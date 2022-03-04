闪电伤包括心脏停搏、意识丧失、暂时或永久性神经功能缺陷；罕见严重烧伤和内脏组织损伤。诊断需依靠临床；病情评估需行心电图检查和心电监护。治疗主要为支持性治疗。
虽然雷击所致伤亡人数在过去的50年显著下降，但在美国，雷击每年仍造成约30人死亡，数百人受伤。 闪电较易击中高大或孤立的目标，包括树木、高塔、庇护所、旗杆、看台和栅栏。在空旷的野外，人可能就是最高的物体了。金属和水不吸引闪电，但一旦被击中很容易导电。闪电可直接击中受害者，也可经由地面或附近物体将电流传至受害者。据观察，即使在天空晴朗的地区，闪电也可能在距风暴10英里或10英里以外的地方发生，从而产生意外的风险 (1)。闪电亦可经由户外电力设备或电缆线传输至室内电器设备或电话线。这种闪电力量能将受害者甩出几米远。
因为闪电伤的物理性质有别于人造 电能造成的损伤，因此无法用接触家用电或高压电造成的影响来推断闪电伤。例如闪电伤造成的损害无法用电压或电流量来判定。虽然闪电电流蕴含大量电能量，但它只流经极其短暂的时间（1/10,000—1/1,000秒）。因而闪电伤即便有也是罕见严重的皮肤损伤且很少引起横纹肌溶解症或严重的内脏组织损伤，不像人造高压电或高流量电所致的电击伤。继发性损伤，偶尔闪电本身会引起受害者 颅内出血。
闪电可影响心脏，但主要是影响神经系统，破坏大脑、自主神经系统以及周围神经。
经验与提示
参考文献
1.Davis C, Engeln A, Johnson EL: Wilderness Medical Society practice guidelines for the prevention and treatment of lightning injuries: 2014 Update Wilderness Environ Med 25(4 Suppl):S86-S95, 2014.doi: 10.1016/j.wem.2014.08.011
闪电击伤的症状和体征
电流负荷会引起心脏停搏或其他心律失常，导致大脑功能障碍，例如意识丧失、意识模糊或失忆症。
闪电性瘫痪包括麻痹、皮肤湿冷伴花斑、下肢末端无脉搏感及感觉障碍，有时是上肢末端；原因可能是交感神经系统受损。闪电性瘫痪很常见，一般在几小时内消退，虽然偶尔会有某种程度的永久性麻痹。其他闪电伤表现可能包括
轻微的皮肤烧灼伤，出现点状、羽翼状、分枝状图案
鼓膜穿孔
白内障（通常在数天内出现）
神经系统损伤包括意识模糊、认知障碍和外周神经病变。 还可能出现神经心理问题（例如睡眠障碍、注意力不集中及记忆障碍）。
心脏呼吸骤停是闪电电击时最常见的死亡原因 (参见心脏骤停 和 呼吸停止概述)。认知缺陷、疼痛综合征和交感神经系统损害（如勃起功能障碍[1]）是最常见的长期后遗症。
症状和体征
1. Kim HJ, Choi SH, Shin TS, et al: Erectile dysfunction in patients with electrical injury.Urology 70(6):1200-1203, 2007.doi: 10.1016/j.urology.2007.06.1125
电击伤与闪电击伤的诊断
识别心脏和脑部并发症
闪电伤可能被目击也可能无人目击。发生暴风雨或暴风雨之后在户外发现失忆或意识丧失者，应怀疑其被闪电击伤。所有被雷击的患者应进行外伤评估。
严重受伤者需行心电图检查。发生以下情况需行心肌酶谱检测：
胸痛
心电图异常
意识状态改变
最初有精神异常或意识水平下降，或头颅损伤后伴有局灶性神经功能缺陷的患者，需行头颅CT或MRI检查。
闪电击伤的治疗
电击伤与闪电击伤的预防
若谨遵雷电安全指示，大部分雷击伤均可避免。人们需要了解天气预报，并制定逃生计划，包括逃离至安全地带（大型居住建筑最理想）。在户外应随时注意天气变化，以便在出现暴风雨时能实施逃生计划。 当听到打雷的同时，人们已处在危险中，需立即寻找庇护所（如建筑物内或完全封闭的金属车内）。小型开放建筑，如凉亭是不安全的。从看到最后一次闪电或听到最后一次打雷起计时，人们至少仍需躲避30分钟。
当发生雷暴时，在室内人们应避免使用水管和电器，远离门窗，不要使用硬线电话、视频游戏机、计算机或通过电缆连接到音响系统的耳机。当使用电池电源时，手机、其他手持设备、笔记本电脑是安全的，因为它们不吸引闪电。
关键点
闪电伤趋于引起心律失常和脑功能障碍，而人造电设备电击后往往造成皮肤灼伤和内脏组织损伤。
发生暴风雨若发现意识丧失或失忆者，应怀疑其被闪电击伤。
评估受害者时，需警惕创伤性损伤、心律失常、脑损伤和心脏损伤。
对患者进行支持治疗。
若谨遵雷电安全指示，大部分雷击伤均可避免。