纤维支气管镜检查的适应症
治疗方法
指征
用于诊断
胸片异常：诊断免疫功能低下宿主、免疫功能正常的复发性或未缓解的肺炎患者的病因*；气管/纵隔/肺门肿块、肺实质肿块或结节的患者，尤其当病灶靠近近端肺时。
肺不张（持久性）*
咳嗽（持久的，病因不明的）*
弥漫性肺疾病（经支气管肺活检）
对肺移植受体的排异反应进行评估
对患有烧伤的患者的气道进行评估
胸部外伤患者的支气管破裂评估
痰细胞学检查阳性，而胸部X线检查正常的患者*
怀疑为气管食管瘘
哮鸣音（局部的/固定的）
用于治疗†
滞留分泌液的吸引*, ‡
支气管肺泡灌洗（肺泡蛋白沉积症）
激光切除肿瘤§
肺减容
治疗支气管胸膜瘘
光动力治疗§
放置气管支架 §
在困难的条件下进行气管内插管（颈椎损伤，解剖结构异常）
支气管内瓣膜的放置
取出异物§
*可弯曲纤维支气管镜检查只适用于微创检查和治疗失败后。
† Criner GJ, Eberhardt R, Fernandez-Bussy S, et al.Interventional Bronchoscopy. Am J Respir Crit Care Med.2020;202(1):29-50.doi:10.1164/rccm.201907-1292SO
‡柔性纤维支气管镜检查不能替代胸部物理治疗、支气管扩张剂雾化和鼻气管吸引；它应该用于低氧血症（接受机械通气的患者）和/或常规治疗难治性分泌物阻塞引起的肺叶不张。
§刚性支气管镜检查比柔性支气管镜检查提供了更多的器械控制。