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部分导致出血热的病毒

部分导致出血热的病毒

主要病症

分布

治疗

预防*

黄病毒属（部分）

鄂木斯克出血热

流行于前苏联

科萨努尔森林病

印度、中国（南剑印病毒）

黄热病

流行于非洲、中美洲、南美洲

对于去疫区的旅行者及经历爆发区域的人群注射黄热疫苗

登革热

热带和亚热带，全球性的

登革热疫苗针对以前感染过登革热的某些人

正布尼亚病毒属（部分）

由汉坦病毒、普马拉病毒、多布拉瓦（贝尔格莱德）病毒或首尔病毒引起的肾综合征出血热

发病分布广泛、

利巴韦林

丝状病毒

维多利亚湖马尔堡病毒

流行于非洲

苏丹 伊波拉病毒 疾病

非洲，苏门答腊岛

迄今为止没有批准任何疫苗；现有的扎伊尔埃博拉疫苗对苏丹毒株无效

本迪布焦 伊波拉病毒 疾病

乌干达

扎伊尔 伊波拉病毒 疾病

流行于非洲

单克隆抗体混合物（美国食品药品监督管理局批准；同情使用/扩大获取范围）

埃博拉疫苗

rVSV-ZEBOV 疫苗在美国获得批准，用于刚果民主共和国的疫情爆发

刚果民主共和国正在使用的Ad26.ZEBOV/MVA-BN-Filo疫苗

雷斯顿埃博拉病毒病

菲律宾

哺乳动物沙粒病毒属（部分）

拉沙热

玻利维亚出血热（由马秋波病毒引起）

阿根廷出血热（由胡宁病毒引起）

委内瑞拉出血热（由瓜纳瑞托病毒引起）

巴西出血热（由萨比亚病毒引起）

南美洲、非洲（仅拉沙热）

利巴韦林

除拉沙热外，对所有患者使用恢复期血浆

阿根廷出血热疫苗

路约（Lujo）病毒病

赞比亚

正内罗病毒属

克里米亚-刚果出血热

蜱传播疾病流行于前苏联、西巴基斯坦，非洲、亚洲、中东、东欧

利巴韦林

疫苗（疗效未知）

白蛉热病毒（部分）

发热伴血小板减少综合征（SFTS）

蜱传；中国、韩国、日本

*还建议采取非特异性预防措施（例如，避免传播手段、常规卫生措施和使用适当的个人防护装备）。

*还建议采取非特异性预防措施（例如，避免传播手段、常规卫生措施和使用适当的个人防护装备）。

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