颅内硬膜外脓肿或硬膜下积脓

可表现为发热、头痛、嗜睡、局灶性神经功能缺损（通常提示硬膜下积脓，快速进展性神经功能缺损往往提示累及一侧大脑半球），以及数天内出现癫痫发作。

颅内硬膜外脓肿可进展为额骨骨膜下脓肿和骨髓炎（波特氏头皮肿块），硬膜下积脓通常进展为脑膜炎体征。硬膜外脓肿和硬膜下积脓中，呕吐常见。许多患者可能会发生乳头水肿。

如不治疗，可迅速出现昏迷和死亡，特别是硬膜下积脓。