如何用肩胛手法复位肩关节前脱位

肩胛骨操纵手法复位的是肩关节窝而非肱骨头。它比许多其他方法所需的力更少，有时无需镇痛即可完成，是肩关节前脱位的普遍首选复位方法。

（参见肩关节脱位复位技术概述, 脱位概述, 和 肩关节脱位。）

肩胛骨操纵是一种首选技术，因为它操作温和，易于操作且无并发症。

肩胛骨推拿的适应症 肩关节前脱位 诊断后应尽快尝试复位（例如，在30分钟之内）。 如果存在相关的神经血管缺陷或皮肤隆起（由于骨折移位或不常见的骨折脱位，有可能穿透或破坏皮肤），应立即尝试复位。如果没有骨科医生，可以尝试进行闭合复位，最好用最小的力度。 如果复位不成功，可能需要全身麻醉后在手术室进行。 开放性脱位需要手术治疗，但如果没有骨科医生，并且存在神经血管缺损，则应采用闭合复位技术和固定术作为过渡治疗。

肩胛骨推拿的禁忌症 单纯闭合性复位的禁忌症： 大结节骨折，位移> 1 cm

明显的Hill-Sachs畸形（由于撞击关节盂边缘而导致肱骨头畸形≥20％）

外科颈骨折（在大结节和小结节下面）

Bankart骨折（前下肩胛盂缘骨折），其骨碎片超过20％，且肩胛盂肱部不稳定

2个或以上部位的肱骨近端骨折 这些严重的伴发骨折需要骨科评估和处理，因为操作本身有增加移位和损伤严重程度的风险。 复位前需咨询骨科医生的其他原因包括 关节外露（即开放性脱位）

患者是儿童，经常出现骨骺（生长板）骨折。 但是，如果存在神经血管缺损，又没有骨科医生，应立即进行复位。

脱位时间超过7至10天，由于复位过程中腋动脉损伤的风险增加，尤其是老年患者

肩胛骨推拿的并发症 肩胛骨操纵技术的并发症不常见。

肩胛骨推拿的设备 关节内麻醉*：20毫升1％利多卡因，20毫升注射器，2英寸20G针头，消毒液（如洗必泰，聚维酮碘），纱布

肩部固定器或吊带和绷带 *给患者镇痛； 但是，如果患者愿意，可以进行一次无镇痛的复位尝试。

肩胛骨推拿的其他注意事项 如果患者保持镇静并可以放松肌肉，则尝试复位成功的可能性更大。镇痛和镇静可帮助患者放松，外在干扰（例如愉快的交谈）也可以帮助患者放松。

如果严重的疼痛，焦虑和肌肉痉挛阻碍操作，通常需要进行程序性镇静和镇痛（PSA）。

可以使用区域麻醉（例如，超声引导的肌间沟神经阻滞），但缺点是限制了复位后神经系统检查。

肩胛骨推拿的相关解剖 在大多数前脱位中，肱骨头位于外侧，紧贴肩胛盂前唇。复位技术必须使肱骨头远离盂唇，然后将肱骨头放回肱骨窝中。

腋神经缺损是肩关节前脱位最常见的神经缺损。它们通常在几个月内消退，有时在肩关节复位后不久就消退。

腋动脉损伤很少见于肩关节前脱位，提示可能并发臂丛神经损伤（因为臂丛神经环绕动脉）。 肩部的神经，动脉和韧带 3D 模型

肩胛骨推拿的定位 患者坐直（最简单）或俯卧。如果坐直，将担架的头部抬高90°，让患者侧躺在担架上，使未受影响的一侧靠在担架的直立部分上。

肩胛骨推拿的分步说明 神经血管检查 对患病的手臂进行术前神经血管检查，并在每次复位尝试后重复检查。通常，检测运动功能比检测感觉更可靠，部分原因是皮神经区域可能重叠。评估以下内容： 远端搏动，毛细血管再充盈，四肢冰凉（腋动脉）

上臂外侧（腋神经），鱼际和小鱼际隆起（正中和尺神经）以及第一指蹼背侧（桡神经）的轻触觉

在感觉到三角肌收缩（腋神经）的同时，肩部外展对抗阻力：但是，如果此测试使患者的疼痛加重，请在肩膀复位之前将其忽略。

拇指食指对置（“ OK”手势）和手指弯曲抵抗阻力（正中神经）

手指外展对抗阻力（尺神经）

手腕和手指伸展抵抗阻力（桡神经） 关节内镇痛 如果合作患者选择不使用镇痛剂尝试复位，则只能进行一次这样的尝试。给予关节内镇痛： 穿刺针的进针点在肩峰突外侧缘以下2厘米处（进入因肱骨头缺失形成的凹陷处）。

用消毒剂溶液擦拭该区域，并使消毒剂溶液干燥至少1分钟。

可选：在该部位注射局部麻醉剂形成皮丘（≤1 mL）。

垂直于皮肤插入关节内针，在注射器柱塞上施加反压力，然后将针向内略微推进约2 cm。 关节若有血液吸出, 固定针头中心不动，切换为空注射器，吸出所有血液，然后重新连接麻醉剂注射器。

注射10到20 mL麻醉药（例如1％利多卡因）。

等待镇痛起效（最多15至20分钟）后再继续操作。 降低肩关节—肩胛操纵 如果患者坐直 , 让助手面对患者，用一只手对患侧手臂施加轻柔的牵引力并保持90度屈曲，另一只手臂（伸直并置于患侧的锁骨上）提供反作用力。

如果患者是俯卧位 ，受累的手臂垂于担架边。柔和的向下牵引力可以通过助手或通过附加重物来手动施加。 无论患者体位如何，患肢的轻微外旋都可能有助于复位。

操纵肩胛骨： 无论患者处于什么体位，都要用一只手的手指稳定肩胛骨的上方（底部），同时用两拇指向肩胛骨的下端轻柔地逐渐施加向内侧和向背部的力。尝试将尖端向背侧稍微移位，同时将其推向脊柱。复位通常在几分钟内发生，可能是微妙的甚至不被注意到。 可选：“两者兼有”技术 “两者兼有”（BOB）技术结合了肩胛骨操纵和外旋手法。 将担架头部抬高90°，让患者侧躺在担架上，不受影响的一侧靠在担架头部上。

施加向下的牵引力，并根据需要轻轻内旋或外旋手臂。

如上所述，请助手操纵肩胛骨。 如何用肩胛手法复位肩关节前脱位 视频

肩胛骨推拿的术后护理 通过恢复正常的圆形肩部轮廓，疼痛减轻以及患者重新触及胸部的能力，并能将手掌放在对侧肩膀上，可以初步确认复位成功。

用吊索和绷带或肩膀稳定装置固定肩膀。 成功复位后，由于关节会自发脱位，请不要延迟固定关节.

进行术后神经血管检查。神经血管缺损需要立即进行骨科评估。

在操作后进行X线检查以确认复位是否正确并确定是否同时存在骨折。

安排骨科随访。

肩胛骨推拿的警告和常见错误 儿童明显的肩关节脱位通常累及生长板的骨折，在关节破裂之前容易骨折。

肩胛骨推拿的提示和技巧 肩胛骨的外侧边界比预期的定位更偏向外侧。

肩胛骨操纵手法可能在解剖标志模糊的多数患者中更加困难。

不熟悉此技术的操作者可能更喜欢俯卧位，因为易于识别肩胛骨标志。

对于复位后48小时内疼痛加重的患者，可能出现关节积血（除非肩关节再次脱位）。从关节间隙抽吸血液（请参阅 如何做肩关节穿刺术)。