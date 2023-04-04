具有完整室间隔的肺动脉闭锁，其中肺动脉瓣未正确形成，从而阻碍血液从心脏流向肺部，经常与三尖瓣和右心室发育不全一起发生。这种关联很容易理解，因为胎儿生命中正常的心室生长取决于该心室的充足流入和流出。

冠状动脉异常，尤其是冠状动脉与发育不全的右心室有瘘管连接，冠状动脉狭窄常见，对预后和手术选择有重要影响；手术是不可避免的。出生后的即刻存活取决于动脉导管的通畅性。婴儿出现紫绀，听诊结果可能包括三尖瓣反流杂音或动脉导管未闭。如果之前没有通过产前超声诊断，产后诊断是通过超声心动图。