衣原体和支原体粘膜感染

使用NAAT检测尿液或自行收集的阴道拭子对于筛查无症状的STI高危人群尤其有用,因为不需要进行生殖器检查。筛查推荐因性别、年龄、性生活及临床机构而定

如果 女性 性行为活跃且年龄 < 25 岁,或者年龄 ≥ 25 岁,性行为活跃,且有一个或多个以下风险因素,则每年进行一次筛查:

曾有STI史

从事高风险的性行为(例如,有一个新的性伴侣或多个性伴侣;从事性工作;或者在非一夫一妻制的关系中不一致地使用避孕套)

有一个患有性传播疾病或从事高风险行为的伴侣(如同时有伴侣的性伴侣)

有入狱史

患有一种或多种危险因素的<25岁或≥25岁的孕妇在第一次产前检查时进行筛查,如果风险仍然很高,则在妊娠晚期再次进行筛查。

美国妇产科学院(ACOG)建议所有孕妇在怀孕早期进行衣原体检测,并在妊娠晚期对有危险因素的女性进行重复检测。它建议对≤25岁的孕妇和生活在淋病常见地区的孕妇进行淋病检测。(See ACOG: Routine Tests During Pregnancy.)

除了那些在衣原体感染率高的临床环境中(如青少年诊所、性传播感染诊所、教养机构)的男性外,异性恋活跃的男性 不进行常规筛查。

男同性恋者如果近一年内有过性活动(对插入性交者进行尿液筛查;对被动方进行直肠拭子见着;口交者进行咽拭子检查),无论是否使用避孕套,都至少每年进行一次筛查。那些风险增加的人(例如,艾滋病毒感染者、接受抗逆转录病毒药物预存预防、有多个性伴侣或其伴侣有多个伴侣)应更频繁地进行筛查,间隔3至6个月。

变性人和性别不同的人 根据性行为和解剖结构进行性检查(例如,对所有年龄小于25岁的有宫颈的人进行年度检查;如果年龄≥25岁,有宫颈的人如果风险增加,应每年进行检查;根据报告的性行为和接触,进行直肠拭子检查)。

