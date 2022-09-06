如何使用Stimson技术减少肩关节前脱位

在Stimson技术（悬挂重物技术）中，患者俯卧于担架上，重物附加在受累手臂上，从担架的一侧垂下。需要关节内麻醉或其他镇痛。

Stimson技术的优点是不需要助手，但缺点是所需时间增加，难以监测俯卧患者，以及患者从抬高的担架滑落的风险。

（参见肩关节脱位复位技术概述, 脱位概述, 和 肩关节脱位。）

Stimson技术的适应症 肩关节前脱位 诊断后应尽快（例如，在30分钟之内）尝试复位。 如果存在相关的神经血管缺陷或皮肤隆起（由于骨折移位或不常见的骨折脱位，有可能穿透或破坏皮肤），应立即尝试复位。如果没有骨科医生，可以尝试进行闭合复位，最好用最小的力度。 如果复位不成功，可能需要全身麻醉后在手术室进行。 开放性脱位需要手术治疗，但如果没有骨科医生，并且存在神经血管缺损，则应采用闭合复位技术和固定术作为过渡治疗。

Stimson技术的禁忌症 单纯闭合性复位的禁忌症： 大结节骨折，位移> 1 cm

明显的Hill-Sachs畸形（由于撞击肩胛盂缘而导致肱骨头畸形≥20％）

外科颈骨折（在大结节和小结节下方）

Bankart骨折（前下肩胛盂缘骨折），其骨碎片超过20％，且肩胛盂肱部不稳定

2个或以上部位的肱骨近端骨折 这些严重的伴发骨折需要骨科评估和处理，因为操作本身有增加移位和损伤严重程度的风险。 复位前需咨询骨科医生的其他原因包括 关节外露（即开放性脱位）

患者是儿童，经常出现骨骺（生长板）骨折。 但是，如果存在神经血管缺损，又没有骨科医生，应立即进行复位。

脱位时间超过7至10天，由于复位过程中腋动脉损伤的风险增加，尤其是老年患者 Stimson手法的禁忌证： 醉酒或多部位创伤患者：俯卧位（Stimson方法的一部分）不利于此类患者的护理和监测。

孕妇：俯卧位会导致腹部不适。

Stimson技术的并发症 Stimson技术的并发症不常见。

史汀生技术设备 2.27- 6.8公斤的砝码(商业砝码或静脉输液袋)和将砝码挂在患者手腕上的材料(如长袜、有垫腕带或商业装置)

约束带，床单或其他约束装置，可防止患者从担架上滑落

关节内麻醉：20毫升1％利多卡因，20毫升注射器，2英寸20G针头，消毒液（如洗必泰，聚维酮碘），纱布

肩部固定器或吊带和绷带

Stimson技术的其他注意事项 关节内麻醉非常适合Stimson技术，可提供良好的镇痛效果，并且患者的监护需求最少。

可以使用区域麻醉（例如，超声引导的肌间沟神经阻滞），但缺点是限制了复位后神经系统检查。

Stimson技术应避免程序性镇静，因为俯卧位会加剧呼吸抑制的后果，并且在此过程中很难对患者进行安全监测和维持足够的镇静。

Stimson技术的相关解剖结构 在大多数前脱位中，肱骨头位于外侧，紧贴肩胛盂前唇。复位技术必须使肱骨头远离盂唇，然后将肱骨头放回肱骨窝中。

腋神经缺损是肩关节前脱位最常见的神经缺损。它们通常在几个月内消退，有时在肩关节复位后不久就消退。

腋动脉损伤很少见于肩关节前脱位，提示可能并发臂丛神经损伤（因为臂丛神经环绕动脉）。 肩部的神经，动脉和韧带 3D 模型

Stimson技术的定位 将患者俯卧在担架上，患侧手臂悬垂于一侧，用约束带或床单将患者的臀部绑在担架上，防止患者从担架上摔下来。

Stimson技术的分步说明 神经血管检查 对患病的手臂进行术前神经血管检查，并在每次复位尝试后重复检查。通常，检测运动功能比检测感觉更可靠，部分原因是皮神经区域可能重叠。评估以下内容： 远端搏动，毛细血管再充盈，四肢冰凉（腋动脉）

上臂外侧（腋神经），鱼际和小鱼际隆起（正中和尺神经）以及第一指蹼背侧（桡神经）的轻触觉

在感觉到三角肌收缩（腋神经）的同时，肩部外展对抗阻力：但是，如果此测试使患者的疼痛加重，请在肩膀复位之前将其忽略。

拇指食指对置（“ OK”手势）和手指弯曲抵抗阻力（正中神经）

手指外展对抗阻力（尺神经）

手腕和手指伸展抵抗阻力（桡神经） 关节内镇痛 穿刺针的进针点在肩峰突外侧缘以下2厘米处（进入因肱骨头缺失形成的凹陷处）。

用消毒剂溶液擦拭该区域，并使消毒剂溶液干燥至少1分钟。

可选：在该部位注射局部麻醉剂形成皮丘（≤1 mL）。

垂直于皮肤插入关节内针，在注射器柱塞上施加反压力，然后将针向内略微推进约2 cm。 关节若有血液吸出, 固定针头中心不动，切换为空注射器，吸出所有血液，然后重新连接麻醉剂注射器。

注射10到20 mL麻醉药（例如1％利多卡因）。

等待镇痛起效（最多15至20分钟）后再继续操作。 复位肩关节—Stimson法 患者俯卧并固定在床上，将重物挂在手腕上。如有必要，可以逐渐增加重量，而不是一次添加所有重量，以最大程度地减少患者的不适感。在长达30分钟后，肌肉痉挛通常可缓解，足以使肱骨头复位。

如果没有复位，请手动增加一些向下的牵引力或轻微外旋上臂。

如果仍未复位，在保持重物牵引的情况下执行 肩胛骨操纵。 如何复位肩关节脱位：Stimson 技术 视频

Stimson 技术的后期护理 通过恢复正常的圆形肩部轮廓，疼痛减轻以及患者重新触及胸部的能力，并能将手掌放在对侧肩膀上，可以初步确认复位成功。

用吊索和绷带或肩膀稳定装置固定肩膀。 成功复位后，由于关节会自发脱位，请不要延迟固定关节.

进行术后神经血管检查。神经血管缺损需要立即进行骨科评估。

在操作后进行X线检查以确认复位是否正确并确定是否同时存在骨折。

安排骨科随访。

SStimson技术的警告和常见错误 确保患者被固定在担架上，以防从担架上掉下来。

儿童明显的肩关节脱位通常累及生长板的骨折，在关节破裂之前容易骨折。