颅内硬膜外脓肿或硬膜下积脓

颅内硬膜外脓肿是脓液积聚于硬膜与颅骨间。硬膜下积脓是脓液积聚于硬膜与蛛网膜间。硬膜外脓肿的症状包括发热、头痛、呕吐、嗜睡、局灶神经功能障碍，癫痫发作，和/或昏迷。硬膜下积脓的症状包括发热、呕吐、意识障碍以及快速进展性神经系统体征（代表一侧大脑半球广泛累及）。诊断依靠增强MRI，如果不能获得，则增强CT。治疗以手术引流和抗生素治疗为主。
(参见颅内感染介绍。）
病因学
症状和体征
可表现为发热、头痛、嗜睡、局灶性神经功能缺损（通常提示硬膜下积脓，快速进展性神经功能缺损往往提示累及一侧大脑半球），以及数天内出现癫痫发作。
颅内硬膜外脓肿可进展为额骨骨膜下脓肿和骨髓炎（波特氏头皮肿块），硬膜下积脓通常进展为脑膜炎体征。硬膜外脓肿和硬膜下积脓中，呕吐常见。许多患者可能会发生乳头水肿。
如不治疗，可迅速出现昏迷和死亡，特别是硬膜下积脓。
诊断
增强MRI
硬膜外或硬膜下脓肿的诊断依靠增强MRI，如不可获得，则增强CT。同时进行血和手术标本的无氧和有氧菌培养。
腰穿意义不大，且容易诱发脑疝。 对于有脑膜刺激征的病人，如怀疑为颅内硬膜外脓肿或硬膜下积脓（依据临床上数天内病情进展和局灶性神经症状或危险因素），除非影像学检查已排除颅内占位，否则禁忌行腰穿。
婴儿患者硬膜下穿刺可以帮助诊断，并减轻颅内压力。
治疗
外科引流
抗生素
应行急诊手术引流硬膜外脓肿或硬膜下积脓，并同时处理鼻窦内任何潜在液体。
等待培养结果，抗生素覆盖率与用于治疗脑脓肿的抗生素（如头孢噻肟、头孢曲松、甲硝唑、万古霉素）相同，除了幼童可能需要其他抗生素治疗并发的脑膜炎（见表急性细菌性脑膜炎的初始抗生素和急性细菌性脑膜炎的常用IV抗生素剂量）。
可能需要抗癫痫药物来控制癫痫发作，但通常不用于预防性使用。如果有颅内压升高的迹象，可能需要甘露醇或地塞米松等药物。如果颅内压无法控制，可能需要进行半颅骨切除术。
关键点
硬膜外脓肿和硬膜下积脓都可进展为脑膜炎，皮层静脉血栓形成或脑脓肿。 硬膜下积脓可迅速蔓延并累及整个大脑半球。
发热、头痛、嗜睡、局灶性神经功能缺损和癫痫发作通常会在几天内发生；呕吐和视神经乳头水肿很常见。
如不治疗，可迅速出现昏迷和死亡。
使用增强MRI，如果不能获得，则采用增强CT诊断硬膜外脓肿或硬膜下脓肿。
腰穿意义不大，且容易诱发脑疝。
尽快排出硬膜外脓肿或硬膜下积脓及鼻窦内任何潜在液体，并用抗生素（如头孢噻肟、头孢曲松、甲硝唑、万古霉素）治疗。