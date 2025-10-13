抗抑郁药
药物类别
具体药物
选定的预防措施*
选择性血清素再摄取抑制剂（SSRIs）
突然停药导致停药反应†（氟西汀较少见）
西酞普兰
药物相互作用风险较低，因其对细胞色素 P450（CYP450）同工酶的影响较小。
存在 QT 间期延长风险，因此剂量需限制在每日 ≤40 毫克。
氟西汀
半衰期很长
很少引起停药反应†
唯一证明对儿童有效的抗抑郁药
氟伏沙明
可能导致茶碱、华法林及氯氮平的血药浓度出现具有临床意义的升高
其活性代谢产物与HCA、卡马西平、抗精神病药物或IC类抗心律失常药物有潜在的相互作用
对 CYP450 酶的作用特征与氟西汀相似
帕罗西丁
其活性代谢产物与HCA、卡马西平、抗精神病药物或IC类抗心律失常药物有潜在的相互作用
对 CYP450 酶的作用特征与氟西汀相似
在SSRI中最有可能导致体重增加
舍曲林
在选择性 5 - 羟色胺再摄取抑制剂（SSRIs）中，该药引起稀便的发生率最高
维拉佐酮
若与阿司匹林、其他非甾体抗炎药（NSAIDs）或其他影响凝血功能的药物联用，可能增加出血风险
不可突然停药，需逐渐减量
血清素调节剂（5-HT2阻滞剂）
突然停药导致停药反应†
米氮平
引起体重增加和镇静作用
与 SSRI 和 SNRI 相比，性不良反应更少
曲唑酮
引起阴茎异常勃起和镇静
引起体位性低血压
血清素-去甲肾上腺素再摄取抑制剂（SNRIs）
—
—
去甲文拉法辛
可能会增加血压或心率（开始用药前控制血压，并在患者用药时监测血压和心率）
度洛西汀
收缩压和舒张压呈轻微剂量依赖性升高
可引起轻度的男性排尿不畅
药物相互作用的可能性较小，因为它对CYP450同工酶的影响较小
左旋米那普仑
可能会增加血压或心率（开始用药前控制血压，并在患者用药时监测血压和心率）
若与阿司匹林、其他非甾体抗炎药（NSAIDs）或抗凝药联用，可能增加出血风险
可导致排尿困难或尿潴留（阻塞性泌尿疾病需要小心，如出现症状应及时停药）
米那普仑
与左旋米那普仑相似
恶心是最常见的副作用
文拉法辛
对舒张压具有中等程度的剂量依赖作用
约150mg剂量时对去甲肾上腺素和5-羟色胺具有双重再摄取抑制作用
罕见收缩压升高（非剂量依赖性）
若需停药，应缓慢减量
药物相互作用的可能性较小，因为它对CYP450同工酶的影响较小
沃替西汀
与阿司匹林、其他 NSAIDs 或其他影响凝血或出血的药物同服时，可能增加出血风险
去甲肾上腺素-多巴胺再摄取抑制剂
—
丁氨苯丙酮
贪食症或有癫痫发作倾向的患者禁忌
可能与 HCAs 相互作用，增加癫痫发作的风险
可引起剂量依赖性近事记忆缺失
N-甲基-D-天冬氨酸（NMDA）拮抗剂/σ-1激动剂
—
安非他酮/右美沙芬
常见的副作用包括头晕、头痛、腹泻、嗜睡、口干、性功能障碍以及多汗症
严重的副作用包括癫痫发作、躁狂症、急性闭角型青光眼、血压升高以及血清素综合征
杂环化合物
禁用于冠心病、心律失常、闭角型青光眼、良性前列腺增生或食管裂孔疝患者
可引起体位性低血压导致晕倒或骨折，加强酒精的作用，提高抗精神病药物的血药浓度。
突然停药导致停药反应†
过量可能致死
阿米替林
体重增加
阿莫沙平
锥体外系不良反应
氯丙咪嗪
剂量 > 250 mg/天时会降低癫痫发作阈值
地昔帕明
仅通过 CYP2D6 同工酶代谢：抑制该酶的药物显著增加血浆水平
多塞平
体重增加
丙米嗪
多汗或梦魇
马普替林
大剂量快速加量增加癫痫风险
去甲替林
半衰期长（74小时）
普罗替林
半衰期长（74小时）
曲米帕明
体重增加
单胺氧化酶（MAO）抑制剂
与SSRI联用时，可能引发血清素综合征
与其他抗抑郁药、拟交感神经药物或其他特定药物联用时，或食用某些食物和饮料时，可能诱发高血压危象
过量可能致死
异卡波肼
苯乙肼
司来吉兰（贴皮）
导致局部反应和失眠
反苯环丙胺
具有苯丙胺类兴奋剂样作用，存在轻微滥用潜力。
精神兴奋剂
右旋苯丙胺
哌甲酯
有时作为难治性抑郁症的辅助治疗
褪黑素能抗抑郁药
阿戈美拉汀 (5-HT2C受体拮抗剂)
若出现潜在肝损伤的症状或体征，或血清转氨酶升高至正常上限的 >3 倍，应立即停药
在美国不可用
氯胺酮和艾氯胺酮
氯胺酮
恶心、头晕、头痛、血压升高、心率加快、焦虑、疏离感、成瘾性
氯胺酮（其使用剂量低于用于麻醉的剂量）与口服抗抑郁药联合使用，用于治疗难治性抑郁症。
氯胺酮可以通过静脉注射、口服或者鼻腔喷雾的方式给药。
氯胺酮有时被用作滥用药物。
Esketamine
恶心、头晕、头痛、分离感
艾氯胺酮与其他口服抗抑郁药联合使用，用于治疗难治性抑郁症。
艾司氯胺酮有鼻喷雾剂剂型。
* 使用抗抑郁药可能会增加患有重度抑郁症和其他精神疾病的儿童和年轻成人患者的自杀想法和行为的风险。有关剂量、不良反应和其他安全注意事项的更多详细信息，请参阅药物信息资源。
†停药症状包括恶心，发冷，肌肉酸痛，头晕，焦虑，易怒，失眠和疲劳。
BP = 血压；CYP = 细胞色素P450系统；HCAs = 杂环类抗抑郁药；HR = 心率；5-HT = 5-羟色胺（血清素）；NSAID = 非甾体抗炎药。