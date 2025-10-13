高催乳素血症的病因
病因
举例
生理性
婴儿早期（3个月内）
摄食
成年女性的乳头刺激
妊娠
产后
性交（有些妇女）
睡眠
应激
下丘脑病变
脑外伤
下丘脑肿瘤
特发性 乳溢症（推测由多巴胺分泌异常引起）
非肿瘤性下丘脑浸润： 结节病，结核，朗格汉斯细胞组织细胞增多症
脑炎后
垂体疾病
分泌催乳素的垂体腺瘤
手术切断垂体柄与其他原因引起的垂体柄损伤
肿瘤压迫垂体柄
其他内分泌疾病
原发性 甲状腺功能减退
其他系统疾病
催乳素异位分泌：支气管癌（非鳞状上皮细胞癌，大多数为未分化小细胞癌）
肝病
胸壁损伤
手术瘢痕
外伤
肿瘤
药理性
抗高血压药：α-甲基多巴、阿替洛尔、可乐定、拉贝洛尔、维拉帕米
H2-拮抗剂
口服避孕药和雌激素
阿片类
精神活性药物，例如苯甲酰胺类（甲氧氯普胺）、丁酰苯类（氟哌啶醇）、吩噻嗪类、三环类及其他一些抗抑郁药、抗精神病药
促甲状腺素释放激素
Data from Rebar RW: Practical evaluation of hormonal status.In Reproductive Endocrinology: Physiology, Pathophysiology and Clinical Management, edited by SSC Yen and RB Jaffe.Philadelphia, WB Saunders Company, 1978, p.493.