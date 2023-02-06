痴呆病人的行为及精神障碍

在痴呆病人中行为障碍普遍存在，这也是50％患者进入护理中心的主要原因。此处的行为障碍包括：闲逛、不知休息、喊叫、扔东西、攻击、拒绝治疗、连续质疑、阻碍医务人员、失眠和哭喊。痴呆病人的行为和心理症状无特征性，且对此的治疗目前了解甚少。
判定哪种动作构成行为障碍是非常主观的。护理人员的忍耐性（即护理人员对病人行为的忍受程度）随环境布置，特别是安全性而不同。例如，病人在一个安全的环境中四处闲逛（门上好锁且各个出口都有警报）是可以接受的；但如果病人是在养老院或医院中，因其会影响到其他病人和该处的工作，则是不能忍受的。
很多行为在白天可以较好的忍受，如闲逛、反复提问和不合作。落日现象（即行为障碍在傍晚和晚上加重）是因为护理人员忍受程度降低，还是疾病确有昼夜波动，目前尚不清楚。在护理中心，12％～14％的痴呆患者有落日现象。
病因
行为及精神障碍可能由痴呆所致的功能改变引起：
行为控制能力下降（如患者在公共场所脱衣服）
视听觉线索的误解（如他们拒绝治疗，并当做是一种攻击）
短期记忆受损（如病人拿到东西后还反复要求）
表达需求的能力下降或缺失（如闲逛是因为感到孤独、害怕，或寻找某人某物）。
痴呆患者常常较难适应公共处所的生活。吃饭、睡眠以及如厕时间并不是由个人而定。许多老年痴呆患者，在移居到严格限制且不熟悉的环境后，会有行为及精神障碍的加重。
躯体症状（如疼痛、呼吸短促、尿潴留、便秘、身体虐待等）可能加重病人的行为及精神障碍，而病人却无法进行恰当的交流，来发现问题。躯体症状还会导致 谵妄，而谵妄合并痴呆会加重其行为障碍。
评估
描述行为特征（如通过柯恩-曼斯菲尔德激越情绪行为量表）
记录特异性行为
评估合并的抑郁和精神病
最好的方法是发现行为的特征并将其分类，而不是把所有的这些行为都笼统地描述为激越。后者的做法不具有诊疗意义，因为这个词本身具有太多含义。柯恩-曼斯菲尔德激越情绪行为量表经常被用到，其将行为做以下分类：
攻击性行为：如打、推、踢、咬、搔抓或抓住人或物体
非攻击性行为：比如不正确的抓握东西、藏东西、不正确的穿或脱衣服、重复性的行为、不安的行为或试图去其他地方
攻击性言语：比如诅咒、发出奇怪的声音、尖叫、发脾气
非攻击性言语：比如抱怨、呜呜声、不停的要求关注、不喜欢任何事、被相关的或不相关的提示打断、表现为消极或专横。
以下信息应被记录：
特征性行为
促发事件（例如饮食、如厕、服药、来访）
行为开始和解决的时间
此信息可帮助确定行为异常的形式及严重程度，以更好地制定诊疗计划。
如行为发生改变，应行体格检查以排除器质性疾病和受虐可能，但环境改变（如护理人员的变动）也应予以注意；因这些非病人相关因素，也可能是病人出现行为变化的原因。
痴呆患者常伴抑郁,这可能会影响行为，需要被诊断。它首先表现为认知的突然改变、食欲下降、情绪恶化、睡眠形式改变（嗜睡）、退缩、活动力下降、爱哭、谈论死亡、突然出现的易怒或精神病、或其他突然改变的行为。通常抑郁最先被家庭成员发现。
精神异常行为 也必须被识别，因为处理方式不同。妄想或幻觉提示精神症状。妄想和幻觉，需鉴别定向障碍、恐惧和理解障碍等其他常见的痴呆表现：
无偏执的妄想可能会与定向障碍混淆，但妄想通常为固定的（例如总是把养老院称为监狱），而定向障碍不固定（如把养老院称为监狱、旅馆和家）。
幻觉是在无外界刺激时出现的，需与错觉相鉴别，后者是错误理解外界刺激（如手机铃声、传呼机声）。
治疗
环境和看护者的支持
药物仅在必要情况下使用
痴呆病人行为精神障碍的治疗仍有争议。支持治疗为主，而药物也常常使用。
环境措施
环境应保持安全，足够灵活以防止危险行为。设置帮助病人找到路径的标志和装有锁与警报的门，可保证闲逛病人的安全。灵活的睡眠时间和睡床的设计有助于病人的睡眠。
一般有助于减少行为障碍的措施还包括：
提供时间和地点的线索
治疗前解释
鼓励肢体活动
如机构不能为某个病人提供良好的环境，将患者转移到能够提供更适当环境的机构可能比使用药物更可取。
护理支持
提供护理支持是必要的
学习痴呆是如何导致行为精神障碍症状的以及如何处理激越行为，能更好地帮助家属和其他医务人员治疗患者。
学习如何管理压力也是必要的。 看护人员压力状态下应当寻求支持帮助（如社工、看护小组、家庭健康助手），并告知在临时看管服务可以获得的情况下，应当寻求帮助。
作为照料者的家庭成员有将近一半会发生抑郁，因此应当格外注意。应及时治疗照料者的抑郁。
药物使用
能改善认知功能的药物（例如胆碱酯酶抑制剂）可能改善痴呆患者的行为精神症状。 然而，只有当其他方法都无效且药物对保证安全至关重要时，才使用主要用于控制行为的药物（如抗精神病药）。至少应每月重新评估是否需要继续治疗。应选择药物控制最不能忍受的行为症状。
抗精神病药物
尽管只在有精神症状的病人中有效，但抗精神病药经常被使用。无精神病症状的病人不太可能从中受益，反而会出现副作用，尤其是锥体外系症状。迟发性运动障碍或肌张力障碍可能出现，且在减量和停用以后很少消失。
抗精神病药的选择取决于相对毒性。在传统抗精神病药物中，氟哌啶醇的镇静作用相对较轻，潜在的抗胆碱能作用较少，但最可能引起锥体外系症状；硫利达嗪和替沃噻吨则恰好相反。
第二代（非典型）抗精神病药（如阿立哌唑、奥氮平、喹硫平、维思通）的抗胆碱能作用和锥体外系症状均较少；然而，这些药物如果长期使用，可能导致体重增加和高脂血症，并增加2型糖尿病的风险。对于老年痴呆相关精神病患者，这些药物可能增加中风和死亡的风险。
如使用抗精神病药，应小剂量、短程使用（奥氮平2.5～15mg每日1次口服，维思通0.5～3mg每隔12小时口服，氟哌啶醇0.5～1.0mg口服、静脉或肌注每天2次）。
其他药物
抗惊厥药物，尤其是丙戊酸钠，可能有助于控制冲动性行为爆发。
镇静剂（如短效苯二氮卓类—劳拉西泮0.5mg口服，每12小时，按需）可于短期内缓解事件相关的焦虑，但不应长期使用。
关键点
引起冲动行为的病因是主观且可变的，但行为障碍是约50％患者进入护理中心的主要原因。
当患者搬离他们熟悉的家庭环境，行为往往恶化。
行为障碍可能是由病人不能表述的躯体问题而引发。
通过柯恩-曼斯菲尔德激越情绪行为量表来分类行为障碍。
识别抑郁的征象，如认知突然改变、食欲下降、情绪恶化、睡眠形式改变（嗜睡）、退缩、活动力下降、爱哭、谈论死亡、警惕突然出现的易怒或精神病行为。
采用环境措施治疗，尽可能避免药物使用。
更多信息
以下英语资源可能会有用。 请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
BPSD Algorithm：该工具旨在帮助为患有痴呆症引起的行为和心理症状的患者提供跨学科的循证护理。它提供了评估和使用药物的指南，以及流程图。