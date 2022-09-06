如何使用Davos技术复位肩关节前脱位

Davos（Boss-Holzach-Matter）技术使用自我执行的牵引-反牵引力。患者可以控制操作的力度，从而在不使用镇痛剂的情况下将痛苦，焦虑和肌肉痉挛降至最低。一旦教授后，患者通常可以在没有医疗帮助的情况下使用Davos技术。
（参阅肩关节脱位复位技术概述,脱位概述, 和肩关节脱位。）
Davos技术的适应症
镇定，合作患者的肩关节前脱位
诊断后应尽快尝试复位（例如，在30分钟之内）。
如果存在相关的神经血管缺陷或皮肤隆起（由于移位的骨折或不常见的骨折脱位，可能会穿透皮肤或致皮肤破裂），应立即尝试使用Davos技术以外的技术进行复位。如果没有骨科医生，可以尝试进行闭合复位，最好用最小的力度。 如果复位不成功，可能需要全身麻醉后在手术室进行。
开放性脱位需要手术治疗，但如果没有骨科医生，并且存在神经血管缺损，则应采用闭合复位技术和固定术作为过渡治疗。
Davos技术的禁忌症
单纯闭合性复位的禁忌症：
大结节骨折，位移> 1 cm
明显的Hill-Sachs畸形（由于撞击肩胛盂缘而导致肱骨头畸形≥20％）
外科颈骨折（在大结节和小结节下方）
Bankart骨折（前下肩胛盂缘骨折），其骨碎片超过20％，且肩胛盂肱部不稳定
肱骨近端骨折涉及两个或两个以上部位
这些严重的相关骨折需要骨科评估和处理，因为手术本身有增加移位和损伤严重程度的风险。
复位前需咨询骨科医生的其他原因包括
关节外露（即开放性脱位）
患者是儿童，经常出现骨骺（生长板）骨折。 但是，如果存在神经血管缺损，如果没有骨科医生，应立即进行复位。
脱位时间超过7至10天，由于复位过程中腋动脉损伤的风险增加，尤其是老年患者
Davos技术的并发症
相关骨折的移位增加
Davos技术设备
弹力绷带
肩部固定器或吊带和绷带
关节内麻醉*：20毫升1％利多卡因，20毫升注射器，2英寸20G针头，消毒液（如洗必泰，聚维酮碘），纱布
*患者通常在没有镇痛的情况下实施Davos技术； 但是，没有镇痛的情况下只能进行一种复位尝试。
Davos技术的其他注意事项
冷静且放松的患者可能会使用Davos技术。
Davos技术不应使用程序性镇静镇痛（PSA）。
Davos技术的相关解剖
在大多数前脱位中，肱骨头位于外侧，紧贴肩胛盂前唇。复位技术必须使肱骨头远离盂唇，然后将肱骨头放回肱骨窝中。
腋神经缺损是肩关节前脱位最常见的神经缺损。它们通常在几个月内消退，有时在肩膀复位后不久就消退。
腋动脉损伤很少见于肩关节前脱位，提示可能并发臂丛神经损伤（因为臂丛神经环绕动脉）。
Davos技术的定位
患者仰卧位，同侧髋和膝盖弯曲，脚平放在床上。
Davos技术的分步说明
神经血管检查
对患臂进行术前神经血管检查，每次复位后重复检查。通常，测试运动功能比测试感觉更可靠，部分原因是皮神经区域可能重叠。评估以下内容：
远端搏动，毛细血管再充盈，四肢冰凉（腋动脉）
上臂外侧（腋神经），鱼际和小鱼际隆起（正中和尺神经）以及第一指蹼背侧（桡神经）的轻触觉
在感觉到三角肌收缩（腋神经）的同时，肩部外展对抗阻力：但是，如果此测试使患者的疼痛加重，请在肩膀复位之前将其忽略。
拇指食指对置（“ OK”手势）和手指弯曲抵抗阻力（正中神经）
手指外展对抗阻力（尺神经）
手腕和手指伸展抵抗阻力（桡神经）
关节内镇痛
如果配合的患者选择，可以尝试不使用镇痛药的Davos复位法； 但是，只能进行一次这样的尝试。给予关节内镇痛：
穿刺针的进针点在肩峰突外侧缘以下2厘米处（进入因肱骨头缺失形成的凹陷处）。
用消毒剂溶液擦拭该区域，并使消毒剂溶液干燥至少1分钟。
可选：在该部位注射局部麻醉剂形成皮丘（≤1 mL）。
垂直于皮肤插入关节内针，在注射器柱塞上施加反压力，然后将针向内略微推进约2 cm。
关节若有血液吸出, 固定针头中心不动，切换为空注射器，吸出所有血液，然后重新连接麻醉剂注射器。
注射10到20 mL麻醉药（例如1％利多卡因）。
等待镇痛起效（最多15至20分钟）后再继续操作。
复位肩关节—Davos方法
让患者坐在平坦的担架上，最大限度地弯曲患侧的髋部和膝关节。
将患者的手肘放在大腿两侧，手掌相对，用弹性绷带将手腕紧紧包裹在一起（在胫骨粗隆前方）。
在担架上侧坐于屈腿的脚掌上。
指导患者放松，逐渐使脊柱笔直向后倾斜，伸直头部，耸肩，并伸直放松的双臂。身体向后倾斜会对肩膀施加牵引力，而患者被绑住的手腕会在胫骨周围产生反牵引力。
患者调整牵引力以保持松弛和可忍受的疼痛程度。
复位成功的迹象包括手臂延长，明显“沉闷的声音”和短暂的三角肌自发收缩。
Davos技术的后期护理
通过恢复正常的圆肩轮廓，疼痛减轻以及患者重新恢复触及胸部的能力并能将手掌放在对侧肩膀上，可以初步确认复位成功。
用吊索和绷带或肩膀稳定装置固定肩膀。
成功复位后，由于关节会自发脱位，请不要延迟固定关节.
进行术后神经血管检查。神经血管缺损需要立即进行骨科评估。
在手术后进行X线检查以确认复位是否正确并确定是否同时存在骨折。
安排骨科随访。
Davos技术的警告和常见错误
指导患者在放弃操作前留出足够的时间使肌肉痉挛缓解。
儿童明显的肩关节脱位通常累及生长板的骨折，在关节破裂之前容易骨折。
Davos技术的提示和技巧
保持脊柱伸直并保持肩膀放松是此动作成功的关键。
对于复位后48小时内疼痛加重的患者，可能出现关节积血（除非肩关节再次脱位）。从关节间隙抽吸血液（请参阅 如何做肩关节穿刺术)。