周围神经系统疾病概述

一个运动单位由

一个前角细胞

其运动轴索

它支配的肌纤维

及他们的联系（神经肌肉接头）

前角细胞位于脊髓的灰质，严格意义上讲属于中枢神经系统。与运动系统不同，感觉传出纤维的细胞体位于脊髓外的后根神经节内。

神经纤维离开脊髓构成运动神经前根（腹侧）和一个感觉神经后根（背侧）。前根和后根汇合成脊神经。31对脊神经里有30对有前根和后根，C1没有后根（ 见图脊神经）。

脊神经

脊神经通过椎间孔发出。由于脊髓比脊柱短，愈接近尾部的脊神经，其脊髓节段距离其相对应的椎间孔愈远。因此，在腰骶处，低位脊髓节段发出的神经根在椎管内几乎垂直下行，构成马尾。就在椎间孔的上方，脊神经分为几支。

颈和腰骶处的脊神经向周围发出并汇合形成神经丛（plexus），然后分支形成神经干（trunk），这些神经干在周围结构中可长达1米到达其终点(见图神经丛)。肋间神经是节段性的。

神经丛

狭义的周围神经（peripheral nerve）是指神经根和神经丛以下的远端脊神经。周围神经是由神经纤维束组成，直径为0.2 ~ 18 mcm。施万细胞可形成一个薄薄的细胞质套管，从而在一些较粗大的纤维上包裹多层绝缘膜（髓鞘）。