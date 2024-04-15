Haemophilus influenzaeb型流感嗜血杆菌（Hib）疫苗

Hib疫苗的剂量与接种

Hib疫苗的剂量与接种

Hib 疫苗剂量为 0.5 mL IM。 童年时期的基础免疫序列中根据计划在2、4、6个月龄时共给予3次肌内注射接种，或者在2、4月龄时共给予2次肌内注射接种。 不论何种情况均建议在12～15个月龄时强化接种一次。

对于年龄较大的儿童，青少年和无脾或择期脾切除术的未曾免疫的成年人，给予一次疫苗接种。 一些专家建议不论有无接种史都应给择期脾切除术者一次疫苗接种。 可能的话在脾切手术前≥14天给予接种。

接种三次疫苗的方案适合造血干细胞移植后6到12个月的人群；每次接种间隔≥4周。