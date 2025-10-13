引起双眼复视的部分病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
累及支配眼外肌的脑神经的病变（依据病因可伴或不伴眼痛）
累及桥脑或者中脑的颅脑血管疾病
有时核间性眼肌麻痹或其他神经系统缺陷
无痛
MRI
压迫性病变（如动脉瘤、肿瘤）
常有疼痛（破裂的动脉瘤有突发疼痛）和其它神经系统异常
立即影像检查（CT，MRI）
特发性（通常为微血管性）
眼部独立性病变（没有其他异常表现）
转诊至眼科医生处以排除其他病变
对于有微血管风险因素（如糖尿病、高血压或高脂血症）的老年人中的孤立性复视，观察其自行缓解
如果数周内无缓解，则行影像学检查（MRI，CT）
巨细胞动脉炎
与特发性症状相似，但合并头皮压痛、下颌跛行或颞部头痛
血沉、C反应蛋白和血小板计数检查以排除巨细胞动脉炎
炎症性或者感染性病变（如鼻窦炎，脓肿，海绵窦栓塞）
持续疼痛
有时有发热或者全身表现，面部感觉异常，眼球突出
CT或者MRI
酗酒史，共济失调和意识混乱
病史和体格检查
眼球运动的机械性受限（常伴眼痛）
Graves病（浸润性眼病通常伴有甲亢）
局部症状：眼痛，眼球突出，流泪，干眼，刺激感，畏光，眼肌无力导致复视，视神经压迫导致视力丧失
全身性症状：心悸，焦虑，食欲增加，体重减轻，失眠，甲状腺肿大，胫前黏液性水肿
有时眼部异常表现早于甲状腺功能障碍
甲状腺功能检查
眼眶肌炎
持续眼痛，眼动时加重，眼球突出，有时有充血
MRI
外伤（如骨折、血肿）
外部外伤体征，病史明确
CT或者MRI
肿瘤（近颅底，鼻窦或眼眶内或附近）
常有疼痛（与眼动无关），单侧眼球突出，有时有其他神经系统异常表现
CT或者MRI
神经肌肉传导异常性疾病（典型的不伴眼痛）
有时先出现胃肠道症状
下行性肌无力，其他脑神经功能障碍，瞳孔散大，感觉正常
血清和粪便检查毒素
格林-巴利综合征 （Miller Fisher变异型）
共济失调，反射减弱
腰椎穿刺
间歇性，游走性神经系统症状，包括四肢感觉异常或无力，视觉障碍，泌尿系统功能障碍
有时有核间性眼肌麻痹
头颅和脊髓的MRI
间歇性复视，通常伴有上睑下垂，延髓症状，重复运动后肌无力加重
冰袋测试、单纤维肌电图 (EMG)、抗乙酰胆碱受体抗体测试
EMG = 肌电图；ESR = 红细胞沉降率；CRP = C反应蛋白。