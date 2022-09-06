如何使用牵引和抗牵引技术复位肩关节前脱位

牵引-反牵引常用于肩关节前脱位的复位最常用的牵引-反牵引方法需要一个或多个助手、体力，有时还需要耐力。通常需要进行程序性镇静和镇痛（PSA）。
牵引-反牵引法已不再是一线的复位方法，但因其成功率高，安全性高，操作员舒适度高以及主要的传统优势而在某种程度上仍颇受欢迎。它仍然是一种可靠的替代技术。
（参见肩关节脱位复位技术概述, 脱位概述, 和 肩关节脱位。）
牵引-反牵引的适应症
肩关节前脱位
诊断后应尽快（例如，在30分钟之内）尝试复位。
如果存在相关的神经血管缺陷或皮肤隆起（由于骨折移位或不常见的骨折脱位，有可能穿透或破坏皮肤），应立即尝试复位。如果怀疑存在神经血管缺损，最好使用一种不那么强力的方法。如果没有骨科医生，可以尝试进行闭合复位，最好用最小的力度。 如果复位不成功，可能需要全身麻醉后在手术室进行。
开放性脱位需要手术治疗，但如果没有骨科医生，并且存在神经血管缺损，则应采用闭合复位技术和固定术作为过渡治疗。
牵引-反牵引的禁忌症
单纯闭合性复位的禁忌症：
大结节骨折，位移> 1 cm
明显的Hill-Sachs畸形（由于撞击关节盂边缘而导致肱骨头畸形≥20％）
外科颈骨折（在大结节和小结节下方）
Bankart骨折（前下肩胛盂缘骨折），其骨碎片超过20％，且肩胛盂肱部不稳定
2个或以上部位的肱骨近端骨折
这些严重的伴发骨折需要骨科评估和处理，因为操作本身有增加移位和损伤严重程度的风险。
复位前需咨询骨科医生的其他原因包括
关节外露（即开放性脱位）
儿童患者经常出现骨骺（生长板）骨折。 但是，如果存在神经血管缺损，又没有骨科医生，应立即进行复位。
脱位时间超过7至10天，由于复位过程中腋动脉损伤的风险增加，尤其是老年患者
牵引-反牵引的并发症
相关骨折的移位增加
复位期间手臂承受的牵引力引起腋神经损伤（不常见）
牵引-反牵引的设备
关节内麻醉：20毫升1％利多卡因，20毫升注射器，2英寸20G针头，消毒液（如洗必泰，聚维酮碘），纱布
程序性镇静和镇痛所需的材料和人员
3张床单
肩部固定器或吊带和绷带
牵引-反牵引过程需要一个或两个助手。
牵引-反牵引的其他注意事项
如果患者保持镇静并可以放松肌肉，则尝试复位成功的可能性更大。镇痛和镇静可帮助患者放松，外在干扰（例如愉快的交谈）也可以帮助患者放松。
如果严重的疼痛，焦虑和肌肉痉挛阻碍操作，通常需要进行程序性镇静和镇痛（PSA）。
可以使用区域麻醉（例如，超声引导的肌间沟神经阻滞），但缺点是限制了复位后神经系统检查。
牵引-反牵引的相关解剖
在大多数前脱位中，肱骨头位于外侧，紧贴肩胛盂前唇。复位技术必须使肱骨头远离盂唇，然后将肱骨头放回肱骨窝中。
腋神经缺损是肩关节前脱位最常见的神经缺损。它们通常在几个月内消退，有时在肩关节复位后不久就消退。
腋动脉损伤很少见于肩关节前脱位，提示可能并发臂丛神经损伤（因为臂丛神经环绕动脉）。
牵引-反牵引的定位
将患者仰卧在担架上。将担架抬高至骨盆水平； 锁定担架的轮子。
站在患者的患侧，与腹部对齐。
助手站在患者另一侧，稍微朝向患者的肩膀。
牵引-反牵引的分步说明
神经血管检查
对患病的手臂进行术前神经血管检查，并在每次复位尝试后重复检查。通常，检测运动功能比检测感觉更可靠，部分原因是皮神经区域可能重叠。评估以下内容：
远端搏动，毛细血管再充盈，四肢冰凉（腋动脉）
上臂外侧（腋神经），鱼际和小鱼际隆起（正中和尺神经）以及第一指蹼背侧（桡神经）的轻触觉
在感觉到三角肌收缩（腋神经）的同时，肩部外展对抗阻力：但是，如果此测试使患者的疼痛加重，请在肩关节复位之前将其忽略。
拇指食指对置（“ OK”手势）和手指弯曲抵抗阻力（正中神经）
手指外展对抗阻力（尺神经）
手腕和手指伸展抵抗阻力（桡神经）
止痛
给予镇痛。最好的选择通常是关节腔内注射局部麻醉剂。通常也需要程序性镇静和镇痛（PSA）。进行关节内镇痛：
穿刺针的进针点在肩峰突外侧缘以下2厘米处（进入因肱骨头缺失形成的凹陷处）。
用消毒剂溶液擦拭该区域，并使消毒剂溶液干燥至少1分钟。
可选：在该部位注射局部麻醉剂形成皮丘（≤1 mL）。
垂直于皮肤插入关节内针，在注射器柱塞上施加反压力，然后将针向内略微推进约2 cm。
关节若有血液吸出, 固定针头中心不动，切换为空注射器，吸出所有血液，然后重新连接麻醉剂注射器。
注射10到20 mL麻醉药（例如1％利多卡因）。
等待镇痛起效（最多15至20分钟）后再继续操作。
进行程序镇静和镇痛.
降低肩部—牵引力-反牵引力
用床单包裹患者上半身，将床单穿过脱臼的肩部腋下，然后将床单的两端系在担架另一侧的助手的臀部（而不是腰部，因为腰部会导致背部拉伤）。
将患侧手臂外展45°并将肘部弯曲至90°。用第二张床单缠绕在弯曲的前臂近端，然后包裹臀部。
伸直手臂，双手握住患侧前臂，保持前臂屈曲。然后，身体向后倾斜，这将对患者的手臂施加牵引力。同时，让助手向后倾，对腋窝产生反作用力。您和您助手的体重而不是手臂的力量，为此技术提供所需的持续力量。
如果床单向上压在患者的前臂上，通过稍微增加前臂的屈曲度来纠正这种情况。
该过程可能需要花费很多分钟才能成功。如有必要，请使用轻柔，有限的外旋来促进复位。
如果出现肌肉痉挛或患者抵抗操作，请使用更多的止痛药和/或镇静药。
如果没有复位，请第二个助手在肱骨头附近的受累肱骨周围包裹一张床单，并施加轻柔的头侧力； 该力将分散的肱骨头向外侧的盂关节窝移动。
复位成功的迹象包括手臂延长，明显“沉闷的声音”和短暂的三角肌自发收缩。
牵引-反牵引的术后护理
通过恢复正常的圆肩轮廓，疼痛减轻以及患者重新恢复触及胸部的能力并能将手掌放在对侧肩膀上，可以初步确认复位成功。
用吊索和绷带或肩膀稳定装置固定肩膀。
成功复位后，由于关节会自发脱位，请不要延迟固定关节.
进行术后神经血管检查。神经血管缺损需要立即进行骨科评估。
在操作后进行X线检查以确认复位是否正确并确定是否同时存在骨折。
安排骨科随访。
牵引-反牵引的警告和常见错误
儿童明显的肩关节脱位通常累及生长板的骨折，在关节破裂之前容易骨折。
在进行该程序之前，请留出足够的时间使肌肉痉挛消失； 快速复位是此技术失败的常见原因。
牵引-反牵引的技巧和窍门
在操作员的臀部（而不是腰部）包裹床单可以防止背部拉伤。使用适当的方结捆扎床单可减少整个过程中床单解开的机会。
充分的镇静和疼痛控制是关键。
有时需要轻柔的外旋以实现复位。
对于复位后48小时内疼痛加重的患者，可能出现关节积血（除非肩关节再次脱位）。从关节间隙抽吸血液（请参阅 如何做肩关节穿刺术)。