Haemophilus influenzaeb型流感嗜血杆菌（Hib）疫苗

嗜血杆菌乙型流感嗜血杆菌结合疫苗有助于预防 嗜血杆菌感染 但不是由其他 流感嗜血杆菌 菌株引起的感染。H. influenzae 流感嗜血杆菌引起多种儿童感染，包括：细菌性,脑膜炎、肺炎、鼻窦炎，中耳炎和会厌炎。
欲了解更多信息，请参阅 Hib Advisory Committee on Immunization Practices Vaccine Recommendations 和 Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Hib Vaccination。 关于2024年成人免疫接种时间表的变更摘要，请参阅免疫实践咨询委员会（ACIP）推荐的2024年美国成人免疫接种计划。
(参见免疫接种概述。)
Hib疫苗的制备
B型流感嗜血杆菌(Hib) 疫苗由纯化的B型流感嗜血杆菌荚膜制备而成。 所有的Hib疫苗使用多聚核糖磷酸盐（PRP）作为多糖，但4个不同的蛋白质载体应用于4个不同的Hib偶联疫苗中：
白喉类毒素（PRP-D）
Neisseria meningitidis （脑膜炎双球菌）外膜蛋白（PRP-OMP）
破伤风类毒素（PRP-T）
白喉变异载体蛋白 CRM197 （HBOC）
美国不再应用PRP-D和HbOC疫苗。
以下组合疫苗包含Hib结合疫苗：
白喉类毒素/嗜血杆菌 乙型流感结合疫苗/乙型肝炎疫苗/灭活脊髓灰质炎病毒疫苗
白喉类毒素/嗜血杆菌 B型流感结合疫苗/灭活脊髓灰质炎病毒疫苗
白喉/破伤风类毒素/百日咳疫苗/嗜血杆菌 B型流感结合疫苗
脑膜炎球菌嗜血杆菌B型流感结合疫苗
Hib 疫苗的适应症
Hib疫苗是常规的儿童免疫接种疫苗（见 CDC: Child and Adolescent Immunization Schedule by Age)。
该疫苗也推荐用于某些成年人（请参阅 美国疾病控制与预防中心：按年龄划分的成人免疫计划） 包括
Hib疫苗的禁忌症及其注意事项
Hib疫苗的主要禁忌证是
曾有此类疫苗接种严重过敏（如过敏性休克）或对疫苗某一成分严重过敏
Hib疫苗的主要预防措施是
伴或不伴发热的中度或重度疾病（接种推迟到疾病治愈后进行）
Hib疫苗的剂量与接种
Hib 疫苗剂量为 0.5 mL IM。 童年时期的基础免疫序列中根据计划在2、4、6个月龄时共给予3次肌内注射接种，或者在2、4月龄时共给予2次肌内注射接种。 不论何种情况均建议在12～15个月龄时强化接种一次。
对于年龄较大的儿童，青少年和无脾或择期脾切除术的未曾免疫的成年人，给予一次疫苗接种。 一些专家建议不论有无接种史都应给择期脾切除术者一次疫苗接种。 可能的话在脾切手术前≥14天给予接种。
接种三次疫苗的方案适合造血干细胞移植后6到12个月的人群；每次接种间隔≥4周。
Hib疫苗的不良反应
不良反应非常罕见。 包括注射部位的疼痛、发红、肿胀，儿童可见发热、哭泣和易怒。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP): Hib ACIP Vaccine Recommendations
Centers for Disease Control and Prevention (CDC): Hib Vaccination: Information for Healthcare Professionals
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC): Haemophilus Influenzae Type B Infection: Recommended vaccinations