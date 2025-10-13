部分导致出血热的病毒
主要病症
分布
治疗
预防*
黄病毒属（部分）
流行于前苏联
无
无
印度、中国（南剑印病毒）
无
无
流行于非洲、中美洲、南美洲
无
对于去疫区的旅行者及经历爆发区域的人群注射黄热疫苗
热带和亚热带，全球性的
无
登革热疫苗针对以前感染过登革热的某些人
正布尼亚病毒属（部分）
由汉坦病毒、普马拉病毒、多布拉瓦（贝尔格莱德）病毒或首尔病毒引起的肾综合征出血热
发病分布广泛、
利巴韦林
无
丝状病毒
维多利亚湖马尔堡病毒病
流行于非洲
无
无
苏丹 伊波拉病毒 疾病
非洲，苏门答腊岛
无
迄今为止没有批准任何疫苗；现有的扎伊尔埃博拉疫苗对苏丹毒株无效
本迪布焦 伊波拉病毒 疾病
乌干达
无
无
扎伊尔 伊波拉病毒 疾病
流行于非洲
单克隆抗体混合物（美国食品药品监督管理局批准；同情使用/扩大获取范围）
rVSV-ZEBOV 疫苗在美国获得批准，用于刚果民主共和国的疫情爆发
刚果民主共和国正在使用的Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo疫苗
雷斯顿埃博拉病毒病
菲律宾
无
无
哺乳动物沙粒病毒属（部分）
玻利维亚出血热（由马秋波病毒引起）
阿根廷出血热（由胡宁病毒引起）
委内瑞拉出血热（由瓜纳瑞托病毒引起）
巴西出血热（由萨比亚病毒引起）
南美洲、非洲（仅拉沙热）
利巴韦林
除拉沙热外，对所有患者使用恢复期血浆
阿根廷出血热疫苗
路约（Lujo）病毒病
赞比亚
无
无
正内罗病毒属
克里米亚-刚果出血热
蜱传播疾病流行于前苏联、西巴基斯坦，非洲、亚洲、中东、东欧
利巴韦林
疫苗（疗效未知）
白蛉热病毒（部分）
发热伴血小板减少综合征（SFTS）
蜱传；中国、韩国、日本
无
无
*还建议采取非特异性预防措施（例如，避免传播手段、常规卫生措施和使用适当的个人防护装备）。