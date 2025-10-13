溶血性贫血
机制
疾病或致病因子
非红细胞源性疾病
免疫功能异常
自身免疫性溶血性贫血：
感染性病原体（直接侵袭）
Babesia（巴贝虫）
Bartonella bacilliformis（杆菌状巴尔通体）
Plasmodium falciparum（恶性疟原虫）
三日疟原虫
间日疟原虫
机械性损伤
弥散性血管内凝血（DIC）
体外膜肺氧合（ECMO）
行军性血红蛋白尿
心脏瓣膜疾病 和机械瓣膜
心室辅助装置
原发性血栓性微血管病（TMA），包括血栓性血小板减少性紫癜、非典型溶血性尿毒症综合征（补体介导的TMA）、溶血性尿毒症综合征（志贺毒素介导）
继发性TMA（即表现为微血管病性溶血性贫血、血小板减少及器官损伤的疾病），包括移植相关TMA、HELLP（溶血、肝酶升高、血小板减少）综合征/具有严重特征的子痫前期、自身免疫性TMA（如与系统性红斑狼疮、灾难性抗磷脂综合征、硬皮病肾危象相关）、药物诱发TMA，或与重度高血压、感染或恶性肿瘤相关的TMA
网状内皮系统功能亢进
感染性微生物产生毒素
Clostridium perfringens（产气荚膜梭菌）
志贺毒素
毒素
具有氧化能力的化合物（如氨苯砜、非那吡啶、萘）、井水
铜（Wilson病）
铅
昆虫毒素
蛇毒
热损伤
与烧伤有关
红细胞源性异常
获得性红细胞膜疾病
严重低磷血症 （消耗 腺苷 三磷酸[ATP]）
口形红细胞增多症
棘细胞性贫血（棘红细胞增多症）
先天性红细胞膜疾病
血红蛋白合成障碍
不稳定的血红蛋白
红细胞代谢性疾病
糖酵解途径缺陷（如，丙酮酸激酶缺乏）
磷酸己糖途径缺陷（如，葡萄糖-6-磷酸脱氢酶[G6PD]缺乏）