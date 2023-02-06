痴呆病人的行为及精神障碍

在痴呆病人中行为障碍普遍存在，这也是50％患者进入护理中心的主要原因。此处的行为障碍包括：闲逛、不知休息、喊叫、扔东西、攻击、拒绝治疗、连续质疑、阻碍医务人员、失眠和哭喊。痴呆病人的行为和心理症状无特征性，且对此的治疗目前了解甚少。

判定哪种动作构成行为障碍是非常主观的。护理人员的忍耐性（即护理人员对病人行为的忍受程度）随环境布置，特别是安全性而不同。例如，病人在一个安全的环境中四处闲逛（门上好锁且各个出口都有警报）是可以接受的；但如果病人是在养老院或医院中，因其会影响到其他病人和该处的工作，则是不能忍受的。

很多行为在白天可以较好的忍受，如闲逛、反复提问和不合作。落日现象（即行为障碍在傍晚和晚上加重）是因为护理人员忍受程度降低，还是疾病确有昼夜波动，目前尚不清楚。在护理中心，12％～14％的痴呆患者有落日现象。

（参见 谵妄与痴呆的概述 和 痴呆。）

病因 行为及精神障碍可能由痴呆所致的功能改变引起： 行为控制能力下降（如患者在公共场所脱衣服）

视听觉线索的误解（如他们拒绝治疗，并当做是一种攻击）

短期记忆受损（如病人拿到东西后还反复要求）

表达需求的能力下降或缺失（如闲逛是因为感到孤独、害怕，或寻找某人某物）。 痴呆患者常常较难适应公共处所的生活。吃饭、睡眠以及如厕时间并不是由个人而定。许多老年痴呆患者，在移居到严格限制且不熟悉的环境后，会有行为及精神障碍的加重。 躯体症状（如疼痛、呼吸短促、尿潴留、便秘、身体虐待等）可能加重病人的行为及精神障碍，而病人却无法进行恰当的交流，来发现问题。躯体症状还会导致 谵妄，而谵妄合并痴呆会加重其行为障碍。

评估 描述行为特征（如通过柯恩-曼斯菲尔德激越情绪行为量表）

记录特异性行为

评估合并的抑郁和精神病 最好的方法是发现行为的特征并将其分类，而不是把所有的这些行为都笼统地描述为激越。后者的做法不具有诊疗意义，因为这个词本身具有太多含义。柯恩-曼斯菲尔德激越情绪行为量表经常被用到，其将行为做以下分类： 攻击性行为 ：如打、推、踢、咬、搔抓或抓住人或物体

非攻击性行为： 比如不正确的抓握东西、藏东西、不正确的穿或脱衣服、重复性的行为、不安的行为或试图去其他地方

攻击性言语： 比如诅咒、发出奇怪的声音、尖叫、发脾气

非攻击性言语：比如抱怨、呜呜声、不停的要求关注、不喜欢任何事、被相关的或不相关的提示打断、表现为消极或专横。 以下信息应被记录： 特征性行为

促发事件（例如饮食、如厕、服药、来访）

行为开始和解决的时间 此信息可帮助确定行为异常的形式及严重程度，以更好地制定诊疗计划。 如行为发生改变，应行体格检查以排除器质性疾病和受虐可能，但环境改变（如护理人员的变动）也应予以注意；因这些非病人相关因素，也可能是病人出现行为变化的原因。 痴呆患者常伴抑郁,这可能会影响行为，需要被诊断。它首先表现为认知的突然改变、食欲下降、情绪恶化、睡眠形式改变（嗜睡）、退缩、活动力下降、爱哭、谈论死亡、突然出现的易怒或精神病、或其他突然改变的行为。通常抑郁最先被家庭成员发现。 精神异常行为 也必须被识别，因为处理方式不同。妄想或幻觉提示精神症状。妄想和幻觉，需鉴别定向障碍、恐惧和理解障碍等其他常见的痴呆表现： 无偏执的妄想可能会与定向障碍混淆，但妄想通常为固定的（例如总是把养老院称为监狱），而定向障碍不固定（如把养老院称为监狱、旅馆和家）。

幻觉是在无外界刺激时出现的，需与错觉相鉴别，后者是错误理解外界刺激（如手机铃声、传呼机声）。

治疗 环境和看护者的支持

药物仅在必要情况下使用 痴呆病人行为精神障碍的治疗仍有争议。支持治疗为主，而药物也常常使用。 环境措施 环境应保持安全，足够灵活以防止危险行为。设置帮助病人找到路径的标志和装有锁与警报的门，可保证闲逛病人的安全。灵活的睡眠时间和睡床的设计有助于病人的睡眠。 一般有助于减少行为障碍的措施还包括： 提供时间和地点的线索

治疗前解释

鼓励肢体活动 如机构不能为某个病人提供良好的环境，将患者转移到能够提供更适当环境的机构可能比使用药物更可取。 护理支持 提供护理支持是必要的 学习痴呆是如何导致行为精神障碍症状的以及如何处理激越行为，能更好地帮助家属和其他医务人员治疗患者。 学习如何管理压力也是必要的。 看护人员压力状态下应当寻求支持帮助（如社工、看护小组、家庭健康助手），并告知在临时看管服务可以获得的情况下，应当寻求帮助。 作为照料者的家庭成员有将近一半会发生抑郁，因此应当格外注意。应及时治疗照料者的抑郁。 药物使用 能改善认知功能的药物（例如胆碱酯酶抑制剂）可能改善痴呆患者的行为精神症状。 然而，只有当其他方法都无效且药物对保证安全至关重要时，才使用主要用于控制行为的药物（如抗精神病药）。至少应每月重新评估是否需要继续治疗。应选择药物控制最不能忍受的行为症状。 抗抑郁药, 最好是选择性5-羟色胺再摄取抑制剂（SSRIs），仅用于治疗抑郁症状。 抗精神病药物 尽管只在有精神症状的病人中有效，但抗精神病药经常被使用。无精神病症状的病人不太可能从中受益，反而会出现副作用，尤其是锥体外系症状。迟发性运动障碍或肌张力障碍可能出现，且在减量和停用以后很少消失。 抗精神病药的选择取决于相对毒性。在传统抗精神病药物中，氟哌啶醇的镇静作用相对较轻，潜在的抗胆碱能作用较少，但最可能引起锥体外系症状；硫利达嗪和替沃噻吨则恰好相反。 第二代（非典型）抗精神病药（如阿立哌唑、奥氮平、喹硫平、维思通）的抗胆碱能作用和锥体外系症状均较少；然而，这些药物如果长期使用，可能导致体重增加和高脂血症，并增加2型糖尿病的风险。对于老年痴呆相关精神病患者，这些药物可能增加中风和死亡的风险。 如使用抗精神病药，应小剂量、短程使用（奥氮平2.5～15mg每日1次口服，维思通0.5～3mg每隔12小时口服，氟哌啶醇0.5～1.0mg口服、静脉或肌注每天2次）。 其他药物 抗惊厥药物，尤其是丙戊酸钠，可能有助于控制冲动性行为爆发。 镇静剂（如短效苯二氮卓类—劳拉西泮0.5mg口服，每12小时，按需）可于短期内缓解事件相关的焦虑，但不应长期使用。

关键点 引起冲动行为的病因是主观且可变的，但行为障碍是约50％患者进入护理中心的主要原因。

当患者搬离他们熟悉的家庭环境，行为往往恶化。

行为障碍可能是由病人不能表述的躯体问题而引发。

通过柯恩-曼斯菲尔德激越情绪行为量表来分类行为障碍。

识别抑郁的征象，如认知突然改变、食欲下降、情绪恶化、睡眠形式改变（嗜睡）、退缩、活动力下降、爱哭、谈论死亡、警惕突然出现的易怒或精神病行为。

采用环境措施治疗，尽可能避免药物使用。