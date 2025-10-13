肺空洞形成的病因
病因
举例（疾病）
需氧菌
Burkholderia pseudomallei类鼻疽假单胞菌*, †
Klebsiella pneumoniae（肺炎克雷伯杆菌）*
Nocardia奴卡菌‡
Pseudomonas aeruginosa铜绿假单胞菌*
Staphylococcus aureus金黄色葡萄球菌§
Streptococcus milleri米勒链球菌§
其他链球菌§
厌氧菌
Actinomyces（放线菌）‡
Bacteroides拟杆菌属*
Clostridium梭状芽胞杆菌属‡
Fusobacterium（梭杆菌属）*
Peptostreptococcus消化链球菌属§
Prevotella普雷沃菌属*
真菌
Aspergillus（曲霉菌）（曲霉菌病）
Blastomyces dermatitidis皮炎芽生菌（芽生菌病）
Coccidioides immitis球孢子菌（球孢子菌病）
Cryptococcus neoformans新型隐球菌（隐球菌病）
Histoplasma capsulatum荚膜组织胞浆菌（组织胞浆菌病）
Pneumocystis jirovecii（耶氏肺孢子菌肺炎）
Rhizomucor（根毛霉菌） (毛霉菌病)
Rhizopus（根霉菌）（毛霉菌病）
Sporothrix schenckii申克孢子丝菌（孢子丝菌病）
分枝杆菌
Mycobacterium avium-cellulare鸟-胞内分枝杆菌
Mycobacterium kansasii堪萨斯分枝杆菌
Mycobacterium tuberculosis（结核分枝杆菌） (结核病)†
寄生虫
Entamoeba histolytica溶组织内阿米巴（阿米巴病）†
Echinococcus granulosus细粒棘球绦虫（棘球蚴病）†
Echinococcus multilocularis（多房棘球绦虫） （棘球蚴病）†
Paragonimus westermani（卫氏并殖吸虫）（并殖吸虫病）†
*革兰阴性杆菌
†这些病因通常只在某些流行率高的地区或旅行到这些地区后才会出现。
‡革兰氏阳性杆菌。
§革兰氏阳性球菌。