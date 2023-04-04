精氨酸加压素 缺乏症（中枢性尿崩症）

禁水试验

有时 抗利尿激素 或和肽素水平

精氨酸抗利尿激素 缺乏症必须与多尿的其他原因鉴别，特别是原发性多饮（见表 多尿的常见原因） 和 精氨酸抗利尿激素 反抗。所有测试 精氨酸抗利尿激素 缺乏（并且对于 精氨酸抗利尿激素 阻力）基于这样的原理：正常人血浆渗透压升高会导致尿液排泄减少，尿液渗透压升高。

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禁水试验是诊断精氨酸抗利尿激素 缺乏症最简单、最可靠的方法，但患者必须在持续监护下才能进行该试验。可能出现严重的脱水。此外，对于那些怀疑为原发性多饮的患者，应防止他们偷偷饮酒。

试验始于上午，先称体重，然后取静脉血测定电解质浓度和渗透压，同时测定尿液渗透压。每小时收集尿液，测定比重或渗透压，后者更有价值。试验继续至出现直立性低血压和姿位性心动过速；体重下降≥5%；或是在连续收集的标本中，尿比重的上升不再超过0.001，或渗透压增加不超过30 mOsm/L时为止。再次测定血清电解质和渗透压给予外源性加压素（5个单位的血管加压素皮下注射，10mcg去氨加压素[DDAVP]滴鼻，或 4mcg 肌注或静推）。注射后60分钟最后一次收集尿液测定比重和渗透压，试验结束。

正常人在禁水后尿液渗透压达最大值（比重>1.020，或700 mOsm/kg [700 mmol/kg]），超过血浆渗透压；注射升压素后渗透压的再次上升不超过5%。精氨酸利尿加压素缺乏症患者一般尿液渗透压无法浓缩超过血浆渗透压，但注射加压素后，尿渗透压上升可 > 50%致>100%。部分 精氨酸利尿加压素缺乏的患者常能使尿液浓缩至高于血浆渗透压，但在注射升压素后其尿液渗透压升高15~50%。精氨酸抗利尿素抵抗的患者不能使尿液浓缩至超过血浆渗透压，而且在注射 升压素后其尿液渗透压不再上升 (见表 水剥夺实验结果)。

循环测量 加压素 或和肽素，C 端肽末端 加压素，是最直接的诊断方法 精氨酸加压素 不足;的水平 加压素 和肽素在禁水试验结束时（在 加压素 注射）含量低 精氨酸加压素 缺乏并适当升高 精氨酸加压素 反抗。但是 血管加压素 测定的难度很大，不属常规检验。此外，对缺水的生理反应非常准确，可以直接测量 血管加压素 或和肽是不必要的。无论是禁水试验还是输注高渗盐水后，血管加压素水平都是诊断性的。

经验与提示

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