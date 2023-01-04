大规模杀伤性武器事件概述

大规模伤亡事件 （MCIS）是指人员伤亡数量远超现有的医疗资源， 包括自然灾害（如飓风）和不同类型有意和无意的人为事件，包括交通灾害，危险物质泄漏，爆炸和大规模枪击事件。

大规模杀伤性武器 （MCWS）是指能够造成大规模伤亡事件的武器。它们包括各种

化学品

毒物

生物制剂

辐射源

爆炸物

武器类型缩写为CBRNE（化学，生物，放射性，核，爆炸）或NBC（核，生物，化学）。大规模杀伤性武器的影响范围可以是局部（或在暴露的部位附近）或全身（因为循环吸收和分布）。

大规模杀伤性武器有时被称为大规模破坏性武器（WMD），但这个词不太恰当，因为它意味着基础设施的显著物理破坏，而这种破坏只发生在爆炸性大规模杀伤性武器。 此外，虽然“武器”表示有意使用（例如通过交战国或恐怖分子），然而大多数的大规模杀伤性武器是无意间发生的（例如有毒或放射性物质的工业或运输泄漏，传染病疫情爆发或工业爆炸）其基本原理和反应是相同的。

暴露 暴露 指 与上皮表面接触 吸收 意味着 物质渗透通过皮肤屏障后使体内剂量升高。 对于辐射事件，暴露意味着电磁辐射穿透身体（称为照射），即使不与辐射源发生物理接触也可能发生（参见辐射暴露和污染)。对于所有类型的大规模杀伤性武器，污染可指存在于皮肤表面（外部污染）或在体内（内部污染）。内部污染通常仅指在体内的放射性粒子，而不是其它大规模杀伤性武器。 暴露接触MCW可以是显而易见的，通常与爆炸或可见的泄漏或溢出同时发生，甚至可能先于实施者公布。然而，NBC暴露接触可能是隐匿的，即使NBC因为爆炸而分散。由于大多数NBC没有容易识别的气味或外观，而且暴露接触与出现症状或体征之间有明显的时间间隔，因此NBC暴露接触事件通常在爆炸事件后一段时间才能被确认。隐匿暴露接触可能特别难以确定或与自然疾病疫情爆发区分。 暴露于高剂量的某些化学物质（如氰化物，神经性毒物），仅几秒钟或几分钟后就可能引起明显的效果，特别是通过吸入的方式。 一旦散播到环境中，大规模杀伤性武器可呈固体、液体，气体或蒸气（即室温下为液体物质的气体形态）的组合。 细灰尘颗粒或小液滴以气溶胶的形态悬浮在空气中（如吸、雾、烟雾）。形态影响其在环境中的持久性和潜在的暴露途径。固体和低挥发性液体通常比较持久，常规条件下在环境中残留超过一天；有些则可能会存留数周。而气体和高挥发性的液体则不持久，通常<24小时之内挥发。气溶胶颗粒可能在几分钟到几天之内沉降到地面，这取决于颗粒大小和天气条件，但之后仍可污染地面。 除了剂量和物质类型，暴露接触途径是MCW事件临床表现的一个主要因素。气体、蒸汽和颗粒物可被吸入。固体和液体可以污染皮肤，从而可以被吸收或转移到口腔而摄入。 被污染的物体（如爆炸产生的碎片）能穿透皮肤，通过胃肠道以外的方式将NBC物质转移入机体。去污通常是指外部净化，从皮肤表面清除化学品、毒素或传染性病原体。把放射性物质从体内清除被称为内部净化。

大规模伤亡事件的初步处理方法 大规模杀伤性武器 (MCW) 事件的处理方法包括： 准备

识别

初步评估和分类

二次评估

治疗 这些步骤常有重叠。识别、评估和治疗可以同时发生，这取决于人员伤亡的性质、数量和严重程度。 准备 预防通常是由民间而不是医疗机构进行，减轻了医疗资源的负担。但如果预防失败，准备工作是至关重要的。 医院和院前急救服务必须有应急预案，准备适当的物资和设备以应对大规模杀伤性武器事件。 备灾活动通常包括灾害易损性分析和调派额外工作人员到指定职位并分配资源（例如床位、手术室、血液）的流程。物资和设备供给通常选定指定净化区域，进行排污、铺设地板以及设置防护设备，以减少污染的蔓延，储备解毒剂或根据官方安排从他处调配。计划通常包括定期正规演练，尽管只是模拟真实大规模伤亡事故 (MCI)，帮助工作人员熟悉流程，包括书面程序、物资和设备的位置（特别是那些用于净化的）。 识别 识别涉及爆炸、枪击和交通事故的MCI相对简单。然而识别隐匿MCW事件，需要急救人员和医生临床高度警觉。医护人员必须首先认识到疾病的事件或集群可能提示有使用MCW。然后确定MCW的类型和释放物质的种类。 MCW事件的识别可能会通过来自实施者的情报或公告，环境线索（如死亡或濒临死亡的动物、不寻常的气味）或环境监测（化学、生物或辐射），但并不是每家医院都有。唯一的线索可能是大规模人群出现不寻常的症状。然而，在MCW事件中关于释放物质的初次报告往往是不完整或错误的，此时保持高度怀疑仍是非常重要的。 随着人员伤亡的评估，特征性的症状和体征可能会被确认。好几种化学物质和毒素存在中毒症候群（由某一特定种类毒素中毒引起的一系列典型症状和体征）（见表常见中毒综合征），是临床识别的关键。最终可能还是需要临床或环境样本的实验室分析。然而诊断和初步治疗可能不需要实验室确认，特别是潜伏期短的化学物质。 初步评估和分诊 MCI伤亡的初步评估和分诊不同于常规创伤（见表分诊分类)。MCI的大量人员伤亡需要简短处置和决策，尤其是涉及短潜伏期物质的人员伤亡。 分诊相当有难度，因为许多受MCW影响的患者没有明显损伤，同时许多身处或临近MCI的人群可能会出现与MCW影响症状类似的应激反应（如过度换气、颤抖、恶心、乏力）。在一些事件中，至医院就诊的患者中高达80％仅表现出应激反应。单纯区分心理影响与毒性、感染或辐射作用可能有困难。首先是将能够行走的患者与无法行走的患者区分开；这能确定受影响最严重的患者。然而轻症患者需要多次重新分诊，从而发现潜伏期后的症状恶化情况。 表格 热区 是紧临MCW释放地点的区域。在热区中医护人员受污染风险最大，通常只有配备个人防护装备的应急反应人员被允许进入该区域。这些装备通常包括毒性物质防护（TAP）A级装备，配备全封闭自给式呼吸装置。 温区 （净化隔离）是围绕热区的区域。在此区域进行全身全面消毒（彻底净化）。医护人员可能需要穿戴防护装备后再进行初步评估及分诊，治疗伤亡人员，尤其是化学品暴露接触的患者。此种装备通常是TAP B级装备，包括空气净化呼吸器。 冷区 （洁净区）包括医院急诊室。由于已经在温区进行过消毒，在冷区内装备标准预防措施的医护人员通常是安全的。然而，医院仍需具备消毒能力，因为许多患者可能会不经过分诊和消毒（如自行转运和离开现场）直接到达医院。被污染的患者无意中进入医院急诊室，会导致其分类改为温区，甚至是热区。 二次评估 因为MCI早期通常缺乏明确的信息，其涉及物质的初步评估可能是错误或不完整的。因此系统的重新评估个体患者和使用快速可重复的方法评估总体情况是必要的。此种方法应使用针对三种组成部分-物质、环境和宿主（患者）-流行病学三要素的逻辑进程，并且考虑（或重新考虑） 可能的物质

环境中物质的状态（多个）

物质传播到患者（进入的途径或暴露和吸收的途径）

物质的临床效果，包括影响的是局部（位于或接近进入的部位）和/或全身性的（由于分布在血液中）

时间进程（暴露持续时间、暴露的时间点、潜伏期、当前症状和预后）

鉴别诊断和同时暴露或环境

同时暴露或环境之间可能的相互作用 快速二次评估的常用缩写是 （见表ASBESTOS*：化学或放射性武器造成大规模伤亡的二次评估)(1)。 表格 ASBESTOS*：对化学或放射性武器造成的大规模人员伤亡进行二次评估 表格 参考文献 1.Madsen JM: Toxins as weapons of mass destruction.A comparison and contrast with biological-warfare and chemical-warfare agents.Clin Lab Med 21(3):593-605, 2001.