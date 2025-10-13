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一些遗传鱼鳞癣的临床和遗传特点

一些遗传鱼鳞癣的临床和遗传特点

疾病状态

患病率

基因突变

发病

鳞屑类型

分布

伴随临床表现

非综合征性鱼鳞病

寻常性鱼鳞病（常染色体显性遗传

患病率因种族而异：一项针对英国学童的研究显示患病率为 10:792，而俄罗斯的一项队列研究显示患病率为 1:5025†

FLG基因

儿童期

细微的

通常在背部和伸侧表面，但不累及间擦部位

通常手掌和足底有很多纹理

特异性体质

毛周角化

哮喘

特应性皮炎（湿疹）

X连锁隐性鱼鳞病

患病率因种族而异：美国队列研究中男性为1:1500 ，而欧洲队列研究中约为1:4000–6000，日本研究中为1:9855†

STS基因

出生时或婴儿期

大、黑、通常粗糙（可能细小）

主要位于颈部和躯干

手掌和足底正常

角膜混浊

隐睾

睾丸癌

先天性常染色体隐性遗传鱼鳞病

板层状鱼鳞病

3-4:1,000,000

许多基因，如TGM1基因ABCA12基因ALOXE3基因

出生时

大的、粗糙的，有时是细小的

大部分身体

多种手掌和足底改变

睑外翻

唇外翻

出汗过少及热耐受不良

脱发

先天性鱼鳞病样红皮病*

1-2:1,000,000

与板层状鱼鳞病相同

出生时

厚，疣状

出生时：红斑和水疱

成年后：鳞屑

大部分身体

特别在屈侧皱褶部位有疣状鳞屑

大疱，频繁的皮肤感染

丑角样鱼鳞病

<1:1,000,000

ABCA12

出生时

厚，呈瓷器样、盔甲样，伴有深裂隙

全身

睑外翻、唇外翻、鼻发育不全、羊水过多、屈曲畸形、脱水、严重感染、呼吸功能不全

*这种疾病也被称为大疱性先天性鱼鳞病样红皮病，或表皮松解性角化过度。约50%的病例中突变是自发性的。

Gutiérrez-Cerrajero C, Sprecher E, Paller AS, et al. Ichthyosis. Nat Rev Dis Primers. 9(1):2, 2023.doi: 10.1038/s41572-022-00412-3

*这种疾病也被称为大疱性先天性鱼鳞病样红皮病，或表皮松解性角化过度。约50%的病例中突变是自发性的。

Gutiérrez-Cerrajero C, Sprecher E, Paller AS, et al. Ichthyosis. Nat Rev Dis Primers. 9(1):2, 2023.doi: 10.1038/s41572-022-00412-3

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