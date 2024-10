在美国每年有超过1000例潜水相关损伤事故发生,>10%是致命的。类似的伤害也发生在在隧道或沉箱(建筑中的密封防水的结构)中工作的工人身上,在这些工作场所,会利用压缩气体把水排出去。

在深水或沉箱很多损伤都与高压有关,高压是由水平面的大气压加上排出水的重量产生的。在10m(33英尺)深度,海水产生的压力相当于标准海平面大气压力,即1.03kg/cm2(14.7磅/平方英寸)、760mmHg或1个绝对大气压(atm abs);因此在10m深度总压力为2个绝对大气压。每下降10米增加1个绝对大气压。

人体腔隙中的气体量与外在压力成反比;由于压力变化导致气体量的增多或减少所产生直接的机械性力量可破坏机体多个组织(气压伤)。当周围压力增加时溶于血流中的气体量也增多。 增多的气体含量可导致直接损伤(如氮气麻醉,氧中毒)或上升过程中过度饱和的血流或组织减压时释放氮气气泡产生间接损伤(减压病)。动脉气体栓塞可由气压伤或减压伤引起。术语 减压病 指潜水病或动脉气体栓塞。

如果在深水区发病,可能使患者失去活动能力,或不能辨别方向,然后导致溺死(见表潜水的特殊医疗禁忌证)。

其他潜水相关损伤(如溺水、低体温、外伤)见手册的其他章节。

治疗潜水或气压伤病人的内科医生可联系潜水者警报网:急救拨打919-684-9111,询问其它信息拨打919-684-2948。Physician-to-physician consultation can be obtained through Duke Dive Medicine: 919-684-8111.