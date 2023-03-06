血管成像

肾梗死或任何不明原因的肾功能恶化的患者，应考虑肾静脉血栓形成，尤其是对肾病综合征或其他危险因素的患者。

下腔静脉造影是传统选择且为诊断标准，该检查有诊断意义，但可能会使血凝块移动。由于传统血管脉造影的风险，磁共振静脉成像和CT血管造影的使用越来越多。

CT血管造影 提供了良好的细节，具有高灵敏度和特异性，速度快，但需要使用放射造影剂，这种造影剂可能具有肾毒性，如果肾小球滤过率 (GFR) < 30 mL/分钟，则应避免使用。在GFR降低的患者中，使用钆造影剂进行磁共振静脉造影也有肾源性系统性纤维化（NSF）的风险，但如果医学上有必要，可以使用II组钆造影药进行，以最大限度地降低NSF的潜在风险。多普勒超声检查有时也能显示肾静脉血栓形成，但假阳性率和假阴性率较高。侧支静脉扩张形成输尿管切迹可为某些慢性病例的典型发现。

血清电解质和尿液分析证实肾功能恶化。镜下或肉眼可见血尿，急性肾静脉血栓形成时血清乳酸脱氢酶（LDH）明显升高。 蛋白尿达到肾病范围。

若病因不明，应检查是否有高凝性疾病(见 血栓性疾病)。肾活检为非特异性，可能发现并存的肾脏疾病。