如何使用牵引和抗牵引技术复位肩关节前脱位

肩关节前脱位

诊断后应尽快（例如，在30分钟之内）尝试复位。

如果存在相关的神经血管缺陷或皮肤隆起（由于骨折移位或不常见的骨折脱位，有可能穿透或破坏皮肤），应立即尝试复位。如果怀疑存在神经血管缺损，最好使用一种不那么强力的方法。如果没有骨科医生，可以尝试进行闭合复位，最好用最小的力度。 如果复位不成功，可能需要全身麻醉后在手术室进行。

开放性脱位需要手术治疗，但如果没有骨科医生，并且存在神经血管缺损，则应采用闭合复位技术和固定术作为过渡治疗。