运动障碍和小脑疾病概述

随意运动的执行需要皮质脊髓束（锥体束）、基底节及小脑（运动协调中枢）之间复杂的相互作用，以确保流畅完成目的性动作而无其他多余肌肉收缩。

锥体束通过延髓锥体连接大脑皮质和脑干及脊髓的下运动神经元。

基底节（尾状核、壳核、苍白球、底丘脑核和黑质）组成锥体外系。它们位于前脑和中脑延髓的深处。基底节位于前脑的深部，其传出纤维主要是通过丘脑连接到大脑皮层（见图基底神经节）。 基底神经节整合了两个主要的运动功能：

操作学习（运动任务）

任务选择（无论是单项、双项还是多项，如走路和说话时）

大多数引起运动障碍的神经损害发生在锥体外系；因此，运动障碍有时也被称为锥体外系障碍。

基底神经节：冠状切面 3D 模型

基底神经节：区域解剖

基底神经节