此常染色体显性遗传疾病是由人类关节强直（ANKH) 基因的突变引起的。

婴儿期鼻窦发育，逐渐生长和增厚的颅骨和下颌骨使得下颚和面部变形。病变的骨组织损伤颅，引起功能障碍。牙齿错咬合可能会带来麻烦;部分鼻窦闭塞易引起复发性鼻窦炎。身高和一般情况是正常的，进行性颅内压升高是罕见的严重并发症。

通常情况下，是因典型的面容异常考虑颅骨骨关节发育不良诊断的，同时还有上呼吸道感染易感性增加，或是因颅底裹入而导致的颅神经功能障碍评估中发现疾病。通常情况下，行X线检查。X线表现与年龄有关而且通常在5岁时已很明显。颅骨的主要表现是硬化症。长骨干骺端增宽，出现球杆状，特别是在股骨远端。然而，这些病变比派尔氏疾病轻。脊柱和骨盆不受影响。

颅骨骨干发育不良的治疗包括手术减压和重建严重的骨异常；然而，再生确实发生了。