单眼复视发生于光线传入眼部到达视网膜时发生某些变形。可能出现>2个影像。 其中一个影像属于正常影像（如亮度、对比度和清晰度）；其他的影像则质量较差。最常见的单眼复视为：

白内障

角膜形态问题，如圆锥角膜或者表面不规则

未矫正的 屈光不正，通常为散光

其他病因包括角膜瘢痕和晶状体异位。该主诉也可能为诈病。

双眼复视提示眼的共轭运动功能异常。只有两个影像，并且视觉质量相同。双眼复视有许多可能的病因（见表双眼复视的一些原因）。最常见的病因包括

最常见的情况下，是由于疾病影响了支配眼外肌的脑神经（第Ⅲ、Ⅳ或者Ⅵ对脑神经）导致两眼无法共轴。这些麻痹可能是孤立和特发性的，或者是由于各种疾病影响了脑神经核团或者核下神经或者神经。是否存在疼痛取决于病因。其它病因包括眼球运动的机械性干扰（常伴眼痛）或者系统性的神经肌肉传导异常（通常不伴眼痛）。