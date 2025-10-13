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溶血性贫血

溶血性贫血

机制

疾病或致病因子

非红细胞源性疾病

免疫功能异常

自身免疫性溶血性贫血：

感染性病原体（直接侵袭）

Babesia（巴贝虫）

Bartonella bacilliformis（杆菌状巴尔通体）

Plasmodium falciparum（恶性疟原虫）

三日疟原虫

间日疟原虫

机械性损伤

弥散性血管内凝血（DIC）

体外膜肺氧合（ECMO）

行军性血红蛋白尿

心脏瓣膜疾病 和机械瓣膜

心室辅助装置

原发性血栓性微血管病（TMA），包括血栓性血小板减少性紫癜、非典型溶血性尿毒症综合征（补体介导的TMA）、溶血性尿毒症综合征（志贺毒素介导）

继发性TMA（即表现为微血管病性溶血性贫血、血小板减少及器官损伤的疾病），包括移植相关TMA、HELLP（溶血、肝酶升高、血小板减少）综合征/具有严重特征的子痫前期、自身免疫性TMA（如与系统性红斑狼疮、灾难性抗磷脂综合征、硬皮病肾危象相关）、药物诱发TMA，或与重度高血压、感染或恶性肿瘤相关的TMA

网状内皮系统功能亢进

脾功能亢进

感染性微生物产生毒素

Clostridium perfringens（产气荚膜梭菌）

志贺毒素

毒素

具有氧化能力的化合物（如氨苯砜、非那吡啶、萘）、井水

Wilson病

昆虫毒素

蛇毒

热损伤

与烧伤有关

红细胞源性异常

获得性红细胞膜疾病

严重低磷血症 （消耗 腺苷 三磷酸[ATP]）

阵发性睡眠性血红蛋白尿

口形红细胞增多症

棘细胞性贫血（棘红细胞增多症）

先天性红细胞膜疾病

遗传性椭圆形红细胞增多症

遗传性球形红细胞增多症

遗传性口形红细胞增多症

血红蛋白合成障碍

血红蛋白C病

血红蛋白E病

镰状细胞病

地中海贫血

不稳定的血红蛋白

红细胞代谢性疾病

糖酵解途径缺陷（如，丙酮酸激酶缺乏）

磷酸己糖途径缺陷（如，葡萄糖-6-磷酸脱氢酶[G6PD]缺乏

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