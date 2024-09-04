阴茎异常勃起是不伴性欲或性兴奋的痛性的、持续的阴茎异常勃起，多见于5～10岁儿童及20～50岁男性。
阴茎异常勃起的病理生理学
阴茎由2个尿道海绵体及一个阴茎海绵体构成。阴茎勃起是平滑肌舒张、阴茎海绵体动脉血流增多，导致阴茎充血、变硬。
缺血性阴茎异常勃起
大多数阴茎异常勃起与血流消退障碍有关，多由于静脉流出障碍引起（流出量少），也称为缺血性阴茎异常勃起。缺血持续4小时以后出现严重的疼痛。若持续时间 >4小时，阴茎异常勃起可导致海绵体纤维化、继发阴茎勃起障碍，甚至可致阴茎坏死及坏疽。
间断性阴茎异常勃起是反复发作的缺血性阴茎异常勃起，发作间歇可有血流消退。
非缺血性阴茎异常勃起
由动脉血流调节异常（如高流量）引起的阴茎异常勃起，较少见，一般是外伤后的动脉瘘引起。非缺血性阴茎异常勃起无疼痛，不会导致阴茎坏死。继发勃起功能障碍较多见。
阴茎异常勃起的病因
在成人，最常见的原因为（见表阴茎勃起的一些原因）：
治疗 勃起功能障碍的药物
在儿童，最常见的原因为：
在多数情况下，阴茎异常勃起可为特发，并反复发作。
阴茎异常勃起的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
治疗勃起功能障碍的药物
见于有勃起功能障碍药物治疗史的男性，表现为痛性的缺血性阴茎异常勃起
临床评估
非法药物:
痛性的缺血性阴茎异常勃起伴精神兴奋及焦虑
临床评估
有时毒物筛查
其他药物:
见于治疗其他疾病的男性，表现为痛性缺血性阴茎异常勃起
临床评估
血液系统疾病
年轻男性，多为非洲人或地中海后裔
全血细胞计数
血红蛋白电泳
局灶性晚期前列腺癌
任何转移性疾病
>50岁以上男性，有进行性加重的膀胱出口梗阻症状
CT
持续的硬膜外灌注
伴随下肢无力
脊髓CT或MRI
外伤（导致动脉血流调节障碍或动脉瘘形成）
近期外伤的男性出现非缺血性、无痛的阴茎异常勃起
阴茎多普勒超声
血管造影
MRI
少见的原因
其他
其他
*所有非典型抗精神药物可导致阴茎异常勃起。
阴茎异常勃起的评估
阴茎异常勃起需要急诊治疗，以避免慢性并发症出现（主要为勃起功能障碍）。评估及治疗需同时进行。
病史
体格检查
仔细检查生殖器，以评估阴茎硬度、触痛及有无阴茎头及尿道海绵体累及。注意有无阴茎或会阴部外伤、感染、炎症或坏疽表现。
一般检查应注意有无精神运动性激动、检查头颈部有无兴奋剂相关的瞳孔扩大表现。触诊腹部及耻骨上区以明确有无肿块或脾大。直肠指检以明确有无前列腺增大或其他异常。神经系统检查应注意有无下肢无力或鞍区感觉异常，这可能提示脊髓病变。
危险信号
要特别注意以下情况：
疼痛
儿童发病
近期外伤
发热和盗汗
会阴部和/或下肢神经系统表现
临床表现解析
检查
阴茎异常勃起的治疗
即使病因明确，治疗也往往较困难，较难成功。不管何时发作，病人最好能去急诊由泌尿外科医生治疗。其他疾病需要同时治疗，如镰状细胞病患者治疗后，阴茎异常勃起可缓解。治疗方法取决于疾病类型。
缺血性阴茎异常勃起
需立即开始治疗，通常采用非肝素化注射器从海绵体基底部抽血，通常同时行盐水冲洗并经海绵体注射alpha受体激动剂苯肾上腺素。在抽吸或注射之前，通过阴茎背侧神经阻滞或局部浸润进行麻醉。
若以上措施无效，或症状已持续>48小时（一般对上述措施无效），需行阴茎海绵体与龟头或尿道海绵体与其他静脉分流术。
间断性阴茎异常勃起
急性发作时，治疗方法与缺血性阴茎异常勃起相同。有多个病例报道镰状细胞病引起的此种严重情况对单剂口服西地那非有效。可防止再次发作的措施包括，抗雄激素治疗，可使用促性腺激素释放激素类似物、雌激素、比卡鲁胺、氟他胺、5型磷酸二酯酶抑制剂及酮康唑。抗雄激素治疗的目标是将血浆睾酮水平降至正常的10%以下。也有报道使用地高辛、特布他林、加巴喷丁、羟基脲治疗成功的案例。
非缺血性阴茎异常勃起
保守治疗（如冰敷、镇痛剂）常常有效，若无效，可行选择性栓塞或手术治疗。
反复发作性阴茎异常勃起
若其他治疗均无效，可植入阴茎假体。
关键点
阴茎异常勃起需紧急评估及治疗。
药物、物质和镰状细胞病是最常见的原因。
紧急处理可使用alpha-受体激动剂、穿刺减压或两者均采用。