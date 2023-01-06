衣原体和支原体粘膜感染

性传播的尿道炎、宫颈炎、直肠炎和咽炎（不是由淋病引起的）主要由衣原体引起，支原体引起的频率较低。衣原体还可引起输卵管炎、附睾炎、肝周围炎、新生儿结膜炎和新生儿肺炎。未治疗的支原体输卵管炎可能转为慢性、没有明显症状，但是后果严重。诊断依靠培养、抗原检测或核酸测定。治疗通常使用多西环素或阿奇霉素。

(参见性传播感染疾病概述。）

几种病原体均可造成性传播的非淋球菌性女性宫颈炎和男女两性的尿道炎、直肠炎和咽炎。这些生物包括

Chlamydia trachomatis （ 引起 性病淋巴肉芽肿 [罕见]，约 50% 的非淋菌性尿道炎病例，以及大多数粘液脓性 宫颈炎 病例)

Mycoplasma genitalium 生殖支原体和 M. hominis 曼氏线虫（导致女性泌尿生殖感染而非男性）

Trichomonas vaginalis (滴虫性阴道炎)

只有当对衣原体和淋球菌检测阴性并且没有其他的病原体鉴定出来的时候才可以使用“非特异性尿道炎”，这种不精确的术语。

衣原体 和 支原体 也会导致非性传播的感染，包括 沙眼 和 新生儿结膜炎 （衣原体）和肺炎（衣原体和支原体）。

衣原体的症状和体征 男性常在交媾后的经过7到28天的潜伏期后出现尿道炎症状，往往有轻度尿痛和尿道不适，伴有清亮至黏液脓性分泌物。虽然分泌物不多，症状轻微，但往往在清晨症状较明显，因这时尿道壁常发红、出口被黏稠变干的分泌物粘住，可能出现内衣污渍。偶尔也可起病较急，可有严重尿痛，尿频和类似典型淋球菌性尿道炎的大量脓性分泌物。感染可能进展为附睾炎。在和感染者的直肠和口-生殖器接触后，可发生直肠炎和咽炎。 大多女性患者是无症状的，但可能出现阴道分泌物、尿痛、尿频、盆腔痛、交媾困难以及出现尿道炎症状。伴有黄色黏液脓性渗出物的宫颈炎和宫颈异位（红色的子宫内膜柱状上皮伸展至宫颈的阴道表面）是具有特征性的。可出现盆腔炎，（PID；输卵管及盆腔腹膜炎），可导致下腹部不适（典型者为双侧不适），腹部、附件和宫颈明显压痛。PID的长期后果包括宫外孕和不孕。Fitz-Hugh-Curtis综合征（肝周围炎）可导致右上腹痛、发热和呕吐。 支原体可传播至眼部，引起急性结膜炎。 反应性关节炎 是成人衣原体性疾病常见的并发症，由针对生殖道和消化道病原体的免疫反应引起。反应性关节炎有时伴有皮肤病变（白细胞性角化病）、眼部病变（结膜炎 和 葡萄膜炎)、非感染性复发性尿道炎或 龟头炎。 衣原体反应性关节炎的图片 衣原体反应性关节炎的脓溢性皮肤角化病 少数衣原体反应性关节炎患者会出现关节炎综合征，伴随对衣原体感染的反应引起的足部皮肤变化（白细胞性角化病）、结膜炎、葡萄膜炎、尿道炎或龟头炎。 Image courtesy of Susan Lindsley via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 衣原体反应性关节炎的结膜炎 少数衣原体反应性关节炎患者会出现关节炎综合征，伴随对衣原体感染的反应引起的足部皮肤变化（白细胞性角化病）、结膜炎、葡萄膜炎、尿道炎或龟头炎。 Image courtesy of Joe Miller via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 衣原体反应性关节炎的龟头炎 少数衣原体反应性关节炎患者会出现关节炎综合征，伴随对衣原体感染的反应引起的足部皮肤变化（白细胞性角化病）、结膜炎、葡萄膜炎、尿道炎或龟头炎。 Image courtesy of Drs.Weisner and Kaufman via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 衣原体反应性关节炎的脓溢性皮肤角化病 少数衣原体反应性关节炎患者会出现关节炎综合征，伴随对衣原体感染的反应引起的足部皮肤变化（白细胞性角化病）、结膜炎、葡萄膜炎、尿道炎或龟头炎。 Image courtesy of Susan Lindsley via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 衣原体反应性关节炎的结膜炎 少数衣原体反应性关节炎患者会出现关节炎综合征，伴随对衣原体感染的反应引起的足部皮肤变化（白细胞性角化病）、结膜炎、葡萄膜炎、尿道炎或龟头炎。 Image courtesy of Joe Miller via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 衣原体反应性关节炎的龟头炎 少数衣原体反应性关节炎患者会出现关节炎综合征，伴随对衣原体感染的反应引起的足部皮肤变化（白细胞性角化病）、结膜炎、葡萄膜炎、尿道炎或龟头炎。 Image courtesy of Drs.Weisner and Kaufman via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 患衣原体宫颈炎的母亲分娩的新生儿可能出现衣原体肺炎或新生儿眼炎（新生儿结膜炎）。