现病史包括持续时间、此次起病情况（如突发的、反复发作的），以及诱发的原因（如接触过敏原、受冷、劳力、仰卧位），近似的咯血量（如血丝、茶匙、茶杯）。需要特别提醒患者来区分真性咯血和假性咯血（如因鼻咽部出血导致的咯血），以及呕血。假性咯血的依据包括有鼻涕倒流的感觉和没有咳嗽的情况下鼻孔出血。伴随恶心和呕出黑色、棕色、或深咖啡色的血时，提示为呕血。当出现泡沫痰、血液呈鲜红色、并伴随窒息的感觉（大量咯血）时，提示为真性咯血。

系统检查 应寻找提示可能原因的症状，包括发热和咳痰( 肺炎 )；盗汗、体重减轻和疲劳( 癌症 ， 结核 )；胸痛和呼吸困难(肺炎， 肺栓塞 )；腿痛和腿肿胀(肺栓塞)；血尿 Goodpasture综合征 ；和血性鼻涕 肉芽肿性多血管炎 )。

另外需要询问患者病因相关的危险因素。包括HIV感染、免疫抑制剂的使用（结核、真菌感染）、结核暴露史、长期吸烟（恶性肿瘤）、和近期制动或手术、已知的恶性肿瘤、既往或家族凝血系统疾病史、怀孕、使用含雌激素药物、及近期长距离旅行（肺栓塞）。

既往史需要关注可能引起咯血的情况，包括慢性肺部疾病（如COPD[慢性阻塞性肺疾病]、支气管扩张、结核、囊性纤维化）、恶性肿瘤、出凝血功能异常、心力衰竭、胸主动脉瘤，及肺－肾综合征（如肺出血-肾炎综合征、多血管炎伴肉芽肿）。尤其在有HIV感染或其他免疫损害的患者中，结核接触史非常重要。

频发鼻出血、易擦伤、或肝脏疾病提示可能存在凝血功能障碍。需要回顾患者的用药史以了解是否使用抗凝药物和抗血小板药物。