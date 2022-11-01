病毒性脑膜炎与急性细菌性脑膜炎相比，症状较轻。临床表现包括头痛，发热，颈项强直。诊断依赖脑脊液（CSF）分析。治疗包括：支持性措施，阿昔洛韦用于治疗疑似单纯疱疹感染和抗逆转录病毒药物用于疑似艾滋病毒感染。

(参见脑膜炎概述。）

病毒性脑膜炎有时与无菌性脑膜炎的同义。然而，无菌性脑膜炎通常是指导致典型急性细菌性脑膜炎细菌以外的任何其他原因所致的其他急性脑膜炎。 因此，无菌性脑膜炎可由病毒，非感染性疾病（如药物，疾病），真菌，或偶尔其他生物造成的（如：莱姆病中的Borrelia burgdorferi伯氏疏螺旋体、 梅毒中的Treponema pallidum梅毒螺旋体）。

与细菌性脑膜炎不同，病毒性脑膜炎通常不侵犯脑实质。病毒性脑炎或脑膜脑炎会影响脑实质。

病毒性脑膜炎的原因 病毒性脑膜炎通常源于血行播散，但单纯疱疹病毒2型（HSV-2）或带状疱疹病毒也可以为潜伏感染再活化的结果。病毒性脑膜炎在妇女中的反复发作通常是由于HSV-2 病毒性脑膜炎的最常见的原因是 肠道病毒 对于许多引起脑膜炎的病毒而言，（不同于导致 急性细菌性脑膜炎的细菌），发病呈季节性（见表病毒性脑膜炎的常见病因）。 表格 病毒性脑膜炎的常见原因 表格 寨卡病毒和基孔肯雅病毒是脑膜炎的罕见病因，但如果去过流行地区的人出现脑膜炎症状，则应考虑这些病毒。 偶尔，新冠肺炎患者会发生脑膜炎，通常会伴有 脑炎，罕见的情况是，COVID-19患者的脑膜炎是由另一种病毒（如水痘-带状疱疹病毒）的合并感染引起的。

病毒性脑膜炎的症状和体征 病毒性脑膜炎，像 急性细菌性脑膜炎，早期为提示病毒感染的症状（例如，发热，肌痛，胃肠道或呼吸系统症状），随后出现脑膜炎症状和体征（头痛，发热，颈项强直）。 临床表现往往类似细菌性脑膜炎，但通常不太严重（如颈项强直可能不太明显）。然而，临床表现有时也可像急性细菌性脑膜炎一样严重。由于脑实质没有受累，因此没有谵妄，神志不清，癫痫发作和局灶性或全身性神经功能缺损。

病毒性脑膜炎的诊断 脑脊液（CSF）分析（细胞计数，蛋白质，葡萄糖）

脑脊液的聚合酶链反应（PCR），有时IgM抗体

有时对血、咽拭子、鼻咽分泌物或粪便进行PCR或培养 病毒性脑膜炎的诊断是基于 腰穿 后的脑脊液分析（如果怀疑存在颅内压增高，应先行神经影像学检查）。通常情况下，蛋白质略有升高，但升高程度小于急性细菌性脑膜炎（例如，<150毫克/分升）;然而，在西尼罗河病毒性脑膜炎患者中，蛋白质水平可非常高。葡萄套多正常或轻度降低。其他结果包括细胞增多，以淋巴细胞为主。然而，结合脑脊液细胞、蛋白质和葡萄糖结果仍不能排除细菌性脑膜炎。如果CSF培养没有细菌生长，可最终排除细菌性脑膜炎。但是，如果细菌性脑膜炎患者在血培养和腰椎穿刺之前服用了抗生素（即接受了部分治疗），则脑脊液检查结果可能类似于病毒性脑膜炎。 因此，如果对患者进行了部分治疗，即使怀疑是病毒性脑膜炎，也可对细菌性脑膜炎进行经验性抗生素治疗。 CSF病毒培养不敏感，因而不常规开展。PCR可检测脑脊液中的一些病毒（肠道病毒、单纯疱疹病毒、带状疱疹病毒、西尼罗河病毒）；多重膜阵列PCR面板可用于快速筛选多种细菌和病毒。在诊断可疑西尼罗病毒或其他虫媒病毒时，测量脑脊液中的IgM抗体比PCR更敏感。 HSV-2型脑膜炎患者的CSF中可能有增大的单个核细胞（Mollaret细胞）。HSV-2型脑膜炎经常复发（旧称为莫拉雷脑膜炎） 对采集于其他部位的标本（如血液，咽拭子，鼻咽分泌物，大便）进行血清学检测，PCR，或培养，可帮助识别致病病毒。 经验与提示

病毒性脑膜炎的治疗 支持治疗

阿昔洛韦（疑似单纯疱疹或带状疱疹）和抗逆转录病毒药物（艾滋病毒感染） 如果患者病情严重且可能为急性细菌性脑膜炎（即使病毒性脑膜炎首先怀疑），应当立即给予适当的抗生素和皮质类固醇（而不等待测试结果），持续使用到细菌性脑膜炎被排除（即，脑脊液培养无细菌生长）。 病毒性脑膜炎通常数周自行好转，偶尔数月（例如，西尼罗河病毒性脑膜炎或淋巴细胞性脉络丛脑膜炎）。治疗主要是支持性的。 阿昔洛韦治疗单纯疱疹脑膜炎有效，并且可以用于治疗带状疱疹脑膜炎。若果怀疑这两种病毒中任何一种或仅怀疑带状疱疹病毒脑炎，大部分临床医师起始会经验性给予阿昔洛韦治疗，若PCR结果阴性，则停用该药。 普来可那立仅对肠道病毒性脑膜炎中度有效，且日常临床诊疗中不易获得。 艾滋病毒性脑膜炎的患者应用抗逆转录病毒药物治疗。