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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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运动障碍和小脑疾病概述

作者：Alex Rajput, MD, University of Saskatchewan;
Eric Noyes, MD, University of Saskatchewan
已审核/已修订 2月 2024
看法 进行患者培训

随意运动的执行需要皮质脊髓束（锥体束）、基底节及小脑（运动协调中枢）之间复杂的相互作用，以确保流畅完成目的性动作而无其他多余肌肉收缩。

锥体束通过延髓锥体连接大脑皮质和脑干及脊髓的下运动神经元。

基底节（尾状核、壳核、苍白球、底丘脑核和黑质）组成锥体外系。它们位于前脑和中脑延髓的深处。基底节位于前脑的深部，其传出纤维主要是通过丘脑连接到大脑皮层（见图基底神经节）。 基底神经节整合了两个主要的运动功能：

  • 操作学习（运动任务）

  • 任务选择（无论是单项、双项还是多项，如走路和说话时）

大多数引起运动障碍的神经损害发生在锥体外系；因此，运动障碍有时也被称为锥体外系障碍。

基底神经节

运动障碍和小脑疾病的分类

运动障碍性疾病通常可分类为

  • 运动减少或缓慢（少动障碍）

  • 运动过多（多动障碍）。

经典且最常见的少动障碍性疾病

多动障碍

然而，这种分类方法无法解释不同类别之间的重叠（例如，发生在帕金森病中的震颤）

小脑障碍有时被认为是多动障碍，通常伴有轴性、步态和附肢共济失调伴或不伴中枢性眼球震颤、眼球扫视障碍和追踪功能障碍。

多动障碍

多动障碍 （见图常见运动机能亢进症的分类，见表 多动障碍） 可以是

  • 节律性的

  • 非节律性的

节律性运动过多的常见疾病是震颤——有规律的交替性或振动性运动，可在静止时（静止性震颤）或意向性活动时（意向性震颤）出现。然而在一些情况下，震颤虽然有节律，却是不规则的，例如，当震颤与肌张力障碍相关时。

非节律性多动障碍可以是。

  • 缓慢的（例如，手足徐动症）

  • 持续的（如肌张力障碍）

  • 快速的（如肌阵挛，舞蹈症，抽搐，偏侧投掷）

快速性非节律性多动障碍可以是

  • 可抑制（如抽动）

  • 不可抑制的（如偏侧投掷、舞蹈症、肌阵挛）

舞蹈症和手足徐动症可同时发生（称为舞蹈手足徐动症）。舞蹈病是 亨廷顿舞蹈病最具特色的运动障碍。

多运动和发声抽动是 抽动秽语综合征的典型表现（参见2776页）。

常见多动障碍的分类

表格
表格

多动障碍性疾病

异常运动

病因

描述

静坐不能（运动不安）

帕金森病、脑外伤、脑炎

抗精神病药、一些止吐药、抗抑郁药、钙通道阻滞剂

静坐不能患者不能保持静止；他们有不断移动的冲动（例如，向前摇摆、横向摇摆）。

手足徐动症

亨廷顿舞蹈病脑炎肝性脑病

药物和物质（例如可卡因、安非他明、抗精神病药）

手足徐动症是一种主要发生在远端肢体的非节律性、缓慢的弯曲扭动（蛇yang），近端肢体常同时受累，形成一连串流动性动作。

舞蹈症

亨廷顿舞蹈病、甲亢甲状旁腺机能减退高血糖症、少见的低血糖副癌综合征、影响CNS的系统性红斑狼疮（SLE）、其他自身免疫性疾病、风湿热、尾状核或壳核肿瘤或梗死

怀孕，通常在存在风湿热的患者中

可引起舞蹈症的药物和物质（如左旋多巴、苯妥英、可卡因、口服避孕药）

药物可以引起迟发性运动障碍（例如，抗精神病药

运动是随机的、流动的、不可抑制的，从一个地方到另一个地方，主要在远端肌肉或面部。

有时，异常运动包含在半目的性行为中，从而掩盖了不自主运动性。

手足徐动症通常伴有舞蹈病，也就是舞蹈手足徐动症。

肌张力障碍

原发性（特发性）

中枢神经系统退行性或代谢性疾病（Wilson病、神经退行性变伴脑铁积聚如PANK2突变所致PKAN[既往被称为哈勒沃登-施帕茨病]、多种脂质沉积病、多发性硬化脑瘫卒中、脑缺氧）

阻断多巴胺受体药物，最常见的为抗精神病药物（酚噻嗪类、硫杂蒽、丁酰苯）以及止吐药

由于任何情况（例如，血管性、创伤后、感染后或炎症原因；肿瘤）导致的基底神经节及其回路中的脑损伤

持续或间歇性的肌肉收缩往往使身体姿势扭曲，或引起扭曲或重复动作。

偏身投掷症

病变（最常见的是由于卒中）位于对侧底丘脑核或连接传入或传出通路

运动是非节律性、快速的、不可抑制性、剧烈的、粗暴的、投掷样的。

肌阵挛

各种 病因 （例如，基底神经节变性，痴呆，癫痫综合征，代谢紊乱，机体和缺氧性脑病，中毒性脑病，病毒性脑病，某些药物如左旋多巴，锂和MAO抑制剂）

可出现非常迅速、抽搐性，不可抑制的扭曲;他们可能是局灶性，节段性，或全身性的。

不宁腿综合征

原发性（特发性或家族性）

次要：帕金森病、尿毒症、缺铁、周围神经病

腿感觉不舒服，患者有一种无法抗拒的移动腿的冲动。腿部移动时不适感明显减轻；夜间不适更严重（昼夜变化）。

许多患者也有 周期性肢体运动障碍 （腿和手臂不由自主地抽搐）在睡觉时。

刻板印象（刻板运动）

自闭症谱系障碍、智力障碍、边缘自身免疫性或副肿瘤性脑炎；正常儿童也可发生

出现重复的有节奏的运动；它们通常是双侧的（例如，拍手、挥手）或行为（例如，嗅探、发声、摆姿势）

学前刻板印象发生在3-4%的患者中；它们是良性的，通常会因分心而停止（例如，叫孩子的名字）。

迟发性运动障碍

抗精神病药，一些止吐药

运动是刻板的，不能自愿压制；意识得以保存。

抽动症

原发性：抽动秽语综合征

继发性： 亨廷顿病，神经棘红细胞症，泛酸激酶相关性神经变性病，感染，中风，药物和物质(如哌甲酯，可卡因，安非他明，多巴胺拮抗剂[可引起迟发性运动障碍])

动作是非节律性的、刻板的、快速的、重复的;典型，病人有一种冲动去完成这些动作，事后觉得短暂的放松。

抽动症可被短暂的有意识的控制。

抽动可指动作或发音;他们可能是简单的（如眨眼，咆哮，清利咽喉）或复杂（如肩耸肩，摆臂，大喊，包括猥亵）。

震颤

特发性震颤

帕金森病

Wilson病

某些药物（例如锂剂、丙戊酸、奥氮平、其他典型和非典型抗精神病药物——见表格 继发性和非典型帕金森病的一些病因

小脑疾病

戒断综合征（如酒精、阿片类或镇静药）

内分泌，代谢和中毒性疾病（例如, 缺氧性脑病、肝性脑病 低血糖症甲状旁腺功能亢进高血糖症、甲状旁腺功能亢进低钙血症, 尿毒症，重金属中毒）

生理性

节律性的肢体摆动动作。

CNS=中枢神经系统；MAO=单胺氧化酶；PKAN=泛酸激酶相关神经变性；PANK2=泛酸激酶2。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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