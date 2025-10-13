盆腔痛的一些妇科病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法*
与月经有关的周期性疼痛
月经来潮前几天或来潮时出现痉挛或隐痛，有时伴有头痛、恶心、便秘、腹泻或尿频
症状通常在24小时内达到最严重程度，有时可以持续到月经的第2～3天。
病史和体格检查
经阴道超声检查排除其他原因
与月经无关的痛经或盆腔疼痛；疼痛程度可轻可重
经典的痛经、性交痛和不孕三联征；有时排便疼痛
在晚期疾病中，盆腔检查发现宫颈或子宫位置异常、后直肠陷凹有压痛结节、子宫或附件不动、或附件肿块固定（子宫内膜异位囊肿）
盆腔检查
腹腔镜活检（金标准）
在腹腔镜检查之前或因缺乏设施或外科医生而无法进行腹腔镜检查时进行经阴道超声或 MRI 检查
罕见情况下，进行开腹手术、乙状结肠镜检查或膀胱镜检查
与月经无关的痛经或盆腔疼痛；疼痛程度可轻可重
经阴道超声
如果超声检查结果不确定，则进行 MRI 检查
子宫切除术后病理
经间期疼痛
周期中期（排卵期）突然出现持续1-2天的剧烈锐痛
有时有轻微点状阴道出血
病史和体格检查
经阴道超声检查以排除其他原因
持续或间歇性疼痛，与月经无关
附件肿块 （良性或恶性肿瘤或其他类型的肿块）
钝痛、持续的单侧疼痛
可触及的盆腔肿块
经阴道超声检查
如果需要，可进行肿瘤标志物或腹部和盆腔CT或 MRI 等其他检查
卵巢囊肿破裂
盆腔痛急性发作，发作时最严重，通常会在几个小时内减轻，可能与性交有关
伴有阴道出血、恶心、呕吐或腹膜症状
经阴道超声检查
全血细胞计数（如果怀疑有大量出血）
突然出现严重的单侧疼痛，偶尔绞痛（间歇性扭转）
通常有恶心呕吐、腹膜刺激征和宫颈举痛。
通常由于肿块或卵巢刺激导致卵巢增大 > 5 cm
经阴道超声检查及彩色多普勒血流研究
腹腔镜
逐渐出现盆腔疼痛；有时出现性交困难
有时伴有发热
宫颈运动压痛、子宫及附件压痛和粘液脓性宫颈分泌物
罕见附件肿块（输卵管卵巢脓肿）
盆腔检查
检测淋病和衣原体、全血细胞计数以及尿液分析或尿液培养
经阴道超声检查
急性 子宫肌瘤变性
突然出现中度至重度疼痛
有时出现阴道流血
通常发生在妊娠的前12周或分娩后或终止妊娠后。
经阴道超声检查
如果诊断不明确，则进行MRI
盆腔粘连
有腹部手术史或盆腔感染史的患者逐渐出现盆腔疼痛（通常为慢性）或性交困难
极少有恶心和呕吐（如果出现肠梗阻）
腹腔镜检查，有时是剖腹手术
肌筋膜盆腔疼痛
一个或多个生殖道（外阴、阴道）或其他盆腔结构（膀胱、直肠、臀部、髋部、腹部）出现慢性或复发性疼痛
体格检查并评估触发点和 Carnett 征
与妊娠有关
妊娠早期盆腔疼痛和阴道出血
有或无压痛的附件肿块
如果发生破裂，会突然出现局部剧烈疼痛，常伴有阴道流血和急腹症，并伴有或不伴有血流动力学不稳定
妊娠试验，连续定量β-hCG
经阴道超声检查
有时需要做腹腔镜或剖腹探查
* 无论月经史或性史如何，所有育龄患者都应排除妊娠。
β-hCG = 人绒毛膜促性腺激素β亚基；CBC = 全血细胞计数。