复视是指单一物体形成两个知觉影像。复视可为单眼复视或双眼复视。单眼复视是在仅睁一眼时存在。双眼复视是闭合任何一眼时即消失。
复视的病因
单眼复视发生于光线传入眼部到达视网膜时发生某些变形。可能出现>2个影像。 其中一个影像属于正常影像（如亮度、对比度和清晰度）；其他的影像则质量较差。最常见的单眼复视为：
其他病因包括角膜瘢痕和晶状体异位。该主诉也可能为诈病。
双眼复视提示眼的共轭运动功能异常。只有两个影像，并且视觉质量相同。双眼复视有许多可能的病因（见表双眼复视的一些原因）。最常见的病因包括
脑神经麻痹（第Ⅲ、Ⅳ或者Ⅵ对脑神经）
眼眶浸润性疾病（如甲状腺浸润性眼病、眼眶炎性假瘤）
最常见的情况下，是由于疾病影响了支配眼外肌的脑神经（第Ⅲ、Ⅳ或者Ⅵ对脑神经）导致两眼无法共轴。这些麻痹可能是孤立和特发性的，或者是由于各种疾病影响了脑神经核团或者核下神经或者神经。是否存在疼痛取决于病因。其它病因包括眼球运动的机械性干扰（常伴眼痛）或者系统性的神经肌肉传导异常（通常不伴眼痛）。
引起双眼复视的部分病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
累及支配眼外肌的脑神经的病变（依据病因可伴或不伴眼痛）
累及桥脑或者中脑的颅脑血管疾病
有时核间性眼肌麻痹或其他神经系统缺陷
无痛
MRI
压迫性病变（如动脉瘤、肿瘤）
常有疼痛（破裂的动脉瘤有突发疼痛）和其它神经系统异常
立即影像检查（CT，MRI）
特发性（通常为微血管性）
眼部独立性病变（没有其他异常表现）
转诊至眼科医生处以排除其他病变
对于孤立性复视，观察随访，可自发缓解
如果数周内无缓解，则行影像学检查（MRI，CT）
炎症性或者感染性病变（如鼻窦炎，脓肿，海绵窦栓塞）
持续疼痛
有时有发热或者全身表现，面部感觉异常，眼球突出
CT或者MRI
酗酒史，共济失调和意识混乱
临床诊断
眼球运动的机械性受限（常伴眼痛）
Graves病（浸润性眼病通常伴有甲亢）
局部症状：眼痛，眼球突出，流泪，干眼，刺激感，畏光，眼肌无力导致复视，视神经压迫导致视力丧失
全身性症状：心悸，焦虑，食欲增加，体重减轻，失眠，甲状腺肿大，胫前黏液性水肿
有时眼部异常表现早于甲状腺功能障碍
甲状腺功能检查
眼眶肌炎
持续眼痛，眼动时加重，眼球突出，有时有充血
MRI
外伤（如骨折、血肿）
外部外伤体征，病史明确
CT或者MRI
肿瘤（近颅底，鼻窦或者鼻窦附近，眼眶源性）
常有疼痛（与眼动无关），单侧眼球突出，有时有其他神经系统异常表现
CT或者MRI
神经肌肉传导异常性疾病（典型的不伴眼痛）
有时眼部表现先于胃肠道症状
进行性肌无力，其他脑神经功能障碍，瞳孔散大，知觉正常
血清和粪便检查毒素
格林-巴利综合征 （Miller Fisher变异型）
共济失调，反射减弱
腰椎穿刺
间歇性，游走性神经系统症状，包括末端感觉异常或者肌力下降，视觉异常，泌尿系统功能障碍
有时有核间性眼肌麻痹
头颅和脊髓的MRI
间歇性复视，通常伴有上睑下垂，延髓症状，重复运动后肌无力加重
冰袋测试、单纤维肌电图 (EMG)、抗乙酰胆碱受体抗体测试
复视评估
病史
现病史应该明确单眼复视抑或双眼复视，间歇性复视抑或持续性复视，影像是垂直性、水平性还是组合性分离。应记录任何伴随的眼痛，以及眼痛是否伴随眼球运动而出现。
系统回顾应该寻找其它脑神经异常的症状，例如视力异常（第2对脑神经）；前额部和面颊部的麻木（第5对脑神经）；面部无力（第7对脑神经）；头晕、听力下降或者步态困难（第8对脑神经）；吞咽或者语言困难（第9和第12对脑神经）。检查是否有其它神经系统症状，例如肌力下降和感觉异常，并记录是间歇性抑或持续存在。明确可能病因的非神经系统症状。 包括恶心、呕吐和腹泻（肉毒杆菌毒素中毒）；心悸、对热敏感和体重下降（Graves病）；和排尿困难（多发性硬化）。
体格检查
首先检查生命体征了解是否有发热和中毒的全身表现（如衰竭、意识模糊）。
眼科检查首先要记录眼睛的初始位置，随后分别检测每只眼睛的视力（矫正视力）、双眼视力，这也可以帮助鉴别是否为单眼或者双眼复视。眼睛检查应注意是否存在 突眼 （一只或两只眼睛凸出）、上睑下垂（眼睑下垂）、瞳孔异常以及眼球运动失调和 眼球震颤 （眼睛的无意识、有节奏的运动）在眼球运动测试期间。应进行眼底镜检查，尤其应记录晶状体（如白内障、异位）和视网膜（如视网膜前膜）的任何异常。
眼的运动功能检查时应要求患者头部保持固定，然后让患者注视检查者的手指。检查者的手指分别向右侧、左侧、上方、下方以及四个对角线方向运动，最后指向患者的鼻部（汇聚）。轻度眼肌麻痹足以引起复视症状，但可能这种检查发现不了。
如果某个注视方向出现了复视，应该进一步用红玻璃镜片置于一眼前然后再次重复眼的运动功能检查。麻痹眼的物象位于更周边些，如更周边的物象为红色，则红玻璃镜片遮盖眼为麻痹眼。如果没有红玻璃镜片，可以让患者先后闭合每只眼，有时能够鉴别轻瘫的眼。闭合时周边物象消失的眼即为轻度麻痹眼。
遮盖试验和遮盖-揭盖试验也可用于确定双眼睁开时是否存在偏斜或斜视，还是仅在睁开一只眼睛时存在偏斜（潜伏/斜视）。 两种测试都在双眼上进行。对于遮盖实验，要求患者双眼睁开注视物体，并覆盖一只眼睛。观察另一只眼睛进行重新定位运动，这表明它以前没有对齐，表明有明显的偏差或斜视。遮盖去遮盖实验的方法类似，但是被测试的眼睛被覆盖几秒钟后去除遮盖。观察同一只眼睛的重新注视运动，这将表明潜在的偏差或皮肤。在两种测试中，患者还可以看到物体在重新注视时发生“跳跃”。
进一步进行其它脑神经以及神经系统的检查，包括肌力、感觉、神经反射、小脑功能和步态的观察。
相关的非神经眼科检查包括颈部触诊排除甲状腺肿大和胫部检查排除胫前黏液性水肿（Graves病）。
危险信号
要特别注意以下情况：
超过一根脑神经的异常
任何程度的瞳孔异常
除复视以外的任何神经系统症状和体征
疼痛
眼球突出
临床表现解析
临床表现有时会提示是哪根脑神经受到了影响。
其他表现也可以提示病因（见表双眼复视的一些原因）。
间歇性复视提示神经系统疾病时好时坏，例如重症肌无力或多发性硬化症，或发现潜伏性恐惧症（眼睛偏斜）。隐斜视的患者没有任何其他的神经系统表现。
核间性眼肌麻痹（INO）来源于内侧纵束（MLF）的脑干病变。INO表现为眼球水平运动麻痹，病变侧内转减弱（通常无法过中线），和对侧眼的眼球震颤。但是，病变眼通常在会聚时内转正常（因为不需要正常的MLF）。
疼痛提示为压迫性病变或者炎症性疾病。
辅助检查
单眼复视的患者转诊至眼科医生处以检查眼部病变；不需要预先做其他检查。
双眼复视，伴有单侧的单一脑神经的麻痹，瞳孔光反应正常，没有其他症状或者体征的患者，通常可以观察数周而不需要额外的检查。许多病例可以自发的缓解。建议眼部检查以监测患者，有助于进一步描述病变性质，特别是第三神经麻痹，因为它也可进展到瞳孔。
大多数其他患者需要MRI神经影像检查以发现眼眶、脑神经或者中枢神经系统（CNS）的异常。如果考虑可能有眼内金属性异物或者由于其他原因无法进行MRI检查，可用CT检查替代。如果临床发现提示为感染、动脉瘤或者急性脑卒中，应该立即影像学检查。
有Graves眼病表现的患者应该进行甲状腺检查（血清甲状腺素[T4]和促甲状腺激素［TSH］水平）。间歇性复视的患者强烈建议进行重症肌无力和多发性硬化的检查。
治疗复视
治疗为处理原发病因。
关键点
孤立的、瞳孔未受累的单侧颅神经麻痹，且没有其他症状的患者可能自发缓解。
具有警示症状的患者需要进行影像学检查。