水肿的病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法*
静水压增加，液体超负荷
对称性、依赖性、无痛性、点状水肿；常伴有左侧心力衰竭、运动时呼吸困难、端坐呼吸和阵发性夜间呼吸困难
通常有肺部爆裂音、S3或S4奔马律或两者兼有（由于左心衰）；颈静脉扩张、肝颈静脉回流和Kussmaul征
缩窄性心包炎或心包积液时，除有颈静脉扩张、肝颈静脉反流、Kussmaul征外，还可出现心音遥远或微弱。
胸片和心电图
通常需要超声心动图
妊娠期或月经前
对称性，下垂性，无痛，常为轻度的压陷性水肿
明显的病史
临床评估
药物（如米诺地尔、NSAIDs、雌激素、氟氢可的松、二氢吡啶、地尔硫䓬和其他钙通道阻断剂）
对称性，下垂性，无痛，常为轻度的压陷性水肿
临床评估
医源性（如，静脉输注液体过量）
对称性，下垂性，无痛，常为轻度的压陷性水肿
病史和医疗记录
临床评估
静水压增加，静脉阻塞
急性，压陷性单侧水肿，常为下肢，常伴有疼痛，有时候Homan征（踝关节背屈时小腿肌肉疼痛）
发红，皮温高，有触痛；可能不如软组织感染那么显著
有时存在诱因（如近期手术，创伤，制动，激素替代治疗，肿瘤）
超声检查
D-二聚体检测
一侧或双侧下肢慢性水肿，伴皮肤褐色沉着，有不适感但无显著疼痛，有时皮肤溃疡
常伴有静脉曲张
临床评估
外源性静脉压迫（如肿瘤、妊娠子宫或明显的腹部肥胖）
无痛，缓慢发生的水肿
如果肿瘤压迫上腔静脉，常伴颜面部多血症，颈静脉怒张和阻塞部位以上静脉搏动消失
临床评估
疑诊肿瘤时超声或CT检查
长时间缺乏肌肉组织对肢体静脉的挤压作用
长时间制动（如长期卧床或长时间飞行的航班）
无痛、对称、下垂性水肿
临床评估
血浆胶体渗透压降低†
弥漫性水肿，常有显著的腹水，有时眼周水肿
收集24小时尿液检查蛋白丢失
血清白蛋白水平
蛋白丢失性肠病
严重的腹泻
病因诊断
有时行内镜检查
有时血清和 24 小时粪便检测 alpha-1-抗胰蛋白酶
常伴明显的腹水
通过询问病史可明确病因
如病因为慢性肝病，常有黄疸，蜘蛛痣，男性乳房发育，肝掌和睾丸萎缩
血清白蛋白，肝功能检查、PT/PTT
毛细血管通透性增加
血管性水肿 （过敏性，特发性，遗传性）
突然、局部、不对称、非依赖性的皮下或黏膜下水肿，更常累及面部、嘴唇、口腔黏膜、四肢或生殖器
临床评估
损伤（如烧伤、化学伤、中毒、钝器伤）
局灶性水肿，有时呈红斑；病因可从病史中明确
临床评估
严重 败血症 （可导致血管内皮渗漏）
明显的败血症伴有发热，心动过速，局限性感染
无痛，对称性水肿
培养
需要时影像学检查
软组织感染（如, 蜂窝组织炎，坏死性肌筋膜炎）
如果由蜂窝织炎引起，通常比血管性水肿导致的更红（或在深色皮肤上更暗）、更疼痛和更敏感，并且比深静脉血栓（DVT）导致的病变更局限
坏死性感染时，剧烈疼痛，全身性症状
临床评估
培养
有时需要超声检查除外DVT
淋巴管阻塞
医源性（如癌症手术中淋巴结切除后或放疗后）
病史可提供明确的病因
起始时为压陷性水肿，以后发展成纤维化
临床评估
先天性（罕见）
常儿童时起病，但有些临床类型仅在后期起病
可能是家族性的
有时需淋巴造影
流行区病史
常为局限性水肿，有时累及生殖器
血涂片显微镜检查
* 大多数患有全身性水肿的患者需要进行全血细胞计数（CBC）、电解质、血液尿素氮（BUN）、肌酐、肝功能测试、血清蛋白测量以及尿液分析（以检查蛋白尿）。
†血浆胶体渗透压的降低可触发水钠潴留，导致液体超负荷。
DVT= 深静脉血栓；NSAIDs = 非甾体抗炎药；PT = 凝血酶原时间；PTT = 部分凝血活酶时间；S3 = 第三心音；S4 = 第四心音。