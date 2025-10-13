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补体缺陷

补体缺陷

疾病状态

遗传方式

临床表现

C1

常染色体隐性遗传

SLE

C2

常染色体隐性遗传

SLE、始于儿童早期的有荚膜细菌（尤其是肺炎球菌）复发性化脓性感染、其他自身免疫性疾病（如肾小球肾炎、特发性炎性肌病、血管炎IgA相关血管炎霍奇金淋巴瘤

C3

常染色体隐性遗传

生后反复有荚膜细菌化脓性感染，肾小球肾炎，其他抗原-抗体复合物造成的疾病，败血症

C4

常染色体隐性遗传

SLE，其他自身免疫性疾病（如IgA肾病、进行性系统性硬化症IgA相关血管炎、1型糖尿病、自身免疫性肝炎）

C5，C6，C7，C8，C9（膜攻击复合物）

常染色体隐性遗传

反复 Neisseria meningitidis 和播散性 N. gonorrhoeae感染

MBL途径补体缺陷

MBL

常染色体隐性遗传

出生后即开始出现的反复有荚膜细菌化脓性感染；不明原因的败血症；由于皮质类固醇的使用、囊性纤维化或慢性肺部疾病引起的继发性免疫缺陷导致感染严重程度增加

MASP-2

未知

自身免疫性疾病（如炎症性肠病多形性红斑），反复有荚膜菌化脓性感染（如Streptococcus pneumoniae

旁路途径补体缺陷

B因子

常染色体隐性遗传

化脓性感染

D因子

常染色体

化脓性感染

备解素

X连锁

暴发性奈瑟氏球菌感染的风险增加

补体调节蛋白缺陷

C1抑制物

常染色体显性

血管性水肿

I因子

常染色体共显性遗传

与C3缺陷相同

H因子

常染色体共显性遗传

与C3缺陷相同

溶血尿毒综合征

衰变加速因子

常染色体隐性遗传

阵发性睡眠性血红蛋白尿

补体受体（CR）缺陷

CR1

获得性

免疫（抗原-抗体）复合物介导疾病的继发表现

CR3

常染色体隐性遗传

白细胞黏附障碍（反复Staphylococcus aureusPseudomonas aeruginosa 感染）

C = complement（补体）；MASP = mannose-binding lectin-associated serine protease（甘露糖结合凝集素相关丝氨酸蛋白酶）；MBL = mannose-binding lectin（甘露糖结合凝集素）；SLE = systemic lupus erythematosus（系统性红斑狼疮）。

C = complement（补体）；MASP = mannose-binding lectin-associated serine protease（甘露糖结合凝集素相关丝氨酸蛋白酶）；MBL = mannose-binding lectin（甘露糖结合凝集素）；SLE = systemic lupus erythematosus（系统性红斑狼疮）。

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