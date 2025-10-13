异常ECG的解释
异常成分
描述
可能的病因
P波
异常
左或右心房扩大、房性早搏/异位房性复合波、异位房性心律、多灶性房性心动过速、高钾血症
P波
缺失
P-P间期
变动
窦性心律不齐
PR间期
延长
PR间期
变化
莫氏（二度）I型（文氏）房室传导阻滞、多源性房性心动过速
P-QRS关系
缺失
三度房室传导阻滞（房室分离）
QRS综合波
增宽
QT间期
延长
心肌梗死、心肌炎、应激性心肌病、低钙血症、低钾血症、低镁血症、甲状腺功能减退、蛛网膜下隙出血、颅内出血、卒中、先天性长QT综合征、抗心律失常药（如索他洛尔、胺碘酮、奎尼丁）、三环类抗抑郁药、吩噻嗪、其他药物
QT间期
缩短
ST段
压低
心肌缺血、急性后壁心肌梗死、地高辛、心室肥厚、肺栓塞、左束支传导阻滞（V5-V6导联，可能还有I、aVL导联）、右束支传导阻滞（V1～V3导联，可能还有Ⅱ、Ⅲ、aVF导联）、过度通气、低钾血症
ST段
抬高
心肌缺血、急性心肌梗死、左束支传导阻滞（V1-V3导联，可能还有Ⅱ、Ⅲ、aVF导联）、急性心包炎、左心室肥厚、高钾血症、肺栓塞、地高辛、正常变异（如运动员心脏综合征）、低体温
T波
增高
高钾血症、急性心肌梗死、左束支传导阻滞、卒中、心室肥厚
T波
低，平坦或倒置
心肌缺血、心肌炎、年龄、种族、过度通气、焦虑、喝热或冷的饮料、左心室肥厚、某些药物（如地高辛）、心包炎、肺栓塞、传导异常（如右束支传导阻滞）、电解质紊乱（如低钾血症）、应激性心肌病
U波
明显
低钾血症、低镁血症、缺血