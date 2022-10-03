2015 年，近 57,000 名 65 岁以上的成年人就诊于急诊科 (ED)，其中 33.6% 的患者入院，比 2006 年的 42% 下降了 20%（1)。老年患者病情容易加重。一些医院现在有专门的老年急诊室，配备受过老年医学培训的护士和医生，这可能有助于减少住院人数（2）。超过50％处方新的药物。老年人可能将ED作为初级保健的替代，可能因为没有从初级保健医生处得到足够的照护转而至急诊治疗。 ED就诊往往是由于虚弱老年患者的社会结构崩溃造成的——如他们的照顾者不在或生病导致患者叫救护车，而不是去他们的医生的诊室就诊。然而，在许多情况下，去急诊室的原因都是真正的紧急情况。

至ED就诊可能给老年患者带来了更多的压力，因为那里通常没有为他们而设的特别环境条件（如安静的房间，位置较低的床位，额外的枕头，间接照明）。然而，一些医院系统正在创建特殊的老年急诊室，这是常规急诊室中专门用于照顾老年人的空间。这些老年急诊室拥有受过老年医学培训的医生和护理人员以及专门的设备，例如带有减压床垫的轮床，可降低压力性损伤的风险，并改善照明和音响效果以促进视力和听力。

因为老年患者没有清晰明了或典型的疾病症状体征，对其评估常花费更长时间，需要更多的诊断性检查。例如，>80岁的患者，MI表现为胸痛的<50％。相反，老年患者可能通常会主诉虚弱或没有感觉。

一些不明显的原因（如多重药物，药物不良反应）可能影响患者的临床表现。 比如，跌倒可能是因为虐待，药物不良反应（如过量），家庭危害，生理问题（如视力低下），抑郁或慢性酗酒引起的。药物不良反应至少占到老年人住院原因的5％。

在急诊科就诊的老年患者中，约有30%至40%的人认知受损，但未被诊断为痴呆症；10%的患者无法识别与谵妄一致的认知障碍。 如有提示迹象（如，老年患者有对人物、地点、时间的定向功能障碍），应在ED行标准认知功能评价。然而，标准化的认知评估适用于任何就诊于急诊室的老年患者。认知功能障碍影响患者病史的可靠性，和诊断一样，增加住院期间谵妄风险，做治疗决策时也必须充分考虑到这点。知道近期认知功能障碍是否发作有助于确定是否需要在ED对患者作充分的评估。近期认知功能障碍发作可能提示败血症、隐匿性硬膜下出血或药物不良反应。

在ED也应评估自杀风险、跌倒风险、大小便失禁、营养免疫状态，以便后续治疗的跟进。

医生之间的沟通 急诊科医生和患者、护理人员、家庭成员、初级保健医生和长期护理机构工作人员之间的良好沟通大大提高了有复杂问题的老年患者的治疗效果。预先指示应该及时清晰地传到给急诊室医务人员。从患者私人医生处得到的基准信息有利于ED的评估和治疗决策的制定。 给患者初级保健医生的报告里即便再轻的损伤（如踝关节扭伤，Colles骨折）也应该描述，因为这种损伤能显著影响功能能力和独立性。

处置 出院计划可能很复杂，因为急性疾病或损伤可能会对老年患者的功能造成更大的损害（例如，对20岁的人来说只是一种不便的简单脚踝扭伤，对在家没有良好支持的老年人来说可能会使其丧失能力）。通过将护士、社会工作者和初级保健医生参与到出院规划中，来提升出院规划的内容质量。出院规划应包括以下内容： 功能性状态评估

对于ED评估发现的问题（如抑郁、酗酒、功能状态不佳）的治疗决策

确定患者是否能获得以及按照指示服用药物，是否能在后续的照护中获得这些药物

评估照护者的能力（如是否需要短期照护服务） 许多老年患者经急诊评估后住院治疗。 偶尔也有老年患者被不愿意带他们回家或将其遗弃在医院的照护者送至ED。