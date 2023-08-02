急性胆囊炎是胆囊的炎症，可在数小时内起病，通常是结石造成胆囊管梗阻的结果。症状包括右上腹疼痛和压痛，有时伴寒战、发热、恶心呕吐。腹部超声可检测到结石，有时可见伴随的胆囊炎症。治疗主要包括抗生素和胆囊切除术。

（参见 胆管功能概述）

急性胆囊炎是胆石症最常见的并发症。事实上，≥ 95%的急性胆囊炎有胆石症。当结石嵌在胆囊管引起持续性梗阻时，会造成急性炎症。 胆汁淤滞促使炎症相关酶的释放（如磷脂酶A使卵磷脂转换成溶血酸卵磷脂，可介导炎症反应）。

受损的粘膜分泌更多的液体进入胆囊腔，多于被胆囊吸收的。 结果造成胆囊扩张进一步释放炎症介质（例如，前列腺素），加重粘膜损伤，造成局部缺血，所有这些造成炎症持续存在。在此基础上继发细菌感染。液体分泌和炎症的恶性循环，如果没有被及时发现，会导致坏死和穿孔。

如急性炎症缓解，然后又继续复发，胆囊可发生纤维化、缩小，不能浓缩胆汁和排空—— 慢性胆囊炎的特征。

急性无结石性胆囊炎 无结石性胆囊炎即发生胆囊 炎而不存在胆结石。在因急性胆囊炎行胆囊切除术者中占 5％～10％。危险因素包括下列内容： 严重疾病（例如大手术、 烧伤、败血症或创伤）

长时间禁食或TPN均易发生胆汁淤滞

休克

免疫缺陷

血管炎 （例如，系统性红斑狼疮 [SLE], 结节性多动脉炎) 其机制很可能与缺血、感染或胆汁淤滞造成炎症介质的释放有关。 有时可分离出病原菌（如沙门氏菌 Salmonella、免疫缺陷患者感染的巨细胞病毒）。儿童的急性非结石性胆囊炎多继发 于无明确感染源的发热。

急性胆囊炎的症状和体征 大多数患者有既往发作的胆绞痛或急性胆囊炎。 胆囊炎的疼痛性质和部位类似于胆绞痛，但持续时间更长（>6h），程度更剧烈。呕吐常见，伴右肋下压痛。数小时内可见Murphy征（按压右上腹，深吸气可加重疼痛而使吸气终止）伴右侧上腹部肌卫。常有低热。 在老年人中，第一或唯一的症状可能是全身性和非特异性的（例如，厌食，呕吐，全身乏力，虚弱，发热）。有时无发热。 即使不经治疗，85%的患者急性胆囊炎通常在2～3天后可减轻，1周内完全缓解。 并发症 如果不治疗，患者可能会出现局部或游离穿孔和腹膜炎。腹痛加剧、高热、腹壁强直伴反跳痛或肠梗阻，提示胆囊积脓（胆囊内的脓液）、坏疽或穿孔。如急性胆囊炎伴黄疸 或胆汁淤滞，可能存在胆总管部分梗阻，通常是结石或炎症造成。 包括下列其它并发症： Mirizzi综合征：是一种少见并发症，由胆结石嵌塞在胆囊管压迫阻塞胆总管引起胆汁淤积。

胆石性胰腺炎（gallstone pancreatitis）：来自胆囊的结石通过胆总管阻塞胰管。

胆肠瘘：罕见的情况下，大的胆结石可侵蚀胆囊壁形成通向小肠（或其他腹腔任何部位）的瘘管，结石可通过肠道排出或引起小肠梗阻（胆石性肠梗阻）。 急性非结石性胆囊炎 和结石性胆囊炎症状相似，但患者多病情较重（在重症监护室）、不能清楚交流，因此很难识别。唯一的线索是腹胀或不能解释的发热。如不治疗，可迅速进展为胆囊坏疽和穿孔，导致败血症、休克和腹膜炎，死亡率高达65％。 经验与提示

急性胆囊炎的诊断 超声检查

如超声不能确诊或怀疑无结石性胆囊炎，可行胆管闪烁显像 当有以上症状和体征时应当怀疑急性胆囊炎。 经腹部超声是发现胆结石的最佳方法。该检查也可引起胆囊部位局部压痛（超声墨菲征）。胆囊周围积液或胆囊壁增厚提示急性 炎症。 如果超声检查结果无法确定，可应用胆管闪烁显像；放射性物质不能填充胆囊提示胆囊管梗阻（如嵌顿结石）。假阳性结果的可能原因如下： 重症患者

禁食接受TPN者（胆囊淤积阻止充盈）

严重肝病患者（肝脏不能分泌放射性核素）

有括约肌切除术史（放射性物质更容易进入十二指肠而非胆囊） 吗啡激发试验，给予吗啡可增加Oddi括约肌张力，促进胆囊充盈，从而排除假阳性结果。 腹部CT可鉴别并发症如胆囊穿孔或胰腺炎。 可以行实验室检查，但并不能做出诊断。白细胞增多伴核左移很常见。在无并发症的急性胆囊炎， 肝功能检查 是正常的或仅轻度升高。轻度的胆汁淤积（胆红素升至4mg/dL，碱性磷酸酶轻度升高）常见，提示炎症介质影响肝脏而非机械性梗阻。更明显的升高，特别是脂肪酶（淀粉酶特异性不高）明显升高>3倍，提示胆管梗阻。结石通过胆管可使氨基转移酶（丙氨酸、天冬氨酸）升高。 急性无结石性胆囊炎 当患者没有胆结石，但有超声Murphy征和或胆囊壁增厚、胆囊周围积液，应怀疑急性无结石性胆囊炎。胆囊增大，胆泥沉积和胆囊壁增厚，无胆囊周围积液（由于低蛋白血症或腹水）有可能是由危重疾病造成。 CT可识别胆系外的异常。胆管闪烁显像更有帮助，核素不能充盈胆囊提示水肿的胆囊管阻塞。给予吗啡有助于排除因胆囊淤滞造成的假阳性结果。

急性胆囊炎的治疗 支持治疗（补液、镇痛和抗生素）

胆囊切除术 管理包括住院、静脉输液和镇痛药，如非甾体抗炎药（NSAID；酮咯酸）或阿片类药物。 如呕吐明显或存在肠梗阻，应予禁食和放置鼻导管。通常开始静脉应用抗生素以治疗可能存在的感染，但尚缺乏证据证明其有益。针对革兰氏阴性肠道微生物的经验性覆盖涉及静脉注射方案，例如头孢曲松加甲硝唑、哌拉西林/他唑巴坦或替卡西林/克拉维酸。 胆囊切除术可治愈急性胆囊炎和缓解胆绞痛。 一般推荐早期行胆囊切除术，下列情况下最好在24～48小时内行胆囊切除术： 诊断明确、手术风险不高时

高龄或有糖尿病患者有较高的感染并发症的风险。

患者有胆囊水肿、坏疽、穿孔和无结石性胆囊炎。 当患者有增加手术风险的严重慢性疾病（例如，心肺疾病或严重的肝脏疾病）时，手术可能需延迟。在这些患者中，胆囊切除术被推迟到内科治疗以稳定共患疾病或至胆囊炎解决。如胆囊炎缓解，可在≥ 6周后行胆囊切除术。推迟手术可能会引起复发性的胆道并发症。 在手术风险极高的患者，如高龄、无结石性胆囊炎、有严重肝脏疾病，或因烧伤、创伤或呼吸衰竭入住ICU的患者，可行经皮胆囊造瘘术替代胆囊切除术。