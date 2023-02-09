发病年龄 睾酮 缺乏（先天性、儿童期或成人性腺机能减退）决定了临床表现。

先天性性腺功能不全可以在妊娠的1～3个月，3～6个月或6～9个月起病。先天性性腺功能妊娠前3个月起病导致男性性分化不充分。睾酮的完全缺乏导致女性外生殖器的正常表象。睾酮部分缺乏导致的不正常可以从外生殖器不明确到尿道下裂。妊娠第3～6个月或第6～9个月出现的睾酮缺乏导致小阴茎和睾丸不降。

儿童起病的睾酮缺乏（见儿童男性性腺机能减退症）通常没有明显表现，直到青春期延迟才发现。性腺功能不全如果不治疗就会损害第二性征的发育。至成人出现肌肉发育差，说话音调高，阴囊小，阴茎和睾丸的发育减慢，阴毛和腋毛稀疏，体毛缺乏。还可能出现男子乳房发育和阉人样体型比例（双手间距>身高5cm，耻骨至地板的长度>颈根至耻骨的距离5cm），因为骨骺融合延迟，长骨持续生长。

成年期起病的睾酮缺乏症表现形式各异，取决于睾酮缺乏的程度和持续时间。性欲缺乏、勃起功能障碍、认知能力减退，如视觉空间判断能力；睡眠障碍、情绪改变，如抑郁和愤怒比较常见。而肌肉重量下降，内脏脂肪增加，睾丸萎缩，骨量减少，男性乳房发育和体毛稀疏等变化一般需要数月至数年时间。睾酮缺乏可增加冠状动脉疾病和前列腺癌的风险。