skip to main content
MSD Manual Logo默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

与梭菌感染有关的部分疾病

与梭菌感染有关的部分疾病

病症

种属

毒素

软组织感染

捻发音蜂窝组织炎，肌炎，气性坏疽、溶血

C. perfringens（C型产气荚膜杆菌），其他

alpha毒素（磷脂酶C）、θ毒素、其他

气性坏疽，组织坏死，溶血

C. septicum

α-毒素、β-毒素、透明质酸酶、γ-毒素、败血症溶血素、δ-毒素

肠道疾病

食物中毒

A型C. perfringens （产气荚膜杆菌）

肠毒素

梭菌属的坏死性肠炎 （坏死性肠炎；猪痢）

C型C. perfringens（产气荚膜杆菌）

beta-毒素

抗生素相关性肠炎

Clostridioides difficile（梭状芽胞杆菌）

C. difficile （艰难梭菌）毒素A或B或二元毒素（CDT）

中性粒细胞减少性结肠炎

C. septicum（脓毒梭菌），其他

不明，可能为beta-毒素

结直肠癌

C. septicum

腹腔感染：胆囊炎，腹膜炎阑尾破裂肠穿孔

C. perfringens（产气荚膜梭菌）, C. ramosum（多枝梭菌）及许多其他菌种

beta 毒素*

神经综合征

破伤风

C. tetani

破伤风痉挛毒素

肉毒杆菌中毒

C. botulinum

肉毒杆菌毒素 A-G 和 F/A 混合

*β毒素由C. perfringens（C型产气荚膜梭菌）产生，但这些感染大多由不产生β毒素的C. perfringens（A型产气荚膜杆菌）引起。

*β毒素由C. perfringens（C型产气荚膜梭菌）产生，但这些感染大多由不产生β毒素的C. perfringens（A型产气荚膜杆菌）引起。

在这些主题中