对于高血压急症,入住重症监护室 (ICU) 并开始静脉注射降压药(但是,如果没有 ICU 床位,最好将患者留在急诊室)

(参见 the American Academy of Pediatrics' 2017 guidelines for screening and management of high blood pressure in children and adolescents.)

高血压急症, 目标是迅速将血压降低到消除生命威胁的水平并阻止对靶器官进一步损害。 在可能的情况下,儿童应入住 ICU,并由在处理儿童严重高血压方面经验丰富的医生进行治疗。 但是,如果无法立即入住 ICU 和/或专科医生,则不应延迟治疗。在这种情况下,孩子应该在急诊室由最有经验的提供者进行管理。血压下降速度应足够快以防止终末器官损伤,但应足够慢以防止这些器官灌注不足。持续静脉输注药物更优越,并发症发生率仅为 4%,而使用静脉推注药物的并发症发生率为 23%。当使用静脉输液时,应每 1 至 2 分钟监测一次血压;如果技术技能和设备可用,应放置动脉导管以连续监测血压。然而,不应延迟治疗,使用示波法或听诊法监测血压是可以接受的。降低血压的安全速度是每 6 小时收缩压降低 25%,直到症状消失。然后治疗可以更慢地进行,直到 BP ≤ 第 95 个百分位数(或儿童 > 12 岁:< 140/90)。重要的是,与患有长期高血压的儿童相比,既往血压正常的急性高血压儿童可以更积极地治疗,后者不太可能出现症状,但更可能发生低灌注,因此血压应该降低得更慢。

首选的静脉注射药物是拉贝洛尔和尼卡地平(见 严重高血压和靶器官损害症状或体征儿童的静脉用药)。目标是让血压在 30 分钟内开始下降。如果没有,剂量应缓慢增加到最大速率,如果对血压的影响不足或症状仍然存在,则添加另一种药物。如果其他一线药物禁忌或拉贝洛尔和尼卡地平的组合在更高剂量下失败,则使用二线药物。一旦静脉注射药物控制了血压,患者有时可以改用口服药物,有时使用不同的药物或药物组合,尤其是在病因已确定的情况下。

高血压急症 (无器官功能障碍表现的无症状重度高血压),通常不需要静脉治疗,可给予口服药物(见表 无症状重度高血压儿童的口服药物)。开始每 15 分钟至 1 小时监测患者的症状和血压,然后根据血压降低和患者保持无症状的情况降低监测频率。血压下降稳定后,可每1~4小时监测一次。调整治疗以尝试在接下来的 24 到 72 小时内达到第 95 个百分位数或 130/80。患者留在医院直到血压稳定在第 95 个百分位数和第 95 个百分位数 + 12 毫米汞柱之间或年龄较大的儿童 130~140/80~90 之间。

表格 严重高血压和靶器官损害症状或体征儿童的静脉用药 表格