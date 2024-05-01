阿米巴病主要由于以下原因而感染 溶组织内阿米巴。该病通过粪口传播，也可通过口肛接触进行性传播。感染通常无症状，但也可引起从轻度腹泻到严重痢疾等症状。肠外感染包括肝脓肿，少数情况下还包括脑脓肿。诊断是通过在粪便样本中鉴定溶组织内阿米巴进行的，并通过检测粪便中抗原的免疫分析进行确认，或者如果怀疑肠外疾病，则通过血清学检查进行确认。治疗症状性疾病的方法是口服替硝唑、甲硝唑、塞克硝唑或奥硝唑，然后服用巴龙霉素或其他对抗结肠腔内囊肿有效的药物。

（参见肠道原虫和微孢子虫感染概述。）

有4种类型的Entamoeba 内阿米巴，根据形态无法鉴别，分子检测手段可区分：

E. histolytica 溶组织内阿米巴（致病性）

E. dispar 迪斯帕内阿米巴（无害定植，更常见）

肠道溶组织内阿米巴病 （不太常见，但有证据表明存在潜在致病性[1]）

E. bangladeshi （不太常见，致病性不确定）

阿米巴病主要由以下原因引起 溶组织内阿米巴，并且往往发生在卫生条件较差的地区。这种寄生虫在世界各地都有，但大多数感染发生在中美洲、南美洲西部、非洲西部和南部、印度以及南亚部分地区。在有卫生食品和水供应的国家 ，大多数病例发生在新近移民和从流行地区返回的旅行者中。

全球每年约有 5000 万人患阿米巴结肠炎或肠外疾病，多达73000人死亡（2）。

参考文献 1.Heredia RD, Fonseca JA, López MC: Entamoeba moshkovskii perspectives of a new agent to be considered in the diagnosis of amebiasis. Acta Trop.2012;123(3):139-145.doi:10.1016/j.actatropica.2012.05.012 2.Lozano R, Naghavi M, Foreman K, et al: Global and regional mortality from 235 causes of death for 20 age groups in 1990 and 2010: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2010 [published correction appears in Lancet.2013 Feb 23;381(9867):628.AlMazroa, Mohammad A [added]; Memish, Ziad A [added]]. Lancet.2012;380(9859):2095-2128.doi:10.1016/S0140-6736(12)61728-0

阿米巴病的病理生理学 Entamoeba内阿米巴属以两种形态存在： 囊肿（感染形式）

滋养体（引起侵袭性疾病的形式） 包囊主要见于成形粪便中并对外界环境具有抵抗能力。摄入阿米巴囊肿后就会发生感染。它们可能通过粪口传播（包括通过口肛性接触）在人与人之间直接传播，或通过食物或水间接传播。包囊在环境中可存活数周至数月。阿米巴原虫吞入囊肿后，会脱囊并在结肠中形成滋养体。 活动的滋养体以细菌和组织为食，在大肠的肠腔和黏膜内繁殖并寄生，有时可侵入到组织和器官。滋养体主要见于水样便中，但在体外很快死亡，如果摄入，会被胃酸杀死。有些滋养体在定植结肠腔内变为包囊并随粪便排至体外。 E. histolytica溶组织内阿米巴滋养体黏附并杀死结肠上皮细胞和多核型白细胞（PMNs），引起带有黏液和血的痢疾样便，但粪便中很少有PMNs。滋养体还能分泌降解细胞外基质的蛋白酶，使虫体能入侵肠壁甚至到达肠外。滋养体可经门脉循环扩散并引起坏死性肝脓肿。感染可从肝脏直接扩展蔓延到右胸膜腔、肺或皮肤，在极少数情况下可通过血流扩展至脑和其他器官。

COVID-19的症状和体征 大多数阿米巴感染者是无症状的，但粪便中可持续排出包囊。 结肠组织侵犯时出现的症状通常在摄入囊肿后 1 至 3 周出现，包括 间断腹泻和便秘

胃肠胀气

痉挛性腹痛 肝区或升结肠区可能有触痛，可能出现发热，粪便含有黏液和血。 阿米巴痢疾 阿米巴痢疾表现为频繁出现半液状粪便，粪便中常含有血液、粘液和活的滋养体。腹部体征从轻度触痛到伴有高热和全身中毒症状的明显腹痛。阿米巴结肠炎通常伴有腹部触痛。有时，可能会发生暴发性结肠炎并发中毒性巨结肠或腹膜炎。 复发间期，症状可减轻，为反复发生的腹部痉挛以及松或极软的粪便，但可发生虚弱和贫血。也可能出现亚急性阑尾炎的症状。若对这类患者作外科手术可能引致阿米巴的腹膜播散。 慢性结肠阿米巴感染 慢性结肠阿米巴感染症状与炎症性肠病相似，表现为间歇性非痢疾样腹泻并伴有腹痛、黏液便、腹胀和体重减轻。慢性感染还可在升结肠和盲肠区出现触痛的可扪及类似于癌肿的块状或环状病变（阿米巴瘤）。阿米巴瘤可能被误认为是 结肠癌 或者 化脓性脓肿。 肝脏或其他肠外阿米巴病 肠外阿米巴病起源于结肠感染，可累及任何器官，但肝的单个脓肿最为常见。 肝脓肿 通常是单一的大多位于右叶。可发生在以往无症状的患者，男性比女性多见（7：1~9：1），可隐匿发生。症状包括肝区疼痛或不适，有时疼痛可放射到右肩，并伴有间歇热，出汗、寒战、恶心、呕吐、乏力和体重减轻。黄疸不常见，若有也仅仅是轻度黄疸。 脓肿可穿破到膈下间隙、右胸膜腔、右肺和其他邻近器官（如心包）。 脑脓肿很少见，几乎只发生在患有肝脓肿的患者身上。 有时可见皮肤病变，特别是慢性感染者的肛周和臀部，也可发生在外伤或手术的伤口。

阿米巴病的诊断 肠道感染：粪便酶联免疫测定、粪便寄生虫DNA分子检测、显微镜检查和/或血清学检测

肠外感染：影像学、血清学检测或抗阿米巴药物诊断性治疗 非痢疾性阿米巴病可能被误诊为 肠易激综合症， 炎症性肠病， 或者 憩室炎。 右侧结肠肿块也可能误诊为肿瘤、结核、放线菌病或淋巴瘤。 阿米巴痢疾可与细菌性痢疾、沙门菌病、血吸虫病或溃疡性结肠炎相混淆。与细菌性痢疾相比，阿米巴痢疾的粪便次数和水分均较少。其特征是含有黏稠的黏液和片状出血。不同于细菌性痢疾、沙门菌感染和溃疡性结肠炎，阿米巴粪便不含有大量白细胞，因为滋养体能溶解白细胞。 肝阿米巴病和阿米巴脓肿必须与其他肝脏感染（如包虫病）和肿瘤相鉴别。阿米巴肝脓肿患者常表现为右上腹疼痛和发热。阿米巴肝脓肿在暴露于流行地区的男性和年轻人中更常见，而化脓性肝脓肿在老年患者中更常见。还有，症状 包虫病 在囊肿直径长到 10 厘米之前是不寻常的，并且 肝细胞癌 除了由慢性肝病引起的症状外，通常没有其他症状。然而，通常需要影像学、实验室检查和组织活检来诊断阿米巴病。检测通常包括全血计数（CBC）、肝脏检测和腹部CT。化脓性肝脓肿患者常有白细胞计数左移、血清胆红素浓度升高、胆结石病史和糖尿病。阿米巴肝脓肿通常不会导致白细胞计数左移或血清胆红素浓度升高。 在粪便或组织中发现阿米巴滋养体、囊肿或两者兼有，可支持阿米巴病的诊断；然而，致病性溶组织内阿米巴在形态学上与非致病性迪斯帕内阿米巴以及致病性不确定的茂氏内阿米巴和孟加拉阿米巴难以区分。免疫分析检测粪便中 E. histolytica 溶组织内阿米巴的抗原是敏感和特异的，且用于确认诊断。 特定的 DNA 检测分析 溶组织大肠杆菌 使用聚合酶链反应可在诊断参考实验室获得，并且具有非常高的灵敏度和特异性。 血清学检查呈阳性 约95％的阿米巴肝脓肿患者

> 70％的活动性肠道感染者 酶联免疫法（EIA）是应用最为广泛的血清检测手段。抗体滴度可确诊E. histolytica 溶组织内阿米巴感染，但可持续数月或数年，因此不能区分那些来自感染高发地区的居民的急性感染和既往感染。 因此，如果可以排除既往感染可能（例如，在旅客疫区），血清学检测可帮助诊断。 阿米巴肠道感染 基于聚合酶链反应的分子检测和酶免疫方法检测粪便抗原更敏感，而且能区分E. histolytica溶组织内阿米巴和其他的阿米巴。诊断要求检查3~6次粪便标本和浓集方法（见表收集和处理寄生虫感染的显微诊断标本）。抗生素、抗酸药、止泻药、灌肠剂和肠道放射造影对比剂均可干扰原虫的检查，因此，要在粪检后才能给予上述药物。溶组织内阿米巴 在形态上与 迪斯帕内阿米巴、莫氏内阿米巴 和 孟加拉阿米巴 难以区分，可以通过显微镜与许多非致病微生物区分开来，包括 大肠杆菌、哈门内阿米巴、 波列基内阿米巴、微小内阿米巴和布氏嗜碘阿米巴。 对于有症状的患者，乙状结肠镜检查或结肠镜检查可能在组织学检查中发现非特异性炎症变化或特征性的烧瓶状粘膜病变。应抽吸病变部位，检查吸出物中是否有滋养体，并进行特异性溶组织大肠杆菌 抗原或 DNA 检测。取自直肠乙状结肠病变处的活检标本也可发现滋养体。 阿米巴病烧瓶状溃疡 图片 Image courtesy of CDC/Dr. Mae Melvin via the Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention. 阿米巴肝感染 阿米巴肠外感染较难诊断。粪检通常阴性，从吸出的脓液查见滋养体也不多见。如怀疑肝脓肿，应进行超声、CT或MRI检查。这些检查的敏感性相近；但没有一种方法能明确地区分阿米巴脓肿和化脓性脓肿。 针吸活检用于以下情况： 那些可能是由真菌或化脓性细菌引起的

那些即将破裂的病灶

那些对药物治疗反应不佳 脓肿内含黄色至巧克力棕色的黏稠的半液体状物质。针刺活检可见坏死组织，但脓液中很难找到活动的阿米巴，也无包囊。 用杀阿米巴药物作诊断性治疗是诊断阿米巴肝脓肿最有价值的诊断手段。 经验与提示

预防阿米巴病。 为了预防阿米巴病，必须避免食物和水被人类粪便污染——这一问题由于无症状携带者的高发病率而变得复杂。 为了降低感染阿米巴病的风险，人们应该注意饮食和水的卫生，保持良好的手部卫生，并在性活动中避免接触粪便。(见 Centers for Disease Control and Prevention: Yellow Book: Amebiasis and Food & Water Precautions.) 在卫生条件较差的地区，应避免食用未煮熟的食物（包括沙拉和蔬菜）以及可能受到污染的水和冰。煮沸能杀死 E. histolytica 溶组织内阿米巴的包囊。含碘或氯的化学消毒剂的效果取决于水的温度以及其中所含的病原体残骸。便携的滤器可提供一定程度的保护作用。 现在已经在研制疫苗，但尚未成功。