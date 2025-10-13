引起慢性*呼吸困难的部分原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法†
肺源性病因
进行性呼吸困难和咳嗽
可能存在职业性和环境暴露（职业性肺病，如矽肺病、过敏性肺炎）
可能存在吸烟史、家族史、用药史或放射史
听诊时闻及细湿啰音，常伴干咳
杵状指
胸部高分辨CT
肺功能
长期吸烟史、桶状胸、吸气和呼气困难或哮鸣音（COPD）
喘息，咳嗽，胸闷，发作性症状，特征性诱因（哮喘）
胸部X光检查
肺功能检查（首次评估时）
胸膜炎性胸痛和叩诊肺区呈浊音，呼吸音减低
有时有癌症、心力衰竭（由于肺毛细血管压力升高）、类风湿关节炎、系统性红斑狼疮或急性肺炎病史
胸部X光检查
常行胸部CT和胸腔穿刺
神经肌肉疾病
肺功能
肌电图或神经传导测试
有时进行血液检查以确定原因
心源性病因
爆裂音、S3奔马律、中心或外周容量超负荷的体征（如颈静脉怒张、外周水肿）
端坐呼吸或夜间阵发性呼吸困难
胸部X光检查
超声心动图
S2 响亮，胸骨旁隆起，颈静脉压力升高，三尖瓣反流杂音
超声心动图
右心脏导管插入术
胸骨后压榨感，伴或不伴向手臂或下颌放射，常由体力运动诱发，尤其在具有冠心病危险因素的患者中多见
心电图
心脏负荷试验
心导管检查
其他病因
肺部查体和脉搏氧饱和度正常
有时因为流速加快出现收缩期心脏杂音
全血细胞计数
身体失适应
久坐生活方式的患者在活动时出现呼吸困难
病史和体格检查
* 持续数周至数年的慢性呼吸困难。 在许多这些疾病中，呼吸困难最初是在劳累时出现，然后在休息时发展为呼吸困难。
†多数患者需要进行脉搏氧饱和度检测，除非症状已明确是已知慢性疾病的轻度加重，还应行胸部X线检查。
CAD =冠状动脉疾病；COPD = 慢性阻塞性肺病；CT = 计算机断层扫描；ECG = 心电图；EMG =肌电图；S2 =第二心音；S3 =第三心音。