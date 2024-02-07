运动障碍和小脑疾病概述

随意运动的执行需要皮质脊髓束（锥体束）、基底节及小脑（运动协调中枢）之间复杂的相互作用，以确保流畅完成目的性动作而无其他多余肌肉收缩。
锥体束通过延髓锥体连接大脑皮质和脑干及脊髓的下运动神经元。
基底节（尾状核、壳核、苍白球、底丘脑核和黑质）组成锥体外系。它们位于前脑和中脑延髓的深处。基底节位于前脑的深部，其传出纤维主要是通过丘脑连接到大脑皮层（见图基底神经节）。 基底神经节整合了两个主要的运动功能：
操作学习（运动任务）
任务选择（无论是单项、双项还是多项，如走路和说话时）
大多数引起运动障碍的神经损害发生在锥体外系；因此，运动障碍有时也被称为锥体外系障碍。
基底神经节
运动障碍和小脑疾病的分类
运动障碍性疾病通常可分类为
运动减少或缓慢（少动障碍）
运动过多（多动障碍）。
经典且最常见的少动障碍性疾病 是
多动障碍
然而，这种分类方法无法解释不同类别之间的重叠（例如，发生在帕金森病中的震颤）
小脑障碍有时被认为是多动障碍，通常伴有轴性、步态和附肢共济失调伴或不伴中枢性眼球震颤、眼球扫视障碍和追踪功能障碍。
多动障碍
多动障碍 （见图常见运动机能亢进症的分类，见表 多动障碍） 可以是
节律性的
非节律性的
节律性运动过多的常见疾病是震颤——有规律的交替性或振动性运动，可在静止时（静止性震颤）或意向性活动时（意向性震颤）出现。然而在一些情况下，震颤虽然有节律，却是不规则的，例如，当震颤与肌张力障碍相关时。
非节律性多动障碍可以是。
缓慢的（例如，手足徐动症）
持续的（如肌张力障碍）
快速的（如肌阵挛，舞蹈症，抽搐，偏侧投掷）
快速性非节律性多动障碍可以是
可抑制（如抽动）
不可抑制的（如偏侧投掷、舞蹈症、肌阵挛）
舞蹈症和手足徐动症可同时发生（称为舞蹈手足徐动症）。舞蹈病是 亨廷顿舞蹈病最具特色的运动障碍。
多运动和发声抽动是 抽动秽语综合征的典型表现（参见2776页）。
常见多动障碍的分类
多动障碍性疾病
异常运动
病因
描述
静坐不能（运动不安）
帕金森病、脑外伤、脑炎
抗精神病药、一些止吐药、抗抑郁药、钙通道阻滞剂
静坐不能患者不能保持静止；他们有不断移动的冲动（例如，向前摇摆、横向摇摆）。
药物和物质（例如可卡因、安非他明、抗精神病药）
手足徐动症是一种主要发生在远端肢体的非节律性、缓慢的弯曲扭动（蛇yang），近端肢体常同时受累，形成一连串流动性动作。
亨廷顿舞蹈病、甲亢、甲状旁腺机能减退、高血糖症、少见的低血糖、副癌综合征、影响CNS的系统性红斑狼疮（SLE）、其他自身免疫性疾病、风湿热、尾状核或壳核肿瘤或梗死
怀孕，通常在存在风湿热的患者中
可引起舞蹈症的药物和物质（如左旋多巴、苯妥英、可卡因、口服避孕药）
运动是随机的、流动的、不可抑制的，从一个地方到另一个地方，主要在远端肌肉或面部。
有时，异常运动包含在半目的性行为中，从而掩盖了不自主运动性。
手足徐动症通常伴有舞蹈病，也就是舞蹈手足徐动症。
肌张力障碍
原发性（特发性）
中枢神经系统退行性或代谢性疾病（Wilson病、神经退行性变伴脑铁积聚如PANK2突变所致PKAN[既往被称为哈勒沃登-施帕茨病]、多种脂质沉积病、多发性硬化、脑瘫、卒中、脑缺氧）
阻断多巴胺受体药物，最常见的为抗精神病药物（酚噻嗪类、硫杂蒽、丁酰苯）以及止吐药
由于任何情况（例如，血管性、创伤后、感染后或炎症原因；肿瘤）导致的基底神经节及其回路中的脑损伤
持续或间歇性的肌肉收缩往往使身体姿势扭曲，或引起扭曲或重复动作。
病变（最常见的是由于卒中）位于对侧底丘脑核或连接传入或传出通路
运动是非节律性、快速的、不可抑制性、剧烈的、粗暴的、投掷样的。
各种 病因 （例如，基底神经节变性，痴呆，癫痫综合征，代谢紊乱，机体和缺氧性脑病，中毒性脑病，病毒性脑病，某些药物如左旋多巴，锂和MAO抑制剂）
可出现非常迅速、抽搐性，不可抑制的扭曲;他们可能是局灶性，节段性，或全身性的。
原发性（特发性或家族性）
次要：帕金森病、尿毒症、缺铁、周围神经病
腿感觉不舒服，患者有一种无法抗拒的移动腿的冲动。腿部移动时不适感明显减轻；夜间不适更严重（昼夜变化）。
许多患者也有 周期性肢体运动障碍 （腿和手臂不由自主地抽搐）在睡觉时。
刻板印象（刻板运动）
自闭症谱系障碍、智力障碍、边缘自身免疫性或副肿瘤性脑炎；正常儿童也可发生
出现重复的有节奏的运动；它们通常是双侧的（例如，拍手、挥手）或行为（例如，嗅探、发声、摆姿势）
学前刻板印象发生在3-4%的患者中；它们是良性的，通常会因分心而停止（例如，叫孩子的名字）。
迟发性运动障碍
抗精神病药，一些止吐药
运动是刻板的，不能自愿压制；意识得以保存。
抽动症
原发性：抽动秽语综合征
继发性： 亨廷顿病，神经棘红细胞症，泛酸激酶相关性神经变性病，感染，中风，药物和物质(如哌甲酯，可卡因，安非他明，多巴胺拮抗剂[可引起迟发性运动障碍])
动作是非节律性的、刻板的、快速的、重复的;典型，病人有一种冲动去完成这些动作，事后觉得短暂的放松。
抽动症可被短暂的有意识的控制。
抽动可指动作或发音;他们可能是简单的（如眨眼，咆哮，清利咽喉）或复杂（如肩耸肩，摆臂，大喊，包括猥亵）。
特发性震颤
Wilson病
某些药物（例如锂剂、丙戊酸、奥氮平、其他典型和非典型抗精神病药物——见表格 继发性和非典型帕金森病的一些病因）
内分泌，代谢和中毒性疾病（例如, 缺氧性脑病、肝性脑病、 低血糖症、甲状旁腺功能亢进、高血糖症、甲状旁腺功能亢进、低钙血症, 尿毒症，重金属中毒）
生理性
节律性的肢体摆动动作。
CNS=中枢神经系统；MAO=单胺氧化酶；PKAN=泛酸激酶相关神经变性；PANK2=泛酸激酶2。