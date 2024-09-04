现病史应包括勃起持续时间，阴茎为部分僵硬还是全部僵硬，有无疼痛、既往及近期有无生殖器外伤。询问有无触发药物服用史、毒品及治疗勃起功能障碍药物服用史。

系统回顾应询问可引起疾病的症状，如排尿困难（泌尿系感染）、排尿踌躇或尿频（前列腺癌）、发热及盗汗（白血病）及下肢无力（脊髓受损）。

既往史应明确有无引起阴茎勃起异常的情况（见表阴茎勃起的一些原因），尤其是血液系统疾病。应询问患者有无血红蛋白病家族史（如镰状细胞病或地中海贫血）。