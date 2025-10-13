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异常ECG的解释

异常ECG的解释

异常成分

描述

可能的病因

P波

异常

左或右心房扩大、房性早搏/异位房性复合波、异位房性心律、多灶性房性心动过速、高钾血症

P波

缺失

心房颤动、窦房结静止或传出阻滞、高钾血症（重度）

P-P间期

变动

窦性心律不齐

PR间期

延长

一度房室传导阻滞

PR间期

变化

莫氏（二度）I型（文氏）房室传导阻滞、多源性房性心动过速

P-QRS关系

缺失

三度房室传导阻滞（房室分离）

QRS综合波

增宽

室性早搏、右或左束支传导阻滞或其他异常传导、室性心动过速、心室扑动、心室颤动、高钾血症

QT间期

延长

心肌梗死、心肌炎、应激性心肌病、低钙血症、低钾血症、低镁血症、甲状腺功能减退、蛛网膜下隙出血、颅内出血、卒中、先天性长QT综合征、抗心律失常药（如索他洛尔、胺碘酮、奎尼丁）、三环类抗抑郁药、吩噻嗪、其他药物

QT间期

缩短

高钙血症高镁血症Graves病、地高辛

ST段

压低

心肌缺血、急性后壁心肌梗死、地高辛、心室肥厚、肺栓塞、左束支传导阻滞（V5-V6导联，可能还有I、aVL导联）、右束支传导阻滞（V1～V3导联，可能还有Ⅱ、Ⅲ、aVF导联）、过度通气、低钾血症

ST段

抬高

心肌缺血、急性心肌梗死、左束支传导阻滞（V1-V3导联，可能还有Ⅱ、Ⅲ、aVF导联）、急性心包炎、左心室肥厚、高钾血症、肺栓塞、地高辛、正常变异（如运动员心脏综合征）、低体温

T波

增高

高钾血症、急性心肌梗死、左束支传导阻滞、卒中、心室肥厚

T波

低，平坦或倒置

心肌缺血、心肌炎、年龄、种族、过度通气、焦虑、喝热或冷的饮料、左心室肥厚、某些药物（如地高辛）、心包炎、肺栓塞、传导异常（如右束支传导阻滞）、电解质紊乱（如低钾血症）、应激性心肌病

U波

明显

低钾血症、低镁血症、缺血

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