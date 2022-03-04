闪电伤包括心脏停搏、意识丧失、暂时或永久性神经功能缺陷；罕见严重烧伤和内脏组织损伤。诊断需依靠临床；病情评估需行心电图检查和心电监护。治疗主要为支持性治疗。

虽然雷击所致伤亡人数在过去的50年显著下降，但在美国，雷击每年仍造成约30人死亡，数百人受伤。 闪电较易击中高大或孤立的目标，包括树木、高塔、庇护所、旗杆、看台和栅栏。在空旷的野外，人可能就是最高的物体了。金属和水不吸引闪电，但一旦被击中很容易导电。闪电可直接击中受害者，也可经由地面或附近物体将电流传至受害者。据观察，即使在天空晴朗的地区，闪电也可能在距风暴10英里或10英里以外的地方发生，从而产生意外的风险 (1)。闪电亦可经由户外电力设备或电缆线传输至室内电器设备或电话线。这种闪电力量能将受害者甩出几米远。

因为闪电伤的物理性质有别于人造 电能造成的损伤，因此无法用接触家用电或高压电造成的影响来推断闪电伤。例如闪电伤造成的损害无法用电压或电流量来判定。虽然闪电电流蕴含大量电能量，但它只流经极其短暂的时间（1/10,000—1/1,000秒）。因而闪电伤即便有也是罕见严重的皮肤损伤且很少引起横纹肌溶解症或严重的内脏组织损伤，不像人造高压电或高流量电所致的电击伤。继发性损伤，偶尔闪电本身会引起受害者 颅内出血。

闪电可影响心脏，但主要是影响神经系统，破坏大脑、自主神经系统以及周围神经。

经验与提示

参考文献 1.Davis C, Engeln A, Johnson EL: Wilderness Medical Society practice guidelines for the prevention and treatment of lightning injuries: 2014 Update Wilderness Environ Med 25(4 Suppl):S86-S95, 2014.doi: 10.1016/j.wem.2014.08.011

电击伤与闪电击伤的诊断 识别心脏和脑部并发症 闪电伤可能被目击也可能无人目击。发生暴风雨或暴风雨之后在户外发现失忆或意识丧失者，应怀疑其被闪电击伤。所有被雷击的患者应进行外伤评估。 严重受伤者需行心电图检查。发生以下情况需行心肌酶谱检测： 胸痛

心电图异常

意识状态改变 最初有精神异常或意识水平下降，或头颅损伤后伴有局灶性神经功能缺陷的患者，需行头颅CT或MRI检查。

闪电击伤的治疗 支持治疗 如有心脏和（或）呼吸骤停需即刻开始心肺复苏。如果能拿到体外自动除颤仪，对于心跳骤停的患者应予使用。闪电击中后导致 心脏骤停 的患者，心肺复苏后预后很好，此不同于其他类型创伤所致的心脏骤停。因此，不同于在常见大规模伤亡事件中，对心脏骤停患者重视度较低，当雷击造成多人伤亡时，心脏骤停患者应被高度重视。 受害者需给予支持治疗。通常需限制补液量以减轻可能存在的脑水肿。除非怀疑有心脏病变和脑部损害，大部分雷击伤患者均可安全出院。

电击伤与闪电击伤的预防 若谨遵雷电安全指示，大部分雷击伤均可避免。人们需要了解天气预报，并制定逃生计划，包括逃离至安全地带（大型居住建筑最理想）。在户外应随时注意天气变化，以便在出现暴风雨时能实施逃生计划。 当听到打雷的同时，人们已处在危险中，需立即寻找庇护所（如建筑物内或完全封闭的金属车内）。小型开放建筑，如凉亭是不安全的。从看到最后一次闪电或听到最后一次打雷起计时，人们至少仍需躲避30分钟。 当发生雷暴时，在室内人们应避免使用水管和电器，远离门窗，不要使用硬线电话、视频游戏机、计算机或通过电缆连接到音响系统的耳机。当使用电池电源时，手机、其他手持设备、笔记本电脑是安全的，因为它们不吸引闪电。