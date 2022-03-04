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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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颅内硬膜外脓肿或硬膜下积脓

作者：John E. Greenlee, MD, University of Utah Health
已审核/已修订 3月 2022
看法 进行患者培训

颅内硬膜外脓肿是脓液积聚于硬膜与颅骨间。硬膜下积脓是脓液积聚于硬膜与蛛网膜间。硬膜外脓肿的症状包括发热、头痛、呕吐、嗜睡、局灶神经功能障碍，癫痫发作，和/或昏迷。硬膜下积脓的症状包括发热、呕吐、意识障碍以及快速进展性神经系统体征（代表一侧大脑半球广泛累及）。诊断依靠增强MRI，如果不能获得，则增强CT。治疗以手术引流和抗生素治疗为主。

(参见颅内感染介绍。）

病因学

头颅硬膜外脓肿和硬膜下积脓通常是鼻窦炎的并发症（特别是额窦、筛窦或蝶窦）或中耳炎，但也可继发于其他耳部感染、脑外伤或手术、菌血症。 病原体与脑脓肿相似（例如， Staphylococcus aureus葡萄球菌，Bacteroides fragilis脆弱拟杆菌）

< 5岁的儿童，常见原因是 细菌性脑膜炎；因为儿童脑膜炎现在不常见，儿童硬膜下脓肿也不常见。

并发症

硬膜外脓肿可延伸到硬膜下腔，引起硬膜下积脓。硬膜外脓肿和硬膜下积脓都可进展为脑膜炎，皮层静脉血栓形成或脑脓肿。硬膜下积脓可迅速蔓延并累及整个大脑半球。

症状和体征

可表现为发热、头痛、嗜睡、局灶性神经功能缺损（通常提示硬膜下积脓，快速进展性神经功能缺损往往提示累及一侧大脑半球），以及数天内出现癫痫发作。

颅内硬膜外脓肿可进展为额骨骨膜下脓肿和骨髓炎（波特氏头皮肿块），硬膜下积脓通常进展为脑膜炎体征。硬膜外脓肿和硬膜下积脓中，呕吐常见。许多患者可能会发生乳头水肿

如不治疗，可迅速出现昏迷和死亡，特别是硬膜下积脓。

诊断

  • 增强MRI

硬膜外或硬膜下脓肿的诊断依靠增强MRI，如不可获得，则增强CT。同时进行血和手术标本的无氧和有氧菌培养。

腰穿意义不大，且容易诱发脑疝。 对于有脑膜刺激征的病人，如怀疑为颅内硬膜外脓肿或硬膜下积脓（依据临床上数天内病情进展和局灶性神经症状或危险因素），除非影像学检查已排除颅内占位，否则禁忌行腰穿。

婴儿患者硬膜下穿刺可以帮助诊断，并减轻颅内压力。

治疗

  • 外科引流

  • 抗生素

应行急诊手术引流硬膜外脓肿或硬膜下积脓，并同时处理鼻窦内任何潜在液体。

等待培养结果，抗生素覆盖率与用于治疗脑脓肿的抗生素（如头孢噻肟、头孢曲松、甲硝唑、万古霉素）相同，除了幼童可能需要其他抗生素治疗并发的脑膜炎（见表急性细菌性脑膜炎的初始抗生素急性细菌性脑膜炎的常用IV抗生素剂量）。

可能需要抗癫痫药物来控制癫痫发作，但通常不用于预防性使用。如果有颅内压升高的迹象，可能需要甘露醇或地塞米松等药物。如果颅内压无法控制，可能需要进行半颅骨切除术。

关键点

  • 硬膜外脓肿和硬膜下积脓都可进展为脑膜炎，皮层静脉血栓形成或脑脓肿。 硬膜下积脓可迅速蔓延并累及整个大脑半球。

  • 发热、头痛、嗜睡、局灶性神经功能缺损和癫痫发作通常会在几天内发生；呕吐和视神经乳头水肿很常见。

  • 如不治疗，可迅速出现昏迷和死亡。

  • 使用增强MRI，如果不能获得，则采用增强CT诊断硬膜外脓肿或硬膜下脓肿。

  • 腰穿意义不大，且容易诱发脑疝。

  • 尽快排出硬膜外脓肿或硬膜下积脓及鼻窦内任何潜在液体，并用抗生素（如头孢噻肟、头孢曲松、甲硝唑、万古霉素）治疗。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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