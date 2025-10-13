治疗冠状动脉疾病的药物*
药物
剂量
用途
血管紧张素转换酶（ACE）抑制剂
贝那普利
卡托普利
依那普利
福辛普利
赖诺普利
莫西普利
培哚普利
喹那普利
雷米普利
群多普利
根据需要调整剂量†
所有冠心病患者，特别是有大面积心梗、肾功能不全、心衰、高血压或糖尿病者；
禁忌证包括低血压、高钾血症、双侧肾动脉狭窄、怀孕和已知对本类药过敏。
血管紧张素II受体阻断剂(ARBs)
坎地沙坦
依普沙坦
厄贝沙坦
氯沙坦
奥美沙坦
替米沙坦
缬沙坦
根据需要调整剂量†
不能耐受ACEI（如咳嗽）患者的一种有效替代，目前不是心梗的一线治疗；
禁忌证包括低血压、高钾血症、双侧肾动脉狭窄、怀孕和已知对本类药过敏。
抗凝剂：直接作用的口服抗凝剂‡
阿哌沙班
5mg 口服，每日2次
可能对非瓣膜性心房颤动患者长期有效
达比加群
每天两次口服 150mg（对于同时服用 P2Y12 抑制剂的患者，每天两次口服 110～150 mg）
依杜沙班
60mg，口服，1次/日
利伐沙班
每天口服 20 mg（对于同时服用 P2Y12 抑制剂的患者，每天口服 15 mg）
抗凝剂：直接凝血酶抑制剂
阿加曲班
350mcg/kg（负荷量静脉推注），然后25mcg/（kg•min）静脉滴注
作为肝素的替代药物，用于有已知或疑似肝素诱导的血小板减少症病史的ACS患者
比伐卢定
根据需要调整剂量†
抗凝剂：Xa因子抑制剂
磺达肝癸钠
每 24 小时皮下注射 2.5 毫克
作为肝素的替代药物，用于有已知或疑似肝素诱导的血小板减少症病史的ACS患者
抗凝剂：低分子量 肝素
达肝素钠
依诺肝素¶
亭扎肝素
根据需要调整剂量†
年龄<75岁、接受替奈普酶治疗的患者；
几乎所有STEMI患者作为普通肝素的替代（除非有PCI指征且能够在<90min内进行）；用药持续至PCI或CABG完成或患者出院。
抗凝剂：普通肝素
普通肝素
不稳定型心绞痛或 NSTEMI 患者：60-70 单位/千克静脉注射（最大剂量 5000 单位；快速推注），随后以 12-15 单位/千克/小时（最大剂量 1000 单位/小时）持续 48 小时或直至 PCI 完成
STEMI患者：开始使用阿替普酶、瑞替普酶或替奈普酶时 60单位/kg iv（最大4000单位；快速推注），然后以12单位/kg/小时（最大1000单位/小时）持续48小时或直至PCI完成
不稳定型心绞痛或NSTEMI患者，作为依诺肝素的替代；
接受急诊冠脉造影和PCI术的STEMI患者或年龄>75岁使用替奈普酶的患者
抗凝剂：维生素 K 抑制剂
华法林
根据INR调整口服剂量，目标值2～3
建议用于全身性血栓高危患者的一级预防（即房颤、机械心脏瓣膜、静脉血栓栓塞、高凝性疾病或LV血栓）
如果出血风险低，对STEMI和前壁运动失能或反向运动患者的一级预防可能有效
对无症状性附壁血栓患者使用合理
抗血小板药
阿司匹林
对稳定型心绞痛†：75mg或81mg，口服，1次/日（肠溶片）；
对急性冠脉综合征到达急诊室时160～325mg咀嚼服用（非肠溶片），住院期间每日一次相同剂量，出院后长期81mg§口服每日一次。
所有CAD患者均应长期使用，除非阿司匹林不耐受或有禁忌。
氯吡格雷
75mg，口服，1次/日
对接受PCI病人：立即予300～600mg，然后75mg，口服，1次/日，持续1～12个月
与阿司匹林合用或单用于不能耐受阿司匹林的患者；
对于选择性PCI，裸金属支架需维持治疗至少1个月，药物洗脱支架需维持至少6~12个月
对于ACS，建议双重抗血小板治疗至少12个月（通常使用阿司匹林）（适用于任何类型的支架）
普拉格雷
PCI 前口服 60 毫克，然后每天口服 10 毫克，持续 1-12 个月
仅用于接受PCI的ACS患者。
不能与溶栓治疗合用
替格瑞洛
对于接受 PCI 的患者： 术前口服 180 毫克，然后每天口服 90 毫克，持续 1-12 个月
—
噻氯匹定
每天两次口服 250 毫克，持续 1-12 个月
由于存在粒细胞减少风险，很少常规应用，使用时必须定期检测白细胞计数
β受体阻滞剂
阿替洛尔
根据需要调整剂量†
所有ACS患者特别是高危患者，除非不能耐受或有禁忌证，均应长期应用
静脉β受体阻滞剂可用于常规治疗后仍有持续性胸痛、持续心动过速或高血压的不稳定型心绞痛和心肌梗死患者对于低血压及其他血流动力学不稳定征象的患者，用药需谨慎。
比索洛尔
根据需要调整剂量†
卡维地洛
根据需要调整剂量†
美托洛尔
根据需要调整剂量†
钙通道阻滞剂
氨氯地平
根据需要调整剂量†
稳定型心绞痛患者，如应用硝酸酯类药物症状仍持续存在或对硝酸酯类药物不耐受
地尔硫卓（缓释剂）
根据需要调整剂量†
非洛地平
根据需要调整剂量†
硝苯地平（缓释剂）
根据需要调整剂量†
维拉帕米（缓释剂）
根据需要调整剂量†
糖蛋白Ⅱb/Ⅲa抑制剂
阿昔单抗
根据需要调整剂量†
某些ACS患者，尤其是正接受PCI支架置入者以及不稳定型心绞痛或NSTEMI、血栓负担大的高危患者
治疗于PCI手术期间开始，持续6~24h
依替巴肽
根据需要调整剂量†
替罗非班
根据需要调整剂量†
硝酸酯类：短效
舌下含服硝酸甘油（片剂或气雾剂）
0.3-0.6mg，每4-5分钟，最多3次
所有需要立即缓解胸痛的患者，根据需要使用
硝酸甘油持续静滴
以5mcg/min开始，每数分钟增加2.5-5.0mcg；直至出现所需疗效
部分ACS患者
在第一个24～48小时，伴有心力衰竭（除非存在低血压）、广泛前壁心肌梗死、持续性心绞痛或高血压（血压下降10～20mmHg但收缩压不<80～90mmHg）
更长时间应用于复发性心绞痛或持续性肺淤血患者
硝酸酯类：长效
二硝酸异山梨酯
10～20mg，口服，3次/日；可增加至40mg，3次/日
不稳定型心绞痛、持续严重心绞痛以及β受体阻滞剂剂量增至最大后仍有心绞痛症状的患者；
建议保持 8-10 小时（通常在夜间）的无硝酸盐期以避免耐受（特定药物建议不同的无硝酸盐期持续时间）
二硝酸异山梨酯（缓释剂）
40～80mg口服每天2次（通常在早上八点和下午两点给药）
单硝酸异山梨酯
20mg，口服，2次/日，第一剂与第二剂之间间隔7小时
单硝酸异山梨酯（缓释剂）
30mg或60mg，1次/日，可增加至120mg，个别增加至240mg
硝酸甘油贴片
在上午6-9时给药，0.2-0.8 mg/h，12-14小时后去除以免产生耐药性
硝酸甘油膏剂2%制剂（15mg/2.5cm）
1.25cm，每6-8小时平均涂于躯干上部或上臂并覆盖塑料膜，如耐受可加至7.5cm，每天去除8-12小时以免产生耐受性
阿片类
吗啡
2-4mg静脉注射，根据需要重复
应谨慎使用吗啡（例如，如果硝酸甘油有使用禁忌，或者尽管已使用最大剂量的硝酸甘油，患者仍有症状），因其可能导致死亡率增加以及P2Y12受体抑制剂活性减弱
PCSK-9抑制剂
阿利珠单抗
初始剂量：75 mg 皮下注射，每 2 周一次或 300 mg 每 4 周一次皮下注射
对于未达到目标 LDL-C 水平的患者，单独使用或与其他降脂疗法（如他汀类药物、依折麦布）联合用于治疗成人原发性高脂血症（包括家族性高胆固醇血症）
依洛尤单抗
原发性血脂异常的初始剂量：140mg皮下注射，每2周1次，或420mg皮下注射，1次/月
对于未达到目标 LDL-C 水平的患者，单独使用或与其他降脂疗法（如他汀类药物、依折麦布）联合用于治疗成人原发性高脂血症（包括家族性高胆固醇血症）
他汀类药物（HMG-CoA 还原酶抑制剂）
阿托伐他汀
氟伐他汀
洛伐他汀
普伐他汀
瑞舒伐他汀
辛伐他汀
根据需要调整剂量†（见 血脂异常）
冠心病患者应给予最大耐受剂量的他汀类药物
其他药物
伊伐布雷定
5mg，口服，2次/日，可加量至7.5mg，2次/日
抑制窦房结
对于患有慢性稳定性心绞痛、且具有正常窦性节律但无法使用β受体阻滞剂的患者，可进行对症治疗。
对于β受体阻滞剂单独使用控制不佳且心率＞60次/分的患者，与β受体阻滞剂联合应用
雷诺嗪
500mg，口服，2次/日，可加量至1000mg，2次/日
其他抗心绞痛药物无法缓解心绞痛症状的患者
*根据现有的冠状动脉疾病类型，临床医生可能会使用不同的药物组合。
† 请参阅制造商的处方信息或药物信息数据库以获取具体的剂量信息。
‡ 根据患者特定风险因素，有时会使用较低剂量的直接作用口服抗凝剂。
§更高剂量的阿司匹林不能提供更多的保护，并增加不良反应的风险。
¶在低分子量肝素（LMWHs）中，依诺肝素是首选。
ACS =急性冠脉综合征；BP =血压；CABG =冠状动脉旁路移植术；CAD =冠状动脉疾病；HMG =羟甲基戊二酰；INR =国际标准化比值；LDL-C =低密度脂蛋白胆固醇；LV =左心室；MI = 心肌梗死；NSTEMI =非ST段抬高型心肌梗死；PCI =经皮冠状动脉介入治疗；STEMI =ST段抬高型心肌梗死。