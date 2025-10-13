* 使用抗抑郁药可能会增加患有重度抑郁症和其他精神疾病的儿童和年轻成人患者的自杀想法和行为的风险。有关剂量、不良反应和其他安全注意事项的更多详细信息，请参阅药物信息资源。 †停药症状包括恶心，发冷，肌肉酸痛，头晕，焦虑，易怒，失眠和疲劳。 BP = 血压；CYP = 细胞色素P450系统；HCAs = 杂环类抗抑郁药；HR = 心率；5-HT = 5-羟色胺（血清素）；NSAID = 非甾体抗炎药。