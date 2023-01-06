衣原体和支原体粘膜感染

性传播的尿道炎、宫颈炎、直肠炎和咽炎（不是由淋病引起的）主要由衣原体引起，支原体引起的频率较低。衣原体还可引起输卵管炎、附睾炎、肝周围炎、新生儿结膜炎和新生儿肺炎。未治疗的支原体输卵管炎可能转为慢性、没有明显症状，但是后果严重。诊断依靠培养、抗原检测或核酸测定。治疗通常使用多西环素或阿奇霉素。
(参见性传播感染疾病概述。）
几种病原体均可造成性传播的非淋球菌性女性宫颈炎和男女两性的尿道炎、直肠炎和咽炎。这些生物包括
Chlamydia trachomatis （ 引起 性病淋巴肉芽肿 [罕见]，约 50% 的非淋菌性尿道炎病例，以及大多数粘液脓性 宫颈炎 病例)
Mycoplasma genitalium 生殖支原体和 M. hominis 曼氏线虫（导致女性泌尿生殖感染而非男性）
Trichomonas vaginalis (滴虫性阴道炎)
只有当对衣原体和淋球菌检测阴性并且没有其他的病原体鉴定出来的时候才可以使用“非特异性尿道炎”，这种不精确的术语。
衣原体 和 支原体 也会导致非性传播的感染，包括 沙眼 和 新生儿结膜炎 （衣原体）和肺炎（衣原体和支原体）。
衣原体的症状和体征
男性常在交媾后的经过7到28天的潜伏期后出现尿道炎症状，往往有轻度尿痛和尿道不适，伴有清亮至黏液脓性分泌物。虽然分泌物不多，症状轻微，但往往在清晨症状较明显，因这时尿道壁常发红、出口被黏稠变干的分泌物粘住，可能出现内衣污渍。偶尔也可起病较急，可有严重尿痛，尿频和类似典型淋球菌性尿道炎的大量脓性分泌物。感染可能进展为附睾炎。在和感染者的直肠和口-生殖器接触后，可发生直肠炎和咽炎。
大多女性患者是无症状的，但可能出现阴道分泌物、尿痛、尿频、盆腔痛、交媾困难以及出现尿道炎症状。伴有黄色黏液脓性渗出物的宫颈炎和宫颈异位（红色的子宫内膜柱状上皮伸展至宫颈的阴道表面）是具有特征性的。可出现盆腔炎，（PID；输卵管及盆腔腹膜炎），可导致下腹部不适（典型者为双侧不适），腹部、附件和宫颈明显压痛。PID的长期后果包括宫外孕和不孕。Fitz-Hugh-Curtis综合征（肝周围炎）可导致右上腹痛、发热和呕吐。
支原体可传播至眼部，引起急性结膜炎。
反应性关节炎 是成人衣原体性疾病常见的并发症，由针对生殖道和消化道病原体的免疫反应引起。反应性关节炎有时伴有皮肤病变（白细胞性角化病）、眼部病变（结膜炎 和 葡萄膜炎)、非感染性复发性尿道炎或 龟头炎。
少数衣原体反应性关节炎患者会出现关节炎综合征，伴随对衣原体感染的反应引起的足部皮肤变化（白细胞性角化病）、结膜炎、葡萄膜炎、尿道炎或龟头炎。
Image courtesy of Susan Lindsley via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
少数衣原体反应性关节炎患者会出现关节炎综合征，伴随对衣原体感染的反应引起的足部皮肤变化（白细胞性角化病）、结膜炎、葡萄膜炎、尿道炎或龟头炎。
Image courtesy of Joe Miller via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
少数衣原体反应性关节炎患者会出现关节炎综合征，伴随对衣原体感染的反应引起的足部皮肤变化（白细胞性角化病）、结膜炎、葡萄膜炎、尿道炎或龟头炎。
Image courtesy of Drs.Weisner and Kaufman via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
少数衣原体反应性关节炎患者会出现关节炎综合征，伴随对衣原体感染的反应引起的足部皮肤变化（白细胞性角化病）、结膜炎、葡萄膜炎、尿道炎或龟头炎。
Image courtesy of Susan Lindsley via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
少数衣原体反应性关节炎患者会出现关节炎综合征，伴随对衣原体感染的反应引起的足部皮肤变化（白细胞性角化病）、结膜炎、葡萄膜炎、尿道炎或龟头炎。
Image courtesy of Joe Miller via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
少数衣原体反应性关节炎患者会出现关节炎综合征，伴随对衣原体感染的反应引起的足部皮肤变化（白细胞性角化病）、结膜炎、葡萄膜炎、尿道炎或龟头炎。
Image courtesy of Drs.Weisner and Kaufman via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention.
衣原体的诊断
子宫颈或尿道、咽、直肠分泌物或尿液的核酸检测。
有尿道炎、输卵管炎、宫颈炎或不明原因直肠炎症状的患者怀疑衣原体或支原体感染，但类似症状也可能由淋球菌感染引起。
如果尿道炎的临床证据不确定，疾病控制与预防中心（CDC）2021性传播感染治疗指南规定，尿道炎可以通过以下任何一种方式进行记录：
粘液，脓性粘液，或检查时发现有脓性分泌物
离心后首段尿中每高倍视野含有≥10个白细胞
首段尿的白细胞酯酶试验阳性
尿道分泌物革兰阳性染色油镜下每个视野含有≥2个白细胞
可收集宫颈或阴道分泌物、男性尿道或直肠分泌物来检测衣原体。尿液样品可代替宫颈或尿道的标本。检测这些部位的感染需要咽喉和直肠拭子
市售核酸扩增测试（NAAT）对衣原体具有高度敏感性和特异性，也可以对自己收集的尿液或阴道样本进行，无需对尿道或宫颈进行不舒服的拭子检查。可以使用即时护理 NAAT 平台，并且可以提供同样的随诊结果。在一般情况下，从喉部和直肠样品只能在有资质的实验室进行检测，这类实验室已经证实针对这类解剖部位的检测实验有意义。
由于其他STIs（尤其是淋菌感染）经常并存，有症状性尿道炎的患者也应接受淋病检测。所有确诊为淋病或衣原体的患者都应接受其他STIs检测，包括梅毒和HIV。
生殖支原体 可以用商业 NAAT 检测法来检测，但这些检测法可能并不广泛。
在美国，确诊衣原体感染、淋球菌以及梅毒的病例必须上报至公共卫生系统。
衣原体的筛查
使用NAAT检测尿液或自行收集的阴道拭子对于筛查无症状的STI高危人群尤其有用，因为不需要进行生殖器检查。筛查推荐因性别、年龄、性生活及临床机构而定The following are based on the CDC's Sexually Transmitted Infections (STI) Treatment Guidelines, 2021.
如果 女性 性行为活跃且年龄 < 25 岁，或者年龄 ≥ 25 岁，性行为活跃，且有一个或多个以下风险因素，则每年进行一次筛查：
曾有STI史
从事高风险的性行为（例如，有一个新的性伴侣或多个性伴侣；从事性工作；或者在非一夫一妻制的关系中不一致地使用避孕套）
有一个患有性传播疾病或从事高风险行为的伴侣（如同时有伴侣的性伴侣）
有入狱史
患有一种或多种危险因素的<25岁或≥25岁的孕妇在第一次产前检查时进行筛查，如果风险仍然很高，则在妊娠晚期再次进行筛查。
美国妇产科学院（ACOG）建议所有孕妇在怀孕早期进行衣原体检测，并在妊娠晚期对有危险因素的女性进行重复检测。它建议对≤25岁的孕妇和生活在淋病常见地区的孕妇进行淋病检测。(See ACOG: Routine Tests During Pregnancy.)
除了那些在衣原体感染率高的临床环境中（如青少年诊所、性传播感染诊所、教养机构）的男性外，异性恋活跃的男性 不进行常规筛查。
男同性恋者如果近一年内有过性活动（对插入性交者进行尿液筛查；对被动方进行直肠拭子见着；口交者进行咽拭子检查），无论是否使用避孕套，都至少每年进行一次筛查。那些风险增加的人（例如，艾滋病毒感染者、接受抗逆转录病毒药物预存预防、有多个性伴侣或其伴侣有多个伴侣）应更频繁地进行筛查，间隔3至6个月。
变性人和性别不同的人 根据性行为和解剖结构进行性检查（例如，对所有年龄小于25岁的有宫颈的人进行年度检查；如果年龄≥25岁，有宫颈的人如果风险增加，应每年进行检查；根据报告的性行为和接触，进行直肠拭子检查）。
(参见 the US Preventive Services Task Force’s summary of recommendations regarding screening for chlamydial infection.)
衣原体的治疗
口服抗生素（建议阿奇霉素）
尚未排除淋病诊断的需要进行经验性治疗。
性伴侣治疗
使用以下药物之一治疗无并发症的有记录或疑似衣原体感染：
单剂阿齐霉素1g口服
多西环素100mg口服，每日2次，7天
左氧氟沙星500mg口服，每日1次，7天
可单剂量使用的阿奇霉素相比于需要多个剂量，疗程超过7天的药物更优，虽然有一些证据表明强力霉素可能更适合治疗直肠衣原体 (1)。
孕妇应当口服阿奇霉素1g单剂治疗。阿莫西林500 mg口服，每天3次，持续7天，是孕妇的替代疗法。孕妇应在治疗后4周进行治愈测试，并在3个月内重新测试。
对于支原体，首选的治疗方法是多西环素100 mg，每日两次，持续7天，对于未知阿奇霉素敏感性或已知阿奇霉素耐药性的患者，首选莫西沙星400 mg，每日一次，连续7天（2个)。 如果已知阿奇霉素易感，治疗方法是多西环素100 mg，每天两次，持续7天，然后口服阿奇霉素1g，初始剂量，然后再口服500 mg，每天一次，持续3天。
这些方案对淋病的疗效均不可靠，考虑到许多患者常常同时存在淋病和衣原因此，如果未排除淋病，治疗应包括单剂量头孢曲松500 mg肌肉注射（体重≥150 kg的患者为1 g IM）。
复发病人（约10％）一般是合并了对抗衣原体药物不起反应的细菌感染或治疗后再次感染，需要
他们应该重新检测衣原体感染和淋病，如果可能的话，还应该检测支原体和滴虫病。
滴虫流行的地区，除非PCR(polymerase chain reaction)显示患者滴虫阴性，建议用甲硝唑进行经验性治疗。
目前的性伴侣也应及时治疗。患者及其性伴侣在治疗≥ 1周前，应避免性生活。
若生殖道衣原体感染不予治疗，约2/3的病人可在4周内症状和体征消失。而女性无症状的子宫颈感染可持续存在，引起慢性子宫内膜炎、输卵管炎或盆腔腹膜炎及其后遗症——疼痛，不育症和异位妊娠。由于衣原体感染可对女性造成严重的长期不良后果，即使无症状或症状较轻时，也应当对女性进行检测并治疗，同时治疗患者的性伴侣。
治疗参考文献
1.Kong FYS, Tabrizi SN, Fairley CK, et al: The efficacy of azithromycin and doxycycline for the treatment of rectal chlamydia infection: a systematic review and meta-analysis.J Antimicrob Chemother 70: 1290–1297, 2015.doi: 10.1093/jac/dku574
2.Centers for Disease Control and Prevention: Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021: Mycoplasma genitalium.访问日期：2022 年 6 月 27 日。
关键点
性获得性衣原体和支原体感染可能影响尿道、宫颈、附件、喉咙或直肠。
诊断依靠核酸扩增。
还要检测是否合并其他STIs，包括淋病、梅毒和HIV感染。
筛查高危的无症状衣原体感染患者
抗生素治疗方案也用于未排除淋病诊断患者。
更多信息
以下英语资源可能会有用。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
US Preventive Services Task Force: Chlamydia and Gonorrhea: Screening: 筛查测试可以准确检测衣原体和淋病的证据审查
Centers for Disease Control and Prevention: Sexually Transmitted Infections Treatment Guidelines, 2021: Diseases Characterized by Urethritis and Cervicitis: Clinical guidance on treatment of STIs, prevention strategies, and diagnostic recommendations