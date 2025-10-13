延迟或不能献血的原因*
原因
献血结果
评论
感染与感染风险
不能献血
包括任何曾经HIV感染检测呈阳性的个人
包括所有曾经服用过任何药物来治疗艾滋病毒感染的人
增加艾滋病毒感染风险的活动†
延迟献血
从最后一次使用任何预防HIV感染的注射药物（即长效抗病毒药物PrEP或PEP）起等待2年
从最后一次口服预防HIV感染的药物（即抗病毒药物PrEP或PEP）起等待3个月
从上次发生高风险活动起等待 3 个月。高危行为包括:
拒绝
基于可能存在持续性感染、高传播风险以及缺乏筛查检测而拒绝
肝炎暴露
延迟献血
在可能的暴露之后等待12个月
不能献血
如果曾被诊断患有乙型或丙型病毒性肝炎，或者曾检测出乙型或丙型病毒性肝炎呈阳性，则不符合献血资格
疟疾或疟疾接触史
延迟献血
疟疾治疗后3年或曾在疟疾流行区生活后3年才能献血；曾去疟疾流行区旅游过，需要3个月以后才能献血
输血
延迟献血
在美国接受输血后，需等待 3 个月
疫苗接种（部分）
延迟献血
等待时间取决于疫苗类型：
延迟献血
对于最近的寨卡病毒感染，美国食品药品监督管理局建议应推迟至症状消除或最后一次检测结果阳性的120天后，以较长者为准
癌症
不能献血
即使癌症已治愈，此类人群也不能献血
其他癌症（即不涉及血细胞）
延迟献血
如果人们癌症已治愈且完成治疗已超过12个月，则可以献血
患有已完全切除的轻度、可治疗癌症（如小面积皮肤癌）的人，可能可以在治疗完成12个月前献血
其他
延迟献血
贫血纠正后允许献血
不能献血
—
心脏病
延迟献血
任何心脏病都必须进行医学评估和治疗，患者在过去6个月内不得出现心脏相关症状
延迟献血
血压控制以后才能献血
若近期接受重大手术
延迟献血
主要基于可能需要围手术期输血或手术的根本原因而暂缓
药物（选定）
延迟献血
等待期取决于药物，例如：
妊娠
延迟献血
产后6周后才能献血
* 包括美国红十字会献血者资格常见问题的数据。
† 反映FDA2023年5月指南文件：使用基于个体风险的问题降低人类免疫缺陷病毒通过血液及血液制品传播的风险评估捐赠者资格的建议。
‡ 这些疫苗包括：炭疽、霍乱、白喉、甲型肝炎、乙型肝炎、流感、莱姆病、副伤寒、百日咳、鼠疫、肺炎球菌多糖、脊髓灰质炎（Salk）、落基山斑疹热、破伤风和伤寒注射疫苗。
§ 接种其他减毒活病毒或细菌疫苗的献血者，根据疫苗种类，可能需要延期2-4周献血。
FDA=US Food and Drug Administration（美国食品药品监督管理局）； PEP=post-exposure prophylaxis（暴露后预防）； PrEP = pre-exposure prophylaxis（暴露前预防）。