交流电频繁变换电流方向；在美国和欧洲家用电源插座供电通常是交流电。直流电电流方向不变；电池供电通常是直流电。除颤仪和电复律器通常放出直流电。交流电如何影响人的身体主要取决于变换频率。低频（50～60Hz）交流电被用于美国（60Hz）和欧洲家庭（50Hz）；低频交流电可引起伸展的肌肉收缩（手足搐搦），从而使手僵硬在电源上，延长了触电时间，因此，其比高频交流电更危险，而且在同等电压和电流强度下，危险程度是直流电的3-5倍。直流电仅引起肌肉挛缩，从而将触电者弹离电源。

无论是交流电还是直流电，均是电压（V）和电流量（A）愈高，引起的电击伤害愈大（相同触电时间下）。 美国家庭电压为110V（标准电源插座）至220V（用于大型电器设备，如冰箱、烘干机）。高压（> 500V）电流可能引起深部 烧灼伤，低压（110～220V）电流可能引起肌肉抽搐并使其僵硬在电源上。能使手臂屈肌收缩但又能允许手脱离电源的最大电流量称为摆脱电流。摆脱电流因人的体重和肌肉质量而异。一个70公斤的普通人，DC放电电流约75mA，AC为15mA。

60Hz低压交流电仅60～100mA的电流强度流经胸部即使不到1秒钟就能引起心室纤颤；直流电则需约300～500mA。 如果电流直接流经心脏（如经过心导管或心脏起搏器），<1mA（无论是AC还是DC）即可引起心室纤颤。

触电所致的组织损伤主要是电能转换为热能，从而导致热损伤。耗热等于电流量2×电阻×触电时间；因而，对于既定的电流和触电时间，组织电阻愈大，受损愈严重。人体电阻（以欧姆/平方厘米（ohms/cm2）计量）主要由皮肤提供，因为所有内脏组织电阻可以忽略不计（除外骨头）。较厚的皮肤和干燥皮肤可增加电阻；干燥、角化良好及完整无损的皮肤平均电阻是20,000～30,000ohms/cm2。像手掌和足底这种粗糙厚皮肤，电阻约200万～300万ohms/cm2，相比之下，湿润、薄的的皮肤，电阻约500ohms/cm2。 破损皮肤（如切割伤、擦伤、针刺伤）或湿润黏膜（如口腔、直肠、阴道）的电阻可低至200～300ohms/cm2。

皮肤电阻愈高，所耗电能愈多，从而导致大片皮肤烧灼伤，但内脏损伤较小。如果皮肤电阻低，皮肤烧灼伤面积会很小甚至没有烧伤，但更多电能可转至体内。因此，外部皮肤没有烧灼伤并不表示没有电击伤，而且外部皮肤烧伤的严重程度并不能预测电击伤的严重度。

经验与提示

内部组织的损伤程度取决于它们各自的电阻和电流密度（即单位面积电流；流经面积愈小，电能愈集中）。 例如，当电流流经手臂时（主要流经低电阻组织，如肌肉、血管、神经），在关节处电流密度增加，因为在关节交叉区域高电阻组织（如骨头、肌腱）所占比例较大，使低电阻组织面积相对下降，因此，电流对低电阻组织的损伤在关节处最严重。

电流流经人体的通路决定哪些结构受损。因为交流电不停转变方向，所以通常所用的术语“入口”和“出口”并不恰当；“电源接触点”和“接地点”更精确。手部是最常见的电源接触点，头部次之。足部是最常见的接地点。由一只手臂流向另一只手臂或由手臂流向足底的电流很有可能流经心脏，从而可能引起心律失常。这比由一只脚流向另一只脚的电流更危险流向头部的电流可引致中枢神经系统损伤。