢复期的血清。如果恢复期血清抗体滴度增加4倍以上或急性期滴度高于1∶160可以考虑诊断，特别是有暴露史和典型的临床表现时。急性期白细胞计数正常或减少，淋巴细胞相对或绝对数增多。血清学检测 B. canis不可靠。 血液或其他任何组织标本均可行PCR检测，并可在感染后10天即可呈阳性。

布鲁氏菌病的治疗 强力霉素联合利福平或一种氨基糖苷类药物（链霉素或庆大霉素），或环丙沙星 急性期布鲁菌病患者应限制活动，发热期宜卧床休息。严重肌肉骨骼痛，特别是脊柱痛，可能需要止痛药。Brucella 心内膜炎除应用抗生素外通常需要手术治疗。 如使用抗生素，宜联合用药，因为单药治疗的复发率很高。 多西环素100mg口服每日2次持续6周，同时给予链霉素1g肌注每12～24小时1次（或庆大霉素 3mg/kg 静脉注射，每日一次），连续14日，可降低复发率。对于没有并发症的患者，利福平600～900mg每日两次口服，连续6周的治疗可用来代替一种氨基糖苷类药物。使用环丙沙星500mg口服每日两次，持续14-42天，联合利福平或多西环素来代替一种氨基糖苷类药物已被证明同样有效。 有报道，在<8岁儿童可应用复方新诺明联合口服利福平，共4～6周。 神经型布鲁菌病和心内膜炎需延长治疗。 即使使用抗生素治疗，约5-15％的患者可复发，因此，所有患者应进行临床随访和重复血清抗体滴度检测，持续1年。

预防布鲁氏菌病 牛奶巴氏杀菌有助于预防布氏杆菌病。 由未经高温消毒的牛奶制成的且保质期 < 3个月的奶酪可能被污染。 处理可能感染布鲁菌的动物或尸体的人员需要戴上护目镜和橡胶手套，保护受损的皮肤遭到暴露。在美国和其他一些国家要求有计划地监测和消灭感染的动物，对血清阴性的小牛和小猪进行疫苗接种。 目前没有人用疫苗;将动物疫苗（减毒活疫苗）用于人体可引起感染。人感染后可获得短期的免疫力，一般持续两年。 建议对高危人群进行暴露后抗生素预防（例如，那些无保护地接触受感染动物或实验室样本的人，暴露于带有流产杆菌的疫苗[菌株RB51）的人)。方案包括强力霉素100mg口服每日两次，联合利福平600mg每日一次，连续3周；利福平不能用于 B. abortus（菌株RB51）接种后暴露预防，因其对利福平耐药。