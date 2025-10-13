与梭菌感染有关的部分疾病
病症
种属
毒素
软组织感染
捻发音蜂窝组织炎，肌炎，气性坏疽、溶血
C. perfringens（C型产气荚膜杆菌），其他
alpha毒素（磷脂酶C）、θ毒素、其他
气性坏疽，组织坏死，溶血
C. septicum
α-毒素、β-毒素、透明质酸酶、γ-毒素、败血症溶血素、δ-毒素
肠道疾病
A型C. perfringens （产气荚膜杆菌）
肠毒素
梭菌属的坏死性肠炎 （坏死性肠炎；猪痢）
C型C. perfringens（产气荚膜杆菌）
beta-毒素
Clostridioides difficile（梭状芽胞杆菌）
C. difficile （艰难梭菌）毒素A或B或二元毒素（CDT）
C. septicum（脓毒梭菌），其他
不明，可能为beta-毒素
C. septicum
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C. perfringens（产气荚膜梭菌）, C. ramosum（多枝梭菌）及许多其他菌种
beta 毒素*
神经综合征
C. tetani
破伤风痉挛毒素
C. botulinum
肉毒杆菌毒素 A-G 和 F/A 混合
*β毒素由C. perfringens（C型产气荚膜梭菌）产生，但这些感染大多由不产生β毒素的C. perfringens（A型产气荚膜杆菌）引起。