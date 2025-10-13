一些遗传鱼鳞癣的临床和遗传特点
疾病状态
患病率
基因突变
发病
鳞屑类型
分布
伴随临床表现
非综合征性鱼鳞病
寻常性鱼鳞病（常染色体显性遗传）
患病率因种族而异：一项针对英国学童的研究显示患病率为 10:792，而俄罗斯的一项队列研究显示患病率为 1:5025†
FLG基因
儿童期
细微的
通常在背部和伸侧表面，但不累及间擦部位
通常手掌和足底有很多纹理
特异性体质
特应性皮炎（湿疹）
X连锁隐性鱼鳞病
患病率因种族而异：美国队列研究中男性为1:1500 ，而欧洲队列研究中约为1:4000–6000，日本研究中为1:9855†
STS基因
出生时或婴儿期
大、黑、通常粗糙（可能细小）
主要位于颈部和躯干
手掌和足底正常
角膜混浊
先天性常染色体隐性遗传鱼鳞病
板层状鱼鳞病
3-4:1,000,000
许多基因，如TGM1基因、ABCA12基因、ALOXE3基因
出生时
大的、粗糙的，有时是细小的
大部分身体
多种手掌和足底改变
唇外翻
出汗过少及热耐受不良
先天性鱼鳞病样红皮病*
1-2:1,000,000
与板层状鱼鳞病相同
出生时
厚，疣状
出生时：红斑和水疱
成年后：鳞屑
大部分身体
特别在屈侧皱褶部位有疣状鳞屑
大疱，频繁的皮肤感染
丑角样鱼鳞病
<1:1,000,000
ABCA12
出生时
厚，呈瓷器样、盔甲样，伴有深裂隙
全身
睑外翻、唇外翻、鼻发育不全、羊水过多、屈曲畸形、脱水、严重感染、呼吸功能不全
*这种疾病也被称为大疱性先天性鱼鳞病样红皮病，或表皮松解性角化过度。约50%的病例中突变是自发性的。
† Gutiérrez-Cerrajero C, Sprecher E, Paller AS, et al. Ichthyosis. Nat Rev Dis Primers. 9(1):2, 2023.doi: 10.1038/s41572-022-00412-3